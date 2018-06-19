Мошка – главная проблема ЧМ? Попытки критиковать Волгоград выглядят нелепо

Скептики

Когда стало понятно, что одним из городов, который примет чемпионат мира по футболу в России в 2018 году, станет Волгоград, немало скептиков выразили уверенность, что город не в состоянии достойно принять мундиаль. Понятно, что основные стрелы были направлены на Саранск, Самару и Екатеринбург, которые по разным причинам давали ещё больше поводов для недоверия. Так или иначе, Волгоград, который несколько лет назад был в топе рейтингов по худшим дорогам и уровню жизни, вызывал определённые опасения. Тот факт, что волгоградский «Ротор», гремевший на всю страну в 90-х и бивший «Манчестер Юнайтед», уже давно переживает не лучшие времена, тоже говорил не в пользу города-героя.

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Напрасные тревоги

На деле оказалось, что всё далеко не так плохо. Три тестовых матча на волгоградском стадионе дали понять, что с организацией здесь будет всё нормально. Никаких очередей, отличные интерактивные места для болельщиков, разнообразие еды по пути к арене – всё это было в наличии уже во время апрельских и майских матчей. Многочисленные автобусы, трамваи и троллейбусы спокойно развозили жителей и гостей города после матча без каких-либо проблем. Конечно, были опасения по поводу буйных английских фанатов, но эти опасения подтвердились лишь частично. Нет, английские фанаты, безусловно, буйные, и тот факт, что двое из них пытались устроить хаос в поезде до Волгограда, это только подтверждает, но в целом обошлось без глобальных инцидентов.

Если на трибунах во время матча Англия — Тунис и были свободные места, то их было совсем немного. То есть загруженность стадиона была близка к максимальной – 43 тысячи. При этом все болельщики зашли на арену за 5-10 минут, и здесь не было никаких диких очередей, которые случались и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В большей степени речь идёт о «Лужниках», где не один раз зрителям случалось ждать по часу, чтобы покинуть стадион. Единственное нарекание, которое довелось услышать от болельщиков, это дорогие орешки к пиву. Но с этим можно как-то справиться. Вышли болельщики с арены тоже быстро и мгновенно разбрелись по домам или продолжили дальше гулять.

Полчища мошкары в Волгограде. Это какое-то безумие Матч Англии и Туниса был омрачён природным катаклизмом: на игроков и болельщиков напали насекомые.

«Мы больше не верим британским СМИ»

Английские болельщики оказались гораздо более адекватными, чем их средства массовой информации. Нет, далеко не все английские СМИ пытались найти чёрную кошку там, где её нет. Многие издания с восхищением отзывались о Волгограде и организации чемпионата мира в городе на Волге. Но находились и те, кто критиковал только ради того, чтобы покритиковать. Английские фанаты, приехав в Волгоград, увидели совсем другую картину. Абсолютно нормальный современный город, доброжелательные люди, которые готовы помочь с любым вопрос, красивые девушки, приятные цены в ресторанах и барах. Кто-то заранее знал об этом, а для кого-то это стало сюрпризом.

Англичане гуляли не только по центральному району города-героя, но и отправлялись в «спальники», где признавались, что в Великобритании подобные районы ничуть не лучше. Почему у многих россиян есть привычка обязательно найти что-то плохое там, где его сложно найти? Почему нельзя просто порадоваться, что такое крупное спортивное мероприятие приехало в город, который остро нуждался в развитии инфраструктуры? Тренерские штабы и игроки сборных Туниса и Англии в унисон отмечали, что им всё понравилось в Волгограде. Гарри Кейн рассказывал про историю Сталинграда и отмечал, что ему приятно выйти на поле в городе с таким богатым прошлым. Отличные тренировочные поля, хорошие гостиницы, классный стадион – для футбольной сборной здесь есть всё, чтобы не отвлекаться от главного.

Кейн — спаситель нации. Англия – Тунис. Итоги Могло быть невероятно весело, но нет.

Мошка? Серьёзно?

Многие с удивлением обнаружили, что в южном городе у большой реки летом появляется мошка. Какой сюрприз! Когда о таких вещах с удивлением спрашивают иностранные гости, это нормально. Они и не должны знать о подобных климатических причудах. Но когда подобную грязь выливают российские зрители и представители СМИ, это выглядит как минимум странно. А ещё тут бывает жарко, как в Таиланде или Гоа, так что можно поныть и по этому поводу.

Вновь отдадим должное адекватной части британских СМИ (коих, хочется верить, всё же большинство). Журналисты Sky Sports и the Times отмечали, что заранее знали о проблеме мошкары и комаров в Волгограде и других южных городах России и закупили в местных магазинах гвоздичного масла, которое отлично помогает в этих случаях. Они же признались, что в Британии летом бывает нашествие мух, что едва ли лучше. Как оказалось, даже такую проблему можно решить, не поднимая панику на весь мир. Печально, что об этом начали трубить не только зарубежные, но и российские СМИ в попытках найти очередную сенсацию.



Некоторые журналисты попытались словить хайпа на информации, что в Волгограде на матче Англия – Тунис было более 10 тысяч свободных мест, но, видимо, волгоградская жара повлияла на диоптры их очков для зрения. Как можно было увидеть 10 тысяч свободных мест на арене, неизвестно даже им самим. Официальные цифры посещаемости свидетельствовали о 41 тысяче из 43 возможных на стадионе, что полностью отражало реальное положение дел. Нет, ребята, мы с удовольствием примем конструктивную критику, когда на то есть основания. Но когда всё прошло нормально, будьте любезны, признайте, что всё было замечательно, и прекратите ныть.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



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