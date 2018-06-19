Пшик. Польша пока разочаровывает

Если скажут, что Сенегал нетипичная африканская команда, – не верьте. Противоречивые высказывания генерируют хайп. Поэтому называть что-то совсем не тем, чем оно кажется – модно и выгодно. Но иногда рулят стереотипы.

Стереотипное описание команды из Африки предусматривает наличие проблем с тактикой. Так вот, назвать тактическую готовность сборной Сенегала идеальной – не выйдет. Вернее, это будет слишком большой натяжкой.

Но сначала всё равно надо отдать должное Алиу Сиссе. Он действительно неплохо прокачал некоторые качества команды. Да, тактику – но только на макроуровне. Сейчас объясню, что имею в виду.

Главное тактическое достоинство Сенегала – команда хорошо ориентируется в двух глобально разных ситуациях после потерь мяча. Первая – потеря в быстрой атаке: сборная мгновенно откатывается назад. Вторая – потеря в позиционной атаке: потерявший мяч игрок тут же вступает в отбор, двое ближайших помогают. Эти два приёма команда выполняла слаженно.

Поляки перед этой слаженностью растерялись. В позиционных атаках вяло катали мяч в защите (связка Паздан – Сьонек просто космос, на двоих набрали за матч 175 пасов! Это две трети от пасов всего Сенегала). А когда появлялся шанс на контратаки, кажется, побаивались мощного контрпрессинга соперников. Особенно в первом тайме.

Во многом благодаря грамотному чередованию Сенегалом своих базовых приёмов игры у Польши не было. Правый фланг Пищека и Блащиковского вообще выпал (Блащиковски ушёл с поля в переыве), Левандовски за 90 минут нанёс два удара из-за пределов штрафной. Гжегож Крыховяк не дал ответа на вопрос, почему именно он получил 10-й номер (нет, он, конечно, придумал гол, только не туда). Аркадиуш Милик впервые дал повод написать его имя на 70-й минуте. А через три минуты его заменили.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе H Самая ровная группа чемпионата мира.

Но тактическая грамотность проявляется не только на уровне всей команды. Есть ещё и микроуровень: как конкретный игрок ведёт себя в конкретном эпизоде. С этим у Сенегала всё плохо.

Пас пяткой через соперника на своей половине поля? Да. Запоротая контратака из-за небрежного паса поперёк поля на пять метров? Конечно. Дриблинг вместо паса? Да, да, ещё, пожалуйста. И классика: суетливый пас между двумя своими на чужого игрока в простой ситуации. Тоже было.

Большая проблема Сенегала в том, что игроки постоянно принимали странные решения. Все эти лишние касания мяча при обработке, смещения двух-трёх игроков в одну зону на фланге, — всё это не позволило смять Польшу (откровенно говоря, никакую) и сделать счёт крупным.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

В обороне было то же самое. Индивидуальные невынужденные ошибки в ассортименте. Но отдельно отмечу необязательный дриблинг. Это ведь азбука: рядом со штрафной в центре поля в дриблинг идти опасно, особенно, когда за спиной всего один игрок. Но Мане, Н’Диайе и Сабали этого не знают и привозят. Особенно Мане. Однажды это могло привести к удалению – во втором тайме, когда Альфред Н’Диайе потерял мяч и Салифу Сане пришлось фолить на позиции последнего защитника (ну, почти).

К счастью для Сенегала, Польша оказалась не в состоянии воспользоваться этими недостатками. К тому же эти недостатки были замаскированы несколькими впечатляющими достоинствами.

Роберт Левандовски Фото: VI Images via Getty Images

Первое – объём работы Альфреда Н’Диайе и Идриссы Гейе в центре поля. Это мощь. Дело не в отборах/перехватах, а в том, что называют shadow pressing – когда перекрывается линия паса на партнёра. Пользу, которую принесла эта пара, не сосчитать: для этого пришлось бы считать все пасы, который могли бы пройти на Левандовски через центр, но не прошли, потому что их не было. Все эти неотданные пасы и последующий робкий перекат с фланга на фланг буквой U – их заслуга.

Второе – неплохая связка центральных защитников. Забавно, что Кулибали (рост 195 см) в ней не самый высокий. Но главное – оба читают игру. Собственно, про Кулибали мы это знали давно, а вот Салиф Сане – приятная неожиданность. Этой паре немного не хватает взаимопонимания и стабильности (тоже не новость), но всё обошлось.

Третье – Сенегал умеет быстро врываться в свободные зоны. Ну, об этом мы знали. Всё-таки когда на флангах играют Мане и Ньянг, а в запасе сидит Бальде Кейта, разрывать фланги — это почти обязанность. Команда с ней неплохо справляется. Если бы ещё был качественный центрфорвард, можно было бы смотреть на перспективы этой сборной на ЧМ с большим оптимизмом. Но Маме Диуф как выпал из игры с первой минуты, так до самой замены в неё и не впадал. Возможно, можно попробовать Муссу Соу? Фланги-то разрывают.

Все эти замечательные качества не отменяют того факта, что Сенегал был близок к тому, чтобы отдать заслуженно выигранный мяч. После того как Крыховяк замкнул подачу с углового, они запаниковали. Но пять минут паники удалось пережить безнаказанно. Всё-таки сборная Польши пока никакая. А потом и команда Сиссе успокоилась.

Сенегал лучше играл 70 минут матча и допустил меньше грубых ошибок. Заслуженная победа. От Польши ждали большего.