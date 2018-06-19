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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 18 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Англия устроила «hurricane» в Волгограде. Главные фото дня ЧМ-2018
Позитивный Дзюба, Кейн-спаситель, молитва Лукаку и обрусевший болельщик – в подборке лучших фотографий дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В матче Швеция – Южная Корея арбитры вновь обратились к системе VAR после фола на игроке «Краснодара» Викторе Классоне. В результате исход матча определил бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Болельщик сборной Англии, видимо, уже погрузился в русскую культуру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная России уже прилетела в Санкт-Петербург и готовится к матчу со сборной Египта.

Около стадиона «Волгоград Арена» открывается прекрасный вид на памятник «Родина-мать зовёт!».

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Дубль Ромелу Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Панаму, однако главный тренер дебютантов мундиаля Эрнан Дарио Гомес остался доволен тем, что его команде не забили в два раза больше.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Когда объединяет не только футбол.

Полузащитника сборной Англии Джесси Лингарда атаковали волгоградские мошки.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Ещё один игрок, помимо Алана Дзагоева, получил травму в самом начале матча – на 15-й минуте вратарь сборной Туниса Муэз Ассен повредил плечо и не смог продолжить игру.

Фото: РИА Новости

Игроки сборной Англии устроили кучу-малу после первого гола Гарри Кейна, а в конце матча капитан вырвал победу для своей команды.

Фото: РИА Новости
Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ничего особенного, просто болельщики сборной Швеции устроили шествие по Нижнему Новгороду в компании огромной панды, а фанаты сборной Южной Кореи – танцы с барабанами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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