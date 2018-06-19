Англия избежала участи Германии и Аргентины. Итоги дня ЧМ-2018

Утром поклонник немецкого футбола Антон Михашёнок по ещё горячим следам успокоил болельщиков сборной Германии в своей колонке, где призвал их не верить в проклятие чемпионов мира. В данном случае, считает наш обозреватель, оно не сработает.
В прогнозе на три матча дня главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко довольно жёстко сравнил дебютанта мировых первенств сборную Панамы с коробкой из-под хлопьев и предсказал ей разгром во встрече с Бельгией
В районе полудня Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев приняли участие в обязательной предматчевой пресс-конференцией перед игрой с Египтом. Львиная доля вопросов от журналистов была понятно о ком.
Наш корреспондент Антон Третяк подробно изложил ситуацию в Нижнем Новгороде перед стартовой игрой дня Швеция – Южная Корея. Как болельщики «тре крунур» штурмовали мост через Волгу, и что из этого получилось, он подтвердил несколькими видеороликами.
Мытарства шведских фанов были вознаграждены результатом матча: их команда победила 1:0. А ведь успеха могло и не быть, если бы в ход игры не вмешались видеорефери.
Это событие инициировало продолжение дискуссии на тему «Нужны ли в футболе видеоповторы?»
Во втором матче дня, Бельгия – Панама, была зафиксирована вторая крупная победа на чемпионате мира.
48 часов вояжа в поезде по маршруту Сочи – Санкт-Петербург спровоцировали у обозревателя «Чемпионата» Дмитрия Егорова поток мыслей о том, насколько хорошо в России иностранцам и может ли быть также хорошо в нашей стране нам самим.
За пять часов до матча Англия – Тунис британские фанаты поделились с корреспондентами «Чемпионата» своими впечатлениями от визита в Россию. Вопреки их ожиданиям, здесь оказалось не так страшно, как им внушали на родине.
Впрочем, футбол в Волгограде омрачили… комары. Они буквально загрызли английских болельщиков.
Развязка в матче Англия – Тунис случилась в компенсированное время: победу родоначальникам футбола принёс блистательный Гарри Кейн.
А вот и отдельный хвалебный материал о герое дня.
Ну и перебрасываем мостик из сегодня в завтра: сборная России переместилась из Москвы в Питер и проведёт здесь ключевой матч с Египтом.