Вопрос дня. Кто-то ещё сомневается, что видеоповторы — необходимость?

Впервые в истории чемпионатов мира на турнире введена система видеоповторов. С её помощью на российском турнире уже было принято несколько судьбоносных решений. В частности, шведы только что заработали благодаря VAR важнейший пенальти в матче с Кореей. Нравится ли это людям футбола? Мы узнали у наших экспертов.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Я всё время говорил, что видеоповторы нужны. Тем более в нашем чемпионате. И внедрять их нужно, как можно быстрее. Тогда будет объективность результата, помощь судьям, которые не всегда в состоянии определить и среагировать на определённые ситуации. Вчерашние матчи чемпионата мира – 2018 показали, что это правильное решение, которое приняла ФИФА. Поэтому нам нужно быстрее сделать это в нашем чемпионате.

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Максим Бузникин, бывший нападающий «Спартака», руководитель селекционной службы ФК «Краснодар»:

— Судьи стали полагаться больше на видеоповторы и меньше сами придавать значение ключевым эпизодам. Расслабились они. Вот возьмём как пример матч Швеция – Корея. Даже без видеоповтора в моменте с Классоном судья должен был указывать на точку. При видеопросмотре в большинстве случаев принимаются правильные решения, но всё-таки немного непривычно видеть такое. Рад за наших из «Краснодара», Классона и Гранквиста. Первый заработал пенальти в матче с корейцами, второй реализовал. Конечно, мы болеем за них.

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Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Я положительно отношусь к видеоповторам, но всегда говорю, что нужно дорабатывать систему. Вот то, что вчера произошло в матче Франция – Австралия, мне очень понравилось, потому что моментально было решено, что мяч в воротах. Не хотелось бы видеть, как они там по пять минут рассуждают. С одной стороны, для болельщика это хорошо, они все в напряжении, и есть интрига, но если они так будут по каждому моменту бегать, то это неправильно.

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Сергей Овчинников, тренер ЦСКА:

— Я не обратил особого внимания на систему видеоповторов, она уже во многих чемпионатах используется. И раз она есть, то зачем её обсуждать? Футбол всегда нравился людям тем, что он консервативен, поэтому, на мой взгляд, все эти новшества не очень сильно вяжутся. Если в хоккее, например, есть рекламные паузы, просмотры и частые смены составов, то футбол более динамичный.

Павел Погребняк, обладатель Кубка УЕФА:

— С видеоповторами сейчас будет больше голов, потому что пенальти чуть ли не в каждом матче дают, как сговорились. Но они однозначно нужны, чтобы результат команды зависел не только от арбитра, но и была подстраховка. Поэтому я отношусь к ним положительно. Хотя это и занимает немного больше времени, но вчера, когда судья назначил пенальти в ворота датчан, всё было быстро и чётко. Главное в этом деле не переусердствовать, потому что можно на каждый момент просить видеоповторы. А это уже скажется на скорости игры.

Александр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС:

— Все видели, что вчера Франция забила первый гол, который увидеть человеческим глазом невозможно, это какие-то миллиметры. Для меня система goal-line technology просто незаменима. Что касается эпизодов с видеорефери, когда назначались пенальти, то в этих моментах справедливость восторжествовала, дух игры победил, потому что арбитр не увидел, а помощник выручил. Но в моём понимании, судья должен щёлкать такие моменты, как орешки, не прибегая к повторам.

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Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА:

— Система видеоповторов в корне меняет философию самой игры в футбол. Потому что видеоарбитры вмешиваются в ход игры в моментах, которые связаны с назначениями и нарушениями, после того как действие завершено. Во вчерашнем матче Аргентины с Исландией пенальти назначили, а во втором тайме было нарушение — очевидный фол, там даже VAR не нужен был, но пенальти не был назначен. Это плохое знание правил игры действующим арбитром. А так эти технологии затягивают игровое время. Даже спрей и расстановка игроков отнимают около двух с половиной минут игры.

Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России:

— Я считаю, что систему видеоповторов нужно было вводить давным-давно. В других видах спорта она появилась гораздо раньше. Конечно, всё правильно сделали. Самый первый случай был в Кубке России, когда «Анжи» играл с «Ростовом» и главным судьёй был Валентин Иванов. Он посмотрел повтор одного момента и отменил гол. Что может быть выше справедливости? В футбол вкладываются огромные деньги и потом из-за того, что судья принял неверное решение, они теряются. Сам факт справедливости — самый главный. Должны выигрывать те, кто реально выиграл, а не тот, кто выиграл из-за неверного решения судьи.