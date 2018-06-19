Англия устроила «hurricane» в Волгограде. Главные фото дня ЧМ-2018

В матче Швеция – Южная Корея арбитры вновь обратились к системе VAR после фола на игроке «Краснодара» Викторе Классоне. В результате исход матча определил бывший капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти.
Болельщик сборной Англии, видимо, уже погрузился в русскую культуру.
Сборная России уже прилетела в Санкт-Петербург и готовится к матчу со сборной Египта.
Около стадиона «Волгоград Арена» открывается прекрасный вид на памятник «Родина-мать зовёт!».
Дубль Ромелу Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Панаму, однако главный тренер дебютантов мундиаля Эрнан Дарио Гомес остался доволен тем, что его команде не забили в два раза больше.
Когда объединяет не только футбол.
Полузащитника сборной Англии Джесси Лингарда атаковали волгоградские мошки.
Ещё один игрок, помимо Алана Дзагоева, получил травму в самом начале матча – на 15-й минуте вратарь сборной Туниса Муэз Ассен повредил плечо и не смог продолжить игру.
Игроки сборной Англии устроили кучу-малу после первого гола Гарри Кейна, а в конце матча капитан вырвал победу для своей команды.
Ничего особенного, просто болельщики сборной Швеции устроили шествие по Нижнему Новгороду в компании огромной панды, а фанаты сборной Южной Кореи – танцы с барабанами.