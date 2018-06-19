Президент Бразилии – в тюрьме. И будет комментировать матчи сборной России

Но даже это не так странно, как Салах, нарисованный обнажённой грудью российской художницы. Теперь её с нетерпением ждут в Египте.

Чемпионат мира по футболу в России – это турнир, в котором прямо или косвенно принимает участие весь мир. И один гол или, наоборот, промах способен в одночасье изменить судьбы тысяч людей. Собственно, со многими это уже произошло. Мундиаль меняет жизнь бельгийской модели, необычной российской художницы и даже осуждённого бразильского президента.

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Футбол – это красиво

Чемпионат мира по футболу – это не только о потных мужчинах, разукрашенных болельщиках, голах, пиве и флагах. Это ещё и потрясающая женская красота. В Германии состоялся конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018», в котором соревновались 32 девушки, представлявшие страны-участницы чемпионата мира по футболу. Победительницей стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет. Стоит отметить, что помимо традиционных дефиле в вечернем платье и бикини девушки прошлись по подиуму в майках национальных сборных, а также отвечали на вопросы о футболе. Приз победительнице – 3500 евро. А ещё Брунет получила предложение о рекламном контракте.

Салах, нарисованный грудью

Футбольный чемпионат нашёл своё отражение и в искусстве. В искусстве, как ни странно, рисования женской грудью. Художница Ирина Романовская к старту чемпионата мира подготовила портрет лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха. Девушка наносила краску на холст при помощи трафаретов. Это не первый подобный рисунок для Романовской, однако художница чаще используют свой уникальный стиль для изображения российских политиков и звёзд. Интересно, а Салаху понравится столь необычный портрет?

Коларов и российский автопром

Любопытно, изменится ли жизнь капитана сборной Сербии по футболу Александра Коларова после чемпионата мира в России? Конечно, многое зависит от выступления его команды на мундиале. Но один подарок футболист уже получил. Власти Самарской области перед стартом турнира приняли решение, что автор первого гола чемпионата мира, который будет забит на «Самара-Арене», получит российский внедорожник Lada 4x4. Коларов принёс сербам победу над костариканцами своим голом со штрафного и уже получил сертификат на новый автомобиль. Интересно, футболист познакомится с исландцами, которые приехали в Росиию на «Ниве»?

Хорвата выгнали из сборной

Игрок сборной Хорватии по футболу Никола Калинич точно запомнит чемпионат мира надолго. Всё-таки футболистов из сборной в ходе главного турнира четырёхлетия изгоняют нечасто. Оказалось, что в ходе матча Хорватия – Нигерия главный тренер хорватов Златко Далич вызвал Калинича на замену, но тот отказался, сославшись на боли в спине. Подобное произошло уже в третий раз, и чаша терпения Далича переполнилась – он отправил Калинича домой и отметил, что в ближайшее время не хочет видеть его в сборной. А Хорватия выиграла – 2:0.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Предатель родины?

Многие болельщики сборной Хорватии согласились с тренером – футболист должен выходить на поле, когда это нужно команде. Но что делать, если игрок сборной вообще переживает за других? Американец Лэндон Донован на чемпионат мира не поехал, поскольку сборная США туда не отобралась, но решил поддержать соседей из Мексики. «Моя другая команда – это Мексика», – с такой надписью сфотографировался футболист. И тут же получил град критических стрел в свой адрес. «Лэндон, думай, что говоришь! Они же наши вечные соперники!» – это едва ли не самое мягкое замечание в адрес футболиста. Фанаты сборной США явно недовольны.

Чрезвычайные происшествия

Некоторые болельщики сборных Аргентины и Мексики вряд ли будут покидать Россию с позитивными воспоминаниями, даже если их сборные очень высоко заберутся по турнирной сетке. На чемпионате мира произошло уже два странных и страшных происшествия, на которые нельзя не обратить внимание. В Москве на аргентинских фанатов из окна шестого этажа вывалился голый мужчина. К счастью, иностранцы пострадали не сильно, но упавшего врачи не спасли. Никуда не деться и от истории с такси на Ильинке. Уснувший за рулём водитель протаранил восемь человек. Один из болельщиков сборной Мексики по-прежнему остаётся в больнице.

Комментатор за решёткой

Жизнь экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы даже чемпионат мира изменить не способен. Дело в том, что чиновник, уличённый в коррупции, в 2017 году получил срок и должен провести за решёткой целых 12 лет. Однако чемпионат мира поможет бывшему главе государства и страстному поклоннику футбола не пасть духом: на время проведения турнира его взяли экспертом на телеканал Rede TV. Луис будет просматривать матчи чемпионата мира, записывать свои впечатления и отправлять их в редакцию. А в развлекательно-аналитической программе о футболе ведущие будут их зачитывать. Хоть какое-то развлечение!