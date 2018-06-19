В Египте встал турбизнес. Как Питер сошёл с ума перед игрой Россия — Египет

В последние дни я часто слышу, что в Санкт-Петербурге совсем скучно по сравнению с Москвой. В столице на Никольской зажигают мексиканцы и аргентинцы, а здесь тихо и спокойно. Так было до понедельника. За день до матча Россия — Египет Северную столицу заполонили гости из Африки. Они были в метро, на трамвайных остановках, на Невском проспекте, в барах и фан-зоне.

К ним добавились и болельщики из других стран.15 июня в Питере был матч Марокко — Иран, и марокканским фанатам, видимо, очень понравилось в городе, поэтому они решили задержаться. Так, один марокканец настоятельно рекомендовал мне «поучить с ним арабский». Пришлось вежливо отказать. Вежливо, потому что мы же всё-таки в России гостеприимные.

***



За день до второго матча сборной России я поехала в центр в качестве болельщика. Надела футболку сборной Германии с номером «7» (Швайнштайгер — мой любимый футболист) и изображала немку. Правда, немую. С немецким языком у меня не очень хорошо. Иностранцы подходили и хохотали.



— И вы умудрились проиграть Мексике! Чемпионы, называется…, — кричали мне египтяне.



Я напомнила, что они тоже проиграли первый матч Уругваю. Молодые люди ничуть не смутились и пообещали победить Россию.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Мы с друзьями направлялись в фан-зону смотреть вечерний матч Тунис — Англия. Но сделали остановку в бельгийском баре. Чудом удалось отвоевать столик у перуанских болельщиков, которые гурьбой завалились в заведение. Первый тайм смотрели в брассерии, где на стене висели футболки с автографами Витселя и Ломбертса, выступавших когда-то за «Зенит». В бар подтянулись и египтяне, которые явно болели за Тунис. Вот так они радовались реализованному пенальти.

Второй тайм решили смотреть в фан-зоне, до которой идти было минут десять. По дороге увидела, как египтян активно зазывали в стрип-бар. Гости с большим интересом смотрели на заведение и, кажется, решили его посетить. У них в стране такие места, наверное, под запретом.



В фан-зоне было весело. Но шёл мелкий дождь (Питер ну совсем не удивляет погодой). Иностранцев это не слишком пугало. Некоторые сидели прямо на мокром асфальте и смотрели футбол.

Другие пили пиво и… фотографировались со мной. Да-да. Почему-то девушка в футболке сборной Германии их очень впечатлила.

Безумно нравятся головные уборы египетских болельщиков — намес (шабка фараона). Такой ответ нашей шапке-ушанке. В намесах было множество болельщиков.

Египтян было так много в Петербурге в этот вечер, что показалось, будто полстраны отправилось в Россию. А ведь в Египте сейчас туристический сезон. Неужели бизнес встал?

***



Неоднократно на чемпионате мира слышала истории о том, что люди бросали работу, продавали машины, мотоциклы, чтобы отправиться в Россию на футбольный турнир. В «Что? Где? Когда?» даже как-то был вопрос: почему в Бразилии люди меняют работу каждые четыре года? Ответ: чтобы ездить на ЧМ болеть за свою сборную. Фантастика!

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Каждый день мы слышим истории о том, как болельщики из Аргентины, Мексики и других точек планеты добирались до России на машине, как кто-то ехал на тракторе и так далее. Меня это бесконечно поражает. Какой-то отрыв от реальности.



Мой коллега Дмитрий Егоров написал статью о том, что сейчас все мы в России живём в иллюзорном мире и что сказка закончится 15 июля.

Фальшивая Россия. ЧМ-2018 как иллюзия Прыгая с мексиканцами, важно помнить: а кто здесь мы?!

Глупо с этим спорить. Только что в этом плохого? Очевидно, что праздник в стране не может продолжаться вечно. Давайте хоть на месяц забудем о том, что повышают пенсионный возраст и увеличивают НДС. У нас у всех есть проблемы, большие и маленькие. Мы живём в не самой комфортной стране. И отчасти мы сами виноваты в своих бедах.

Но знаете… Раз в жизни можно забить на всю рутину и просто наслаждаться тем, что происходит в 11 российских городах. Такое бывает раз в жизни. И не надо сейчас думать, сколько стоят стадионы, как хорошо иностранцам. Вам тоже может быть хорошо! Просто вспомните, что кто-то ради этого турнира ехал на машине через весь мир (если вы из Красноярска, и то будет ближе), а вам достаточно доехать до центра города. Используйте этот шанс. И точно не пожалеете.



Очень хочется верить, что этот месяц изменит наши жизни. Не государство, а нас самих. Всё начинается с людей.



Во время чемпионата мира можно увидеть мир, не выезжая из родного города. Не упустите эту возможность!

Просыпайтесь и празднуйте! Иначе пропустите лучшую вечеринку в истории Почему вас не интересует чемпионат мира?!

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