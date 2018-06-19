МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России

Представьте, что вы выключили футбол на 65-й минуте!
Просто попали на то, как Салах получает мяч у штрафной, Зобнин хватает его за плечо, но египтянин падает не от боли, а для того, чтобы получить пенальти. Судья сначала назначает штрафной, повторы подтверждают, что россиян фолил до линии, но какие-то черти, сидящие в комнатке с мониторами, ставят точку. Мохамед, конечно, бьет в девятку, Акинфеев не может вытащить и Черчесов лупит на бровке по воображаемому мячу.
Что сказали бы в тот момент? Что Черчесов – не тренер? Что футбол – позор России? Что эти игроки – самые слабые в истории?!
Да вот ни фига. Наплевать нам было на этот гол Салаха. Наплевать, что два года назад кто-то сравнил нас с говном. Наплевать на все, ведь счет уже 3:1. Илья, наш бог, Кутепов, отдает голевую через все поле. Сергей, 38 лет Игнашевич, не дает развернуться этим молодым и быстрым. Дзюба уродует соперников и отдает честь Черчесову с другого фланга. А команда рубится в каждом моменте так, что, честное слово, — это САМАЯ СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. У себя дома, в стране, которая теперь-то уж станет футбольной.
Знаете, я ещё раз хочу удивиться Стасу Черчесову. Каждый свой предыдущий текст я заканчивал фразами, что он имеет право на всё. Говорить и держаться гусем – пожалуйста. Чуть-чуть закрывать команду – легко.
Вызывать неочевидных футболистов и менять тактику – легко. Он мог делать всё, что захочет, подставляя свою голову на отсечение. Проиграют – отлетит вместе с усами. Выиграют – станут героями. И 8:1 с выходом из группы – это всё. Честь тебе, Стас Черчесов, ты был прав и не боялся принимать решения. Прав твой помощник и сильный тренер по физподготовки Владимир Паников – тебя отличает то, что ты можешь принимать решения, а остальные, те, кто вроде и умны, и красиво говорят, под сильнейшим давлением сдуваются.
Ты поставил Дзюбу – он всех порвал.
Ты не взял Глушакова с Денисовым. – у нас мощнейший и мобильнейший центр.
Да и твой Габулов, наверняка, сделал так, как ты задумал.
Конечно, это не только твое.
Но и игроков. Молодых, старых, сочных. Им уже все сказали трибуны. 20 минут крика «Молодцы», теперь уже месяцы восторга страны и какое-то сиюминутное, скрытое возрождение футбола. Пусть теперь и остальные его части – маркетинг, фанаты, логичная система поощрения тренеров – тоже подтянутся.
Спасибо и всему штабу с Ромащенко, Стауче и Паулино Гранеро. Доктору Безуглову, менеджеру Савину, администратору Куличенко, врачам, физиотерапевтам. Вы это сделали вместе.
И, Виталий Мутко, сейчас нам страшно вспоминать ваше: «Мы всех порвем», сказанное премьеру Медведеву. Надеемся, все будет нормально?
Ну ладно, это шутка, перейдем к важному. Неделю назад вы с каким-то пренебрежением отнеслись к одной части того самого интервью тренера по физподготовке Паникова.
Перечитайте её ещё раз и поймите, как важны эти победы – пусть в соперниках у нас были и Египет с Саудовской Аравией.
В. Паников: «В футболе у нас все разбираются, но хуже, когда слышишь это от профессионалов. Вот, Александр Жулин заявляет, что если бы футболисты тренировались как фигуристы, то мы бы были чемпионами. Знаете, у меня жена фигуристка, Юлия Солдатова, была на пьедестале чемпионата мира…поэтому имею какое-то представление. И Жулину хочется ответить: «Александр, попробуйте взять потренировать, взять небольшую командочку и сделать её чемпионом России».
Понятно у него свой вид спорта, но есть футбол, который зависит от конкуренции, от экономики, от науки, от климата.
И пусть посмотрит на поколение 90-х. У нас же в стране тогда все развалилось. Из стадионов сделали рынки, школьные поля превратились в месиво. И мы не Бразилия и Испания, где ребенок без манежей и стадионов может бегать весь год. У нас снег лежит 8 месяцев в году. Да и сильные интернаты футбольные где были? На Украине, в теплой Грузии. А потом раз – и ничего не стало. Это поколение 90-х выросло на развалинах. Хотя, слава богу, в 2000-х начали появляться российские школы. Все тоже развивается: и техника, и наука, и футболисты. Поэтому хотелось бы верить, что прогноз на будущее все-таки утешительный».
С плей-офф, страна! Играем дальше! Живем!