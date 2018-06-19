Никто не может забить с игры. Япония и Колумбия выполнили норму по стандартам

Колумбия и Япония играют друг с другом на втором чемпионате мира подряд, но никаких сравнений с матчем в Бразилии эта встреча иметь не могла. Различным оказалось всё: тогда это был последний тур, теперь — первый, тогда колумбийцы проводили фактически товарищеский матч, который в концовке стал ещё и трибьютом великому Фариду Мондрагону, теперь — игра в группе, где все четыре команды близки по классу. Тогда японцев похоронил забивавший в отсутствие Фалькао Джексон Мартинес, теперь Фалькао на месте, а Мартинес не играет фактически уже полтора года. Единственное совпадение: и тогда, и сейчас Хамес Родригес остался на скамейке.

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Этот чемпионат мира раз за разом доказывает, что начинать смотреть игру нужно минут за 10 до стартового свистка и не выключать ещё столько же после финального — в Саранске мы получили ещё одно подтверждение этого. Во-первых, когда Дамир Скомина уже был готов начать игру, команды вдруг поняли, что заняли неправильные половины поля и поменялись ими — как часто такое происходит в футболе? Во-вторых, уже через пару минут обычная атака японцев завершилась катастрофой двух Санчесов — Давинсона продавили у линии штрафной, а опорник Карлос исполнил функции вратаря и рукой прервал летящий в створ ворот мяч. Скомина без сомнений достал красную и назначил пенальти: удаление за лишение явной возможности забить мяч — это не двойное наказание.

К мячу подошёл Синдзи Кагава и исполнил пенальти идеально. Он понимал: вероятность того, что Оспина останется на месте, близка к нулю, а значит можно бить по центру, чуть в сторону от опорной ноги вратаря. Без шансов — 1:0.

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Колумбийцы поплыли, но Япония отказывалась этим пользоваться. Удаление опорника создало проходной двор в этой зоне, но сначала Инуи не реализовал выход 5 в 3, пробив мимо ворот, затем Кагава долго решался на пас вразрез из опорной зоны, а ещё спустя несколько минут Хасебе отправил на свалку перспективное наступление на последней трети пасом в пятку. У колумбийцев впереди пытался цепляться за все мячи Фалькао, но опасными эти подходы назвать было нельзя.

Игра без центра поля в меньшинстве утомила главного тренера колумбийцев Пекермана уже к исходу получаса. Он снял с игры Куадрадо и отправил Вильмара Барриоса затыкать дыру — с этой задачей пятый номер справился, игра в этой зоне стабилизировалась. Более того, до перерыва Колумбия сравняла счёт: Япония слишком часто для играющей в большинстве команды фолила у своих ворот, а на этом турнире залетают любые штрафные. Кинтеро оформил такой, какого мы ещё не видели: стенка дружно прыгает, мяч катится под японцами, и Кавасима выгребает его уже из-за линии. Техника автоматического определения гола нужна только формально: бригада Скомины и сама разобралась в эпизоде.

На второй тайм японцы выходят злее. Колумбия прижимается к своим воротам, а «самураи» находят слабое звено: Давинсон Санчес так и не оправился после шок-терапии на первых минутах и проигрывает как борьбу один в один, так и позицию. Инуи, Осако и Кагава последовательно лезут в штрафную через него — Оспина пока стоит стеной. Выход духовного лидера колумбийцев Хамеса вообще не помогает — по-прежнему ноль острых переходов на чужую половину и Оспина в поте лица. В итоге Япония забивает, но делает это снова не с игры — такое ощущение, что на этом чемпионате мира разрешены только голы со стандартов. Вышедший на замену Кейсуке Хонда вырезает с углового мяч в центр вратарской, где занимающий идеальную позицию Осако пользуется единственной оплошностью Оспины на выходе за матч — 2:1.



Колумбия попыталась спасти игру, но для этого, похоже, надо было зарабатывать больше штрафных, а японцы фолить почти перестали. У южноамериканцев был всё же великолепный шанс: Лерма в позиционной атаке роскошно оставил мяч Хамесу пяткой, тот вошёл в штрафную, убойно пробил и… заработал лишь угловой. Удар был блокирован.



С игры на этом турнире забивать очень сложно.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018