Главные неприятности ЧМ-2018. «Чемпионат» предупреждает

Чемпионат мира идёт почти неделю, и он прекрасен. Но, как это часто бывает с любым крупным мероприятием, тут тоже есть свои недостатки. Некоторые из них можно было предусмотреть. С другими — сложнее. Рассказываем, что смутило нашу редакцию в первые дни ЧМ. Ведь лучше вы узнаете всё это от нас, чем неожиданно столкнётесь с «сюрпризами» на месте.

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Решения по логистике

Зачастую сложно предсказать, сколько времени займёт дорога до пункта назначения. Особенно в местах рядом с важными объектами (стадионы, фан-зоны и пр.). В Ростове я, например, едва не опоздал на поезд, т.к. вся зона стадиона и подъезд к ней была перекрыта для такси. Выход со стадиона занял минут 20, притом что это было спустя час после матча и людей уже почти не было. Пришлось буквально бежать по огромному мосту через Дон, чтобы наконец-то выскочить посреди дороги и словить хоть какую-то машину до вокзала.

А в Нижнем Антон Третяк описывал ситуацию с перекрытым мостом. Его даже пытались штурмовать шведы, переживающие из-за возможного опоздания на матч. Тогда обошлось, но всё было очень тонко.

В Нижнем Новгороде перекрыли главный мост. Шведы его штурмовали. Видео Как одно идиотское решение властей может испортить впечатление о городе.

В общем, к чему это мы: смело закладывайте полчаса времени про запас, если собираетесь быть везде вовремя.

Волонтёры

Вопросов нет, ребята на добровольных началах соглашаются помогать в организации турнира, и это изначально достойно добрых слов. Но всё-таки пользы порой от них немного. Нет, настроение исходит шикарное, заряд энтузиазма, бодрости и вот это всё, но с точки зрения информативности часто бывают большие пробелы в элементарных познаниях. Так что если думаете, что с таким-то количеством волонтёров за вас решат любую проблему, не прельщайтесь и будьте готовы, что ребята поулыбаются, искренне попытаются помочь, но всё-таки скажут, что «они не в курсе, на какой вам автобус» или «за это отвечает другая группа волонтёров».

Фото: РИА Новости

Где тусить?

Рассчитываете приехать на матч и всю ночь тусоваться в городе, уехав на утреннем поезде? Отличный план, только обязательно заранее спланируйте, куда собираетесь пойти. Некоторые из городов России реально испытывают проблемы с крутыми барами/клубами. В одном из них, например, пришлось бродить по городу и искать такое место добрые несколько часов вместе с компанией австралийцев и местной девочкой-волонтёром (см. пункт выше). В итоге самые тусовые места оказались забиты, и сесть пришлось в полупустом баре с огромными ценами. Но австралийцы всё равно остались довольны. «Аутентично», — говорят. Наших людей такой аутентичностью не удивить, поэтому не повторяйте чужих ошибок.

Пустые места

На эту тему сказано много, и ФИФА до сих пор не может понять, в чём проблема, но на матчах ЧМ регулярно видны проплешины на трибунах. Сначала во всём винили спекулянтов, потом вроде бы сошлись на том, что это спонсоры «забили» на бесплатные билеты и массово пропускают матчи. Как бы то ни было, приятного здесь мало, и будь эти билеты в продаже, их бы быстро разобрали местные жители. Большинство из них реально мечтают попасть на матч в своём городе. Но стоит отметить, что в большинстве случаев на атмосферу матча пустоты влияют незначительно, поэтому вряд ли это сильно расстроит зрителей. Здесь больше претензий к ТВ-картинке.

Пустые места на матче ЧМ. ФИФА, как же так?! Ну и зачем мы часами смотрели на шагающего человечка?

Ну и наконец: МОШКИ

Не хочется продолжать истерику на эту тему, но не предупредить об этом любителей футбола тоже нельзя. Проблема, как оказалось, касается исключительно Волгограда, и она сезонная. Говорят, дело в том, что недалеко от города есть ГЭС, в которой как раз ближе к лету изменяется уровень воды. Это приводит к нашествию мерзких насекомых в течение июня. Спустя пару минут в городе искренне хотелось верить, что после душа с дороги они перестанут повсюду липнуть. Но нет.

Тут, правда, есть лайфхак: мошки вроде бы не любят жару. А ночью, как показалось, они и вовсе куда-то пропадают. Власти города пытались их травить, но эффект оказался так себе. Теперь волонтёры раздают специальные салфетки с запахом, который пугает этих тварей.

Мошка – главная проблема ЧМ? Попытки критиковать Волгоград выглядят нелепо Город на Волге преобразился и блестяще справился с организацией первого матча на чемпионате мира. Но недовольные всё равно нашлись.

P.S. ЧМ — всё равно космос. Вы будете в восторге.