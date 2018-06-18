Кейн — спаситель нации. Англия – Тунис. Итоги

– Волгоград, возможно, худший по обстановке город ЧМ на данный момент. В Саранске были перуанцы, в Нижнем развлекались шведы. В Волгограде была тишина.



– Вратарь Туниса Муэз Ассен мог стать лучшим игроком матча, судя по количеству сейвов в первые 15 минут. Но затем его поменяли из-за травмы.

– Мошки, которые захватили Волгоград в последние несколько дней, мешали даже футболистам – на крупных планах они постоянно отмахивались от насекомых.



– По ложе прессы прыгала саранча. Разумеется, первым её сфотографировал британский журналист.

Карма. Сломавшийся вратарь Туниса — тот самый, кто симулировал травмы в Рамадан Теперь он выбыл по-настоящему.

– Британцы засвистели на весь стадион, когда россияне на трибунах начали скандировать «Россия». При повторных попытках все было спокойно.



– Ни одного конфликта в течение дня между россиянами и англичанами не было.

– В первом тайме англичане запороли больше моментов, чем некоторые сборные вообще создали. Даже гол забили лишь после добивания.



– Сектор болельщиков Туниса за воротам с конца первого тайма был окружен стюардами. «Потому что они ведут себя немножко возбужденно», – комментарий стюарда по ситуации.



– Матч в Волгограде – очередная история, когда пустых мест на центральных секторах было больше, чем за воротами. Видимо, партнеры и гости ФИФА опять не доехали на футбол.



– За 20 минут первого тайма Англия пробила по воротам соперника 6 раз. За 20 минут второго – 2.



– До сегодняшнего гола Англии Ферджани Сасси забивал за Тунис трижды. В том числе команде Джибути.

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ» Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.

– Что происходит в голове Маркуса Рэшфорда, когда он пропускает мяч на партнера в атаке на 88-й минуте?



– Есть хоть один компонент, кроме владения мячом, в котором Англия была лучше Туниса после навала на старте?



– Игроки Туниса попадали в офсайд чаще игроков Англии (2:1)

– Стадион в Волгограде все еще один из лучших по акустике в России. Пара тысяч англичан временами звучали так, будто их приехало в 10 раз больше.



– Тренер сборной Туниса Набиль Маалул везде ходит в своей жилетке. В ней он очень похож на российского дальнобойщика.



– Что нужно делать на тренировках, чтобы в конце матча на угловом оставить на дальней штанге Гарри Кейна?