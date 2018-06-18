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ЧМ-2018. Мексиканские болельщики продолжают зажигать

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Болельщики сборной Мексики на ЧМ-2018
Полина Куимова
Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka
Мексиканца не пустила на ЧМ жена, но его друзья не растерялись
И взяли с собой его картонную копию.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

C Хавьером из Мексики приключилась забавная, но не самая приятная история. Он не доехал в Россию на главный мировой турнир, потому что его не пустила… жена. Так что пока его друзья вовсю веселятся в России, пьют текилу на Манежной площади и разносят Никольскую, он сидит дома и смотрит матчи по телевизору.

Но обо всём по порядку.

На чемпионате мира — 2014 Хавьер и его друзья так хорошо провели время, что решили: в Россию поедем такой же компанией. В тот же год они начали копить деньги на билеты и автобус, который смог бы удовлетворить все их нужды. Они собирались раскрасить его в национальные цвета и покорить на нём Европу. Всё шло хорошо, пока Хавьеру не пришлось объявить друзьям, что он никуда не едет.

Но его друзья от поездки отказываться не собирались. Более того, они взяли с собой и Хавьера. Ну как – его картонную копию. Они фотографируют его везде, где бывают: в фан-зоне, на матче, на улицах Москвы и даже в баре среди девушек. На двойнике Хавьера красуется футболка, которая не может не вызвать улыбку: «Моя жена не пустила меня на чемпионат мира».

Друзья даже создали группу в «Фейсбуке», в которую выкладывают все фотографии и видео, а также делятся рассказами о своём незабываемом путешествии по России. Кстати, автобус с собой они всё-таки взяли.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

В начале апреля они начали готовиться к путешествию. Раскрасили автобус, собрали необходимые вещи и выдвинулись в путь, а 26 мая уже приплыли в Германию. «Мы хотим устроить лучшую вечеринку!» — гласит одна из многочисленных записей в их группе в «Фейсбуке».

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

В Москву мексиканцы приехали 13 июня. С тех пор они уже много где побывали, но, стоит отдать им должное, никогда не забывали про своего друга.

Вот, например, Хавьер на фестивале болельщиков.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

Вот он у гостиницы «Славянская» в Москве с друзьями и другими мексиканцами.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

На Никольской Хавьер тоже побывал.

Фото: facebook.com/pg/IngueSuMatrushka

И даже с русскими девушками пообнимался.

Бедный Хавьер, как он там, на диване?

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