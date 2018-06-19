Ураган в Волгограде. Как Кейн тащил Англию

Игра сборной Англии во втором тайме матча с Тунисом была скучной до тошноты, как многократно просмотренный фильм в новогодней программе. Но что оставалось делать любителям футбола и болельщикам ЧМ-2018, если никакой другой альтернативы в эти два часа они не имели? Только смотреть за мучениями «родоначальников». Казалось, рождается новая традиция крупных турниров: если на стадионе присутствует Леонид Слуцкий, то сборная Англии обязательно играет вничью 1:1. Но всё изменил один удар умной головой: в компенсированное время Гарри Кейн оформил дубль и спас команду Гарета Саутгейта от позора. Благодаря нападающему «Тоттенхэма» англичанам повезло на старте чемпионата мира больше, чем Германии, Бразилии, Испании и Аргентине. Кейн – герой дня!

Кейн — спаситель нации. Англия – Тунис. Итоги Могло быть невероятно весело, но нет.

Англия без ума от Гарри. «Твиттер» уже заполнен реакцией на его игру. Например, в Лидсе английские фанаты выскочили на улицу и распевают имя кумира.

Кто-то шутит на тему того, что Кейн забивает после угловых, а не подаёт их. Рой Ходжсон, у которого Гарри исполнял «стандарты» на Евро-2016, жутко возмущён.

Чувствуется, что победный гол Кейна не оставил равнодушным и Лондон.

Теперь даже в далёкой России все наверняка знают, насколько страшен Кейн в гневе.

«Англия должна Кейну», – резюмирует увиденное бывший игрок «Челси», «Астон Виллы» и сборной Ирландии Энди Таунсенд.

Вот, оказывается, как Гарри готовился к действиям в штрафной сборной Туниса:

В Англии убеждены, что Кейн ещё и пенальти заработал для сборной Англии, однако слеповатый колумбийский судья Вильмар Перес прозевал нарушения на центрфорварде.

«Сегодня были очевидные ошибки судей после фолов на Кейне, – заявил на пресс-конференции Саутгейт. – Если вы даёте такие пенальти, как Тунису, то и в их ворота надо было давать».

Впрочем, существует версия, что защитники сборной Туниса не фолили на Кейне, а защищали его от волгоградских хищников.

Действительно, Гарри упорно идёт к своим целям, преодолевая трудности шаг за шагом. В детстве он жил в 15 минутах ходьбы от «Уайт Харт Лейн», болел за «шпор» и восхищался великолепным Тедди Шерингемом. Мечтал однажды сыграть за любимый «Тоттенхэм» – и сделал это. Дождался своего шанса, пройдя через четыре аренды в «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер». Теперь Кейн точно так же доказывает в сборной Англии. Два года назад его игра на Евро-2016 разочаровала. Они не забил ни России, ни Уэльсу, ни Словакии, ни Исландии. Ещё пара-тройка «сухих» матчей на чемпионате мира, и о Кейне заговорили бы, как о нападающем не для больших турниров. Но на Волгоград обрушился настоящий Hurricane (сочетание его имени и фамилии создаёт английского слово «ураган» – прим. «Чемпионата»). Если Гарри Кейн продолжит так забивать на ЧМ-2018, то, вполне возможно, подаренный ему в Зеленогорске самовар будет уже не единственным трофеем в карьере снайпера.

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ» Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.