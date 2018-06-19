АААААААААаааааааа!!!1

Примерно на 15-й минуте матча я позвонил родителям. Потом, ещё через полчаса, – друзьям. И в конце перерыва ещё раз родителям. И каждый раз задавал один и тот же вопрос. «Вам тоже кажется, что наши играют как-то раскованно?». Я видел это сам, но не мог поверить. Мне надо было проверить, вот я и звонил. Поверить не мог никто.

«Слушай, да. Похоже, что да». «Легко играют, не боятся. Тфу-тьфу-тьфу». «Точно, раскованно»… Так говорили мне неуверенным голосом.

Это было так странно. Так непривычно. За 10 лет мы видели сборную России очень разной: дисциплинированной, хаотичной, оборонительной, атакующей, разбитой. Но раскованной – никогда.

Сильная, слабая команда – забудьте. Все в восторге от Исландии не от того, что это сильная команда. Всё дело в раскованности.

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Сегодня мы увидели, как сборная России делает всё, что хочет. Не в смысле пижонит, а в смысле выполняет именно то, что умеет, и делает это изо всех сил. Отдаёт все силы без остатка. Послушайте, забудьте на минуту о результате. Раскованность – это не средство, это цель. Как у исландцев, у мексиканцев. Это уже много.

Как она возникла? Слишком трудно объяснить. Я, например, пока не могу. Станислав Черчесов ведь не выглядит как тренер, с которым футболисты чувствуют себя раскованно. Игроки сборной России ведь не выглядят как футболисты, которые могут наслаждаться давлением, а не бояться его. А давление было огромным. Так как?

Неважно. Просто запомните этот день. Когда раскованность встречается с результатом, когда она из цели превращается в средство, это может изменить менталитет. Целой страны, которая всё никак не определится, футбольная она или нет. Если результат изменит менталитет, если раскованная игра станет для нас нормой – этот день станет новым днём рождения нашего футбола. Поэтому его нужно запомнить.

А если даже этого не произойдёт, если это останется вспышкой – тем более запомните этот день. Ведь таких дней у нас очень немного.

Когда в конце матча снова пошли звонки, я уже ничего не спрашивал. Я говорил так: «ААААААаааааа!!!!!!». И то же самое говорили мне. Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира. Нам всем стоит поучиться у неё раскованности. Поэтому у этой статьи такой раскованный заголовок.

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