Полчища мошкары в Волгограде. Это какое-то безумие

Матч Англии и Туниса был омрачён природным катаклизмом: на игроков и болельщиков напали насекомые.

Футболисты и болельщики были атакованы прямо во время матча сборных Туниса и Англии в Волгограде. Но главными оппонентами фанатов оказались вовсе не русские хулиганы, которыми так пугали британские СМИ. Больше всего неприятностей, как ни странно, доставили насекомые.

Жители Волгограда едва ли не каждое лето наблюдают нашествие мошек и других насекомых на город, так что уже привыкли к этому явлению. «Они у нас каждый год, спасения никакого. Но это ещё что, вот закончатся мошки – налетят комары!» — жалуются бабушки на городской остановке.

Бригада «Чемпионата» лично убедилась в том, что спасения на стадионе и в его окрестностях от назойливых вредителей практически нет. Десятки мошек облепили корреспондентов на подходе к арене, а пресс-ложа оказалась одним из немногих относительно спокойных мест, куда насекомые не долетали.

С той же проблемой столкнулись и зарубежные коллеги.

Зато футболистам пришлось несладко: в перерыве матча телевизионная картинка не раз захватывала Рахима Стерлинга и других игроков, которые, морщась, отчаянно пытались отмахнуть от себя серое облако из мошек.Зрители даже принялись шутить по поводу неприятности, мешавшей игрокам.

С 15 мая в городе впервые устроили специальную операцию по травле насекомых, выпустив над водоёмами лёгкую авиацию. Власти сразу отметили, что будет использован препарат против комаров и мошек, не причиняющий вреда ни человеку, ни животным.

Эффект барьера был создан, но совсем ненадолго: через пару недель мошки вновь появились, и, говорят, стало даже хуже, чем прежде. Позже обработку повторили, но и она, похоже, не дала успеха.

Перед первым матчем чемпионата мира в Вологограде фанатам разрешили использовать на арене спреи и другие средства для отпугивания насекомых. Не привыкшие к такому напору природы англичане сразу ринулись в магазины за репеллентами.

«Россия нам очень нравится. В Волгограде мы успели провести всего несколько часов, но первое впечатление – ОЧЕНЬ МНОГО НАСЕКОМЫХ. Мы купили спрей – пока вроде работает. А я вообще для них лакомый кусочек – меня даже в Англии постоянно кусают комары!» — рассказал «Чемпионату» болельщик сборной Англии Дэниел на подходе к «Волгоград-Арене».

Власти города заверили, что присутствие в городе насекомых не должно повлиять на проведение спортивных мероприятий в городе. Посмотрим, что на это скажут игроки сборных Англии и Туниса после игры.

Волгоград примет ещё три матча групповой стадии чемпионата мира:

Нигерия — Исландия — 22 июня;

Саудовская Аравия — Египет — 25 июня;

Польша — Япония — 28 июня.