Мошки чуть не съели англичан. И красивых девушек

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко встретил в Сочи старых друзей и ностальгирует по Олимпиаде.

Олег Лысенко находится в Петербурге, гуляет по городу, зашёл и в местную фан-зону. И там увидел кое-что интересное.

Дмитрий Егоров ходил по улицам Питера и спрашивал у прохожих, что они думают о Черчесове.

Антон Третяк чуть не опоздал на футбол. Гулял по Нижнему Новгороду, никого не трогал, а тут бац, и мост закрыли.

В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео Как одно идиотское решение властей может испортить впечатление о городе.

Полина Куимова в Волгограде страдала. Но не от назойливого внимания поклонников, а от мошкары.

Даниил Бороздин в Казани. Рассказывает интересную историю.

— Поскольку значительная часть людей на фан-фесте заворачивается во флаги, я решил, что и мне будет проще находить общий язык с болельщиками на площадке в Казани в таком же виде. Правда, флаг у меня был лишь родной области, что в итоге оказалось скорее плюсом. Видя красный, белый и зелёный цвета, любители футбола принимали меня либо за иранца, коих тут было предостаточно, либо за мексиканца. Понимая, что ошиблись, они пытались-таки понять, откуда я. «Tatar?» — с надеждой спросили у меня несколько иностранцев, указывая на флаг: действительно, знамя республики очень похоже на то, в которое был завёрнут я. Пришлось рассказать болельщикам о существовании Калужской области.

Дарья Тубольцева не захотела работать и решила побыть фанаткой. Но не сборной России.