Никто не ставит на победу России. Как так?

В пятый игровой день чемпионата мира все участники выступили ровно.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Руслан Нигматуллин угадал счёт матча Бельгия – Панама и исход встречи Тунис – Англия. Итог — 6 очков.

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко предсказал точный счёт матча Бельгия — Панама, а также исход встречи Тунис — Англия. Те же 6 очков.

Михаил Волков из Москвы угадал разницу в игре Тунис — Англия и исход встречи Бельгия — Панама. Это 4 очка.

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ЧМ-2018. Колумбия и Япония сражаются в Саранске. LIVE! Колумбия — Япония, Польша — Сенегал, Россия — Египет. Онлайн-трансляция 6-го игрового дня ЧМ-2018.

Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, известный российский тренер:

Колумбия – Япония — 0:1

Поставлю на Японию, она будет более заряжена на результат, целеустремлённости у неё будет больше.



Польша – Сенегал — 1:1

У поляков более выстроенная командная игра, у них есть главный голеадор – Левандовски. У Сенегала менее яркая командная игра, но отдельные личности не уступают полякам как по техническим, так и по атлетическим качествам.

Россия – Египет — 0:0

Велика цена исхода. Нас устраивает любой результат, кроме поражения. Для Египта результат тоже важен и поражение подобно смерти. Сыграв сегодня вничью, мы отпразднуем выход из группы.

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Прогноз читателей

Иван Петренко (Новосибирск):

Колумбия – Япония — 2:0

Колумбийцам, считаю, по силам многого добиться на чемпионате. Не сомневаюсь, что они начнут с уверенной победы.

Польша – Сенегал — 1:0

Сенегал для меня загадка, а вот у поляков отличная команда. Они победят.

Россия – Египет — 0:1

Моё мнение будет непопулярным, но мне кажется, что Россия проиграет. Египет сильнее саудовцев, и для них это матч жизни или смерти.

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Прогноз журналистов

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»

Колумбия – Япония – 2:1

Сборная Колумбии – команда одного игрока: там всё заточено под Хамеса, игра заточена целиком под фланги, и перекрыть фланговые зоны будет достаточно, чтобы создать проблемы. Какая команда Япония, непонятно вообще из-за смены тренера незадолго до чемпионата мира. Здесь всё должно решить индивидуальное мастерство, но не уверен, что Колумбия после этого выиграет ещё хоть один матч на турнире.



Польша – Сенегал – 2:0

У сборной Сенегала очень крепкий контратакующий состав, есть лидер в каждой линии, вполне европейское качество игры – но против Польши этого не хватит. Матч должен стать противостоянием Роберта Левандовского и Калиду Кулибали, но ключ к успеху для поляков прост – разбить этот микроматч и переориентировать Левандовского на другого центрального защитника.



Россия – Египет – 1:1

Тот момент, когда сборной России нужна ничья, а команда хронически не умеет играть на ничью. Обе команды будут отдавать мяч друг другу, и здесь важно будет не заиграться: Египет очень опасен на контратаках. Хотя бы из-за Салаха. Моя ставка – ничья, моя более расширенная ставка – оба гола придут со стандартов. У чужих ворот это помогает и России, и Египту, у своих – это слабое место.

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