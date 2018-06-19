Англия избежала участи Германии и Аргентины. Итоги дня ЧМ-2018

Об этом и другом читайте в дайджесте наших материалов, рассказывающих о главных событиях, произошедших на ЧМ-2018 18 июня.

Утром поклонник немецкого футбола Антон Михашёнок по ещё горячим следам успокоил болельщиков сборной Германии в своей колонке, где призвал их не верить в проклятие чемпионов мира. В данном случае, считает наш обозреватель, оно не сработает.

Германия начала плей-офф с 20-й минуты первого матча. Они с этим справятся Своё немцы ещё забьют.

В прогнозе на три матча дня главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко довольно жёстко сравнил дебютанта мировых первенств сборную Панамы с коробкой из-под хлопьев и предсказал ей разгром во встрече с Бельгией

«Панамцев сомнут, как коробку из-под хлопьев». Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея, Бельгия — Панама, Тунис — Англия.

В районе полудня Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев приняли участие в обязательной предматчевой пресс-конференцией перед игрой с Египтом. Львиная доля вопросов от журналистов была понятно о ком.

«Дай бог Салаху здоровья!» Черчесов уверен в своих парнях Черчесова и Акинфеева замучили вопросами о Салахе.

Наш корреспондент Антон Третяк подробно изложил ситуацию в Нижнем Новгороде перед стартовой игрой дня Швеция – Южная Корея. Как болельщики «тре крунур» штурмовали мост через Волгу, и что из этого получилось, он подтвердил несколькими видеороликами.

В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео Как одно идиотское решение властей может испортить впечатление о городе.

Мытарства шведских фанов были вознаграждены результатом матча: их команда победила 1:0. А ведь успеха могло и не быть, если бы в ход игры не вмешались видеорефери.

Игроки «Краснодара» и видеосудья. Благодаря им Швеция обыграла Корею Победу скандинавы честно заслужили.

Это событие инициировало продолжение дискуссии на тему «Нужны ли в футболе видеоповторы?»

Вопрос дня. Кто-то ещё сомневается, что видеоповторы — необходимость? Система VAR сегодня помогла шведам добиться справедливого пенальти. Это же круто? Или кому-то не нравится?

Во втором матче дня, Бельгия – Панама, была зафиксирована вторая крупная победа на чемпионате мира.

«Коробка из-под хлопьев» не сопротивлялась. Бельгийцы неудержимы! Лукаку проспал первый тайм, чтобы во втором уничтожить сборную Панамы.

48 часов вояжа в поезде по маршруту Сочи – Санкт-Петербург спровоцировали у обозревателя «Чемпионата» Дмитрия Егорова поток мыслей о том, насколько хорошо в России иностранцам и может ли быть также хорошо в нашей стране нам самим.

Фальшивая Россия. ЧМ-2018 как иллюзия Прыгая с мексиканцами, важно помнить: а кто здесь мы?!

За пять часов до матча Англия – Тунис британские фанаты поделились с корреспондентами «Чемпионата» своими впечатлениями от визита в Россию. Вопреки их ожиданиям, здесь оказалось не так страшно, как им внушали на родине.

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ» Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.

Впрочем, футбол в Волгограде омрачили… комары. Они буквально загрызли английских болельщиков.

Полчища мошкары в Волгограде. Это какое-то безумие Матч Англии и Туниса был омрачён природным катаклизмом: на игроков и болельщиков напали насекомые.

Развязка в матче Англия – Тунис случилась в компенсированное время: победу родоначальникам футбола принёс блистательный Гарри Кейн.

Кейн — спаситель нации. Англия – Тунис. Итоги Могло быть невероятно весело, но нет.

А вот и отдельный хвалебный материал о герое дня.

Ураган в Волгограде. Как Кейн тащил Англию Русский самовар приносит удачу бомбардиру сборной Англии.

Ну и перебрасываем мостик из сегодня в завтра: сборная России переместилась из Москвы в Питер и проведёт здесь ключевой матч с Египтом.