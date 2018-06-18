Игроки «Краснодара» и видеосудья. Благодаря им Швеция обыграла Корею

Организация

Нижний Новгород не по всем позициям оказался готов к первому матчу чемпионата мира. Чего только стоит история с закрытым мостом. Хочется верить, что у властей найдутся серьёзные аргументы, объясняющие это решение. Очень любопытно будет послушать.

В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео Как одно идиотское решение властей может испортить впечатление о городе.

В остальном в Нижнем всё прекрасно, а стадион так вообще завораживает. Будем надеяться, что со временем здесь будет играть клуб РФПЛ.

Аншлаг

Далеко не на всех матчах чемпионата мира собирается полный стадион.

Пустые места на матче ЧМ. ФИФА, как же так?! Ну и зачем мы часами смотрели на шагающего человечка?

В Нижнем аншлага тоже не случилось, но было близко к нему.

Хьюн-Ву Чо

Имя этого вратаря вряд ли было кому-то известно до чемпионата мира. Запоминайте. Не очень сложно. Этот парень творил в матче настоящие чудеса. На 20-й минуте Классон покатил мяч в центр штрафной на Берга, который пробил в упор — Хьюн-Ву Чо ногой отразил мяч. Феерический сэйв из учебника во вратарскому искусству.

На 56-й минуте Форсберг навесил в штрафную корейцев, Тойвонен выиграл борьбу и подрезал мяч в нижний угол — Хьюн-Ву Чо сложился и отразил мяч в сторону! Отличный сейв из учебника по вратарскому искусству.

Видеосудья

На 63-й минуте Классон упал в штрафной после единоборства с Ким Мин У. Игра продолжилась, но вскоре прозвучал свисток. Арбитр из Сальвадора Хоэль Агилар Чикас пошёл смотреть повтор. И да, с четвёртого повтора можно было разглядеть, что пенальти был. Видеосудья не ошибается, как было раньше. ФИФА, как и обещала, обкатала технологию, и пока она работает без сбоев.

Ким Мин У

Он плакал после того, как Андреас Гранквист чётко реализовал пенальти.

«Краснодар»

Андреас Гранквист реализовал пенальти, а заработал его Виктор Классон.

Шанс

Корейцы могли спасти матч, Хван Хи Чан бил головой из убойной позиции после отличной скидки партнёра — не попал. На ничью сегодня команда из Азии не наиграла.