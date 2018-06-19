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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Жёны и девушки футболистов сборной Польши ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Никита Кузин
Фото: Instagram.com
Украинка, француженка и россиянка — за сборную Польши
Красотки со всего мира болеют за поляков.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Что объединяет французскую модель, украинскую певицу и красавицу из Северной Осетии? Они все будут болеть за сборную Польши на чемпионате мира. Сегодня поляки проведут первый матч на турнире против команды Сенегала, а на трибунах их будут поддерживать красотки со всего мира. Левандовски и компания будут рвать и метать на поле, чтобы порадовать своих спутниц, а мы пока с ними познакомимся!

Марина Лученко – жена голкипера Войцеха Щенсны

Украинка Марина Лученко почти всю жизнь прожила в Польше, где стала очень популярной певицей в стиле RnB. Несмотря на плотный график, девушка обязательно приедет в Россию, чтобы поболеть за своего возлюбленного.

Лана – жена полузащитника Мацея Рыбуся

Супруга футболиста «Локомотива» Лана родилась в Северной Осетии, но на чемпионате мира поддерживать будет сборную Польши. Мацей провёл воспитательную беседу с девушкой, и пара определилась, что Лана будет болеть за супруга и его команду.

Рыбусь: моя русская жена поддержит сборную Польши на ЧМ-2018

Селия Жано — девушка полузащитника Гжегожа Крыховяка

Селия — француженка, и она уже признавалась самой сексуальной среди спутниц игроков сборной Польши. Чтобы не потерять этот титул, девушке обязательно нужно приехать в Россию! Вообще, она постоянно ходит на домашние матчи своего возлюбленного и всегда поддерживает его.

Доминика Гросицки – жена полузащитника Камила Гросицкого

Доминика — большой фанат футбола и особенно своего мужа. Девушка — активный болельщик и с нетерпением ждёт начала чемпионата мира в России. Доминика постоянно ходит на матчи супруга и всегда берёт на стадион детей. Ждём её на стадионах России.

Анна Левандовски – жена нападающего Роберта Левандовского

Анна — очень популярный фитнес-тренер с миллионами подписчиков в социальных сетях. Девушка уже отчиталась перед поклонниками, что летит в Россию, чтобы поддержать своего мужа. В нашей стране любят спорт, а значит, ей у нас обязательно понравится!

Красота дня. Жена Роберта Левандовского – Анна
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