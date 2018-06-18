Игроки «Краснодара» и видеосудья. Благодаря им Швеция обыграла Корею

Организация
Нижний Новгород не по всем позициям оказался готов к первому матчу чемпионата мира. Чего только стоит история с закрытым мостом. Хочется верить, что у властей найдутся серьёзные аргументы, объясняющие это решение. Очень любопытно будет послушать.
В остальном в Нижнем всё прекрасно, а стадион так вообще завораживает. Будем надеяться, что со временем здесь будет играть клуб РФПЛ.
Аншлаг
Далеко не на всех матчах чемпионата мира собирается полный стадион.
В Нижнем аншлага тоже не случилось, но было близко к нему.
Хьюн-Ву Чо
Имя этого вратаря вряд ли было кому-то известно до чемпионата мира. Запоминайте. Не очень сложно. Этот парень творил в матче настоящие чудеса. На 20-й минуте Классон покатил мяч в центр штрафной на Берга, который пробил в упор — Хьюн-Ву Чо ногой отразил мяч. Феерический сэйв из учебника во вратарскому искусству.
На 56-й минуте Форсберг навесил в штрафную корейцев, Тойвонен выиграл борьбу и подрезал мяч в нижний угол — Хьюн-Ву Чо сложился и отразил мяч в сторону! Отличный сейв из учебника по вратарскому искусству.
Видеосудья
На 63-й минуте Классон упал в штрафной после единоборства с Ким Мин У. Игра продолжилась, но вскоре прозвучал свисток. Арбитр из Сальвадора Хоэль Агилар Чикас пошёл смотреть повтор. И да, с четвёртого повтора можно было разглядеть, что пенальти был. Видеосудья не ошибается, как было раньше. ФИФА, как и обещала, обкатала технологию, и пока она работает без сбоев.
Ким Мин У
Он плакал после того, как Андреас Гранквист чётко реализовал пенальти.
«Краснодар»
Андреас Гранквист реализовал пенальти, а заработал его Виктор Классон.
Шанс
Корейцы могли спасти матч, Хван Хи Чан бил головой из убойной позиции после отличной скидки партнёра — не попал. На ничью сегодня команда из Азии не наиграла.