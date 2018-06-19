«Черчесов – почти гений». «Переобуваться» – это круто

Меня удивляет, что публика «Чемпионата» относится ко всем материалам одинаково. Но нет смысла после больших, развлекательных интервью писать: «А где вопросы по тактике?», потому что вы можете прокрутить главную страницу вниз и остановиться на важных для вас темах. Также незачем смешивать серьёзные репортажи с чем-то мимолетным и развлекательным. Вы, конечно, ответите: «Егоров, да у тебя всё мимолётное».

Не только Россия и «Спартак». Учимся радоваться жизни Но аргентинцы, мексиканцы, колумбийцы, бразильцы и перуанцы делают это лучше – будто они выиграли 5:0.

Ну ок, продолжу в этом жанре, тем более в день матча информацию нужно подавать просто, коротко и порционно.

Фальшивая Россия. ЧМ-2018 как иллюзия Прыгая с мексиканцами, важно помнить: а кто здесь мы?!

Четыре дня назад, перед матчем Испании с Португалией, я уже не мог снимать иностранных болельщиков – ведь первую неделю в Москве мы только этим и занимались. Не хватало других мнений: что русский человек думает о своей команде, своём тренере и своих игроках после счёта 5:0. Вроде бы ещё недавно страна считала сборную безнадёжной, футболистов – самыми слабыми в истории, а Черчесова – человеком, которого нужно срочно слить.

Но случилась Саудовская Аравия, и на следующий день в Сочи я встретил нацию в новых ботинках.



«Тактик, красавчик, молодец, почти гений, лучший, мужик, сила, защитник страны, всем всё доказал, всегда был за него».



Стас теперь такой.

Россия массово переобулась – и это круто.



Во-первых, уровень понимания футбола тех, кто оказывает влияние на массовую аудиторию, чаще ниже нуля. Но не все способны с иронией отнестись к классным стихам Семёна Слепакова, слишком много людей верят в искренность Владимира Соловьёва или следуют за популярными блогерами и журналистами, которые сами, в общем-то, точно также следуют за общественным мнением. Так формируется фон, который может быть перекрашен результатом.

Во-вторых, ни один из наших журналистов, экспертов или профессиональных аналитиков не имел понятия, как играет Черчесов. Например, вчера я слушал, как Леонид Слуцкий объяснял, что на месте Гарета Саутгейта полностью перестроил бы тактику сборной Англии. Но это же не значит, что он лучше тренера сборной Англии.

Оценки со стороны, без осознания внутренних процессов в команде, – это и есть работа прессы, без которой именно вам будет нечего обсудить. Причём после каждого нового тренерского решения, после каждого нового матча — трактовка эта должна меняться. Иначе из журналистов можно заранее записываться в бараны.

Вари, Голова. Он ещё далеко не звезда О лучшем игроке матча Россия – Саудовская Аравия.

В моём случае тактика сборной была резко раскритикована сборной лишь однажды, когда в матче с Австрией в центре поля вышли одноплановые Кузяев, Головин и Зобнин, а с флангов на не забивающего головой Смолова навешивали вингеры Самедов с Жирковым, которым в сумме 70 лет.

В-третьих, наивно думать, что и сам Черчесов упрямо следует одной линии. За последние месяцы мы увидели с десяток разных вариантов, потому что предыдущие разваливались либо из-за травм, либо из-за плохой игры, либо оставались в памяти для последующего использования. И здесь тоже нельзя отрицать, что самый удачный отрезок сборная выдала случайно, после травмы Дзагоева, когда Черышев получил в распоряжение фланг, а Головин стал чуть ли не вторым форвардом.

Поэтому, если мы говорим именно о футболе, переобуваться – это круто. И тренерам, и журналистам, и болельщикам. А если считаете иначе — ну так ходите в одной обуви до конца чемпионата мира, воняйте и думайте о себе как об очень умных и принципиальных персонажах.



А Черчесов, его штаб и сборная после Саудовской Аравии – красавчики.



Посмотрим, что будет после Египта.

Больше о матче Россия — Египет

ЧМ-2018. Россия сыграет с Египтом. LIVE! Колумбия — Япония, Польша — Сенегал, Россия — Египет. Онлайн-трансляция 6-го игрового дня ЧМ-2018.

Салах не угрожает России. С его травмой что-то не так Есть подозрение, что Черчесову продолжает везти.

«Дай бог Салаху здоровья!» Черчесов уверен в своих парнях Черчесова и Акинфеева замучили вопросами о Салахе.