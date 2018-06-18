А ведь когда-то здесь работал Черчесов. Покойся с миром, «Амкар»…

«Амкара» больше нет. Теперь официально. Клуб с 25-летней историей, ставший в этом году 13-м в РФПЛ и обыгравший чемпиона дважды за сезон, прекратил своё существование 18 июля. Об этом сообщил президент пермяков Геннадий Шилов.

«Амкар» прекратил своё существование

Теперь, когда всё окончательно и бесповоротно, мы решили пробежаться по основным этапам истории бывшего клуба РФПЛ.

«Амкар» получил статус профессионального футбольного клуба 6 декабря 1994 года, однако его официальной датой рождения принято считать 8 мая 1993 года. В тот день собственная команда предприятия ОАО «Минеральные удобрения» сыграла первый матч в Кубке Перми. Спустя два года после «Амкар» заявился в третью лигу российского футбола. В 1995-м пермяки заняли второе место в своей зоне и вышли во второй дивизион. А спустя ещё четыре года – в первую лигу.

Фото: fc-amkar.org

«Амкар» жаль. Но давайте посчитаем деньги Мнение о том, что ужас без конца – не выход.

Но давайте посчитаем деньги

В Премьер-Лиге «Амкар» впервые появился в сезоне – 2004 году. Сходу команда Сергея Оборина заняла 11 место в элите.

Фото: fc-amkar.org

2008 год принято считать лучшим в истории клуба. В том сезоне подопечным уже Миодрага Божовича удалось залететь на рекордную четвёртую строчку в Премьер-Лиге и выйти в финал Кубка страны. К сожалению для «Амкара», трофей выиграли «армейцы», однако пермяки в то время очень гордились выходом команды в финал.

Фото: «Чемпионат»

Отличные результаты прошедшего сезона помогли «Амкару» впервые в своей истории попасть в квалификацию Лиги Европы. Для выхода в основную сетку турнира пермякам нужно было проходить лондонский «Фулхэм». Первый матч в Англии предсказуемо выиграли хозяева (3:1). Ответная встреча в Перми вышла более напряжённой, «Амкар» вполне мог рассчитывать на сенсацию, но до неё не хватило одного гола. В итоге пермяки одержали минимальную победу и остались за бортом того розыгрыша ЛЕ.

Фото: fc-amkar.org

Сезон-2009 получился не самым удачным для «Амкара». Наставник Димитар Димитров, сменивший Миодрага Божовича, не оправдал ожиданий и был уволен со своего поста за 10 туров до конца чемпионата. Команду уже во второй раз принял один из главных людей в её истории – Рашид Рахимов.

Фото: fc-amkar.org

«Амкар» однажды уже чуть было не прекратил своё существование. В конце сезона-2010 на сайте клуба появилось обращение к болельщикам, в котором говорилось о добровольном вылете «Амкара» в первый дивизион из-за финансовых проблем. К счастью, тогда только пришедший в клуб на должность президента Геннадий Шилов сумел выправить ситуацию.

14 июня 2013 года «Амкар» объявил о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесова. Нынешний наставник сборной не доработал тот сезон в Перми и до его окончания покинул «Амкар» ради московского «Динамо».

Фото: fc-amkar.org

13 мая 2017 года пермские болельщики увидели ликование фанатов «Спартака» — их команда завоевала долгожданное чемпионство. Теперь такие картинки для пермяков – только по телевизору.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

31 марта 2018 года был сыгран, пожалуй, самый неоднозначный матч этого сезона РФПЛ. «Амкар» принимал «Локомотив» на вражеской территории – на стадионе в Черкизово. Так получилось из-за переноса матча из Перми, где поле оказалось не готово принять матч Премьер-Лиги. Много говорилось о договорном характере матча, однако футболисты «Амкара» преподнесли сюрприз, обыграв лидера чемпионата у него дома.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизово прошёл самый странный матч тура.

А еще у «Амкара» была классная группа поддержки. И кого этим девчонкам теперь поддерживать?..

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»