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Англия – Тунис. ЧМ-2018. Обзор матча. 18 июня 2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Англия — Тунис — 2:1
Павел Пучков
Фото: РИА Новости
Кейн — спаситель нации. Англия – Тунис. Итоги
Могло быть невероятно весело, но нет.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

– Волгоград, возможно, худший по обстановке город ЧМ на данный момент. В Саранске были перуанцы, в Нижнем развлекались шведы. В Волгограде была тишина.

– Вратарь Туниса Муэз Ассен мог стать лучшим игроком матча, судя по количеству сейвов в первые 15 минут. Но затем его поменяли из-за травмы.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 1-й тур
18 июня 2018, понедельник. 21:00 МСК
Тунис
1 : 2
Англия
0:1 – Кейн – 11, 1:1 – Сасси – 35 (пен), 1:2 – Кейн – 90+1

– Мошки, которые захватили Волгоград в последние несколько дней, мешали даже футболистам – на крупных планах они постоянно отмахивались от насекомых.

– По ложе прессы прыгала саранча. Разумеется, первым её сфотографировал британский журналист.

Карма. Сломавшийся вратарь Туниса — тот самый, кто симулировал травмы в Рамадан
Теперь он выбыл по-настоящему.

– Британцы засвистели на весь стадион, когда россияне на трибунах начали скандировать «Россия». При повторных попытках все было спокойно.

– Ни одного конфликта в течение дня между россиянами и англичанами не было.

– В первом тайме англичане запороли больше моментов, чем некоторые сборные вообще создали. Даже гол забили лишь после добивания.

– Сектор болельщиков Туниса за воротам с конца первого тайма был окружен стюардами. «Потому что они ведут себя немножко возбужденно», – комментарий стюарда по ситуации.

– Матч в Волгограде – очередная история, когда пустых мест на центральных секторах было больше, чем за воротами. Видимо, партнеры и гости ФИФА опять не доехали на футбол.

– За 20 минут первого тайма Англия пробила по воротам соперника 6 раз. За 20 минут второго – 2.

– До сегодняшнего гола Англии Ферджани Сасси забивал за Тунис трижды. В том числе команде Джибути.

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ»
Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.

– Что происходит в голове Маркуса Рэшфорда, когда он пропускает мяч на партнера в атаке на 88-й минуте?

– Есть хоть один компонент, кроме владения мячом, в котором Англия была лучше Туниса после навала на старте?

– Игроки Туниса попадали в офсайд чаще игроков Англии (2:1)

– Стадион в Волгограде все еще один из лучших по акустике в России. Пара тысяч англичан временами звучали так, будто их приехало в 10 раз больше.

– Тренер сборной Туниса Набиль Маалул везде ходит в своей жилетке. В ней он очень похож на российского дальнобойщика.

– Что нужно делать на тренировках, чтобы в конце матча на угловом оставить на дальней штанге Гарри Кейна?

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