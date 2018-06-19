МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России

Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

Представьте, что вы выключили футбол на 65-й минуте!

Просто попали на то, как Салах получает мяч у штрафной, Зобнин хватает его за плечо, но египтянин падает не от боли, а для того, чтобы получить пенальти. Судья сначала назначает штрафной, повторы подтверждают, что россиян фолил до линии, но какие-то черти, сидящие в комнатке с мониторами, ставят точку. Мохамед, конечно, бьет в девятку, Акинфеев не может вытащить и Черчесов лупит на бровке по воображаемому мячу.

Что сказали бы в тот момент? Что Черчесов – не тренер? Что футбол – позор России? Что эти игроки – самые слабые в истории?!

Гуляй, Россия! Сказка продолжается В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!

Да вот ни фига. Наплевать нам было на этот гол Салаха. Наплевать, что два года назад кто-то сравнил нас с говном. Наплевать на все, ведь счет уже 3:1. Илья, наш бог, Кутепов, отдает голевую через все поле. Сергей, 38 лет Игнашевич, не дает развернуться этим молодым и быстрым. Дзюба уродует соперников и отдает честь Черчесову с другого фланга. А команда рубится в каждом моменте так, что, честное слово, — это САМАЯ СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. У себя дома, в стране, которая теперь-то уж станет футбольной.

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Знаете, я ещё раз хочу удивиться Стасу Черчесову. Каждый свой предыдущий текст я заканчивал фразами, что он имеет право на всё. Говорить и держаться гусем – пожалуйста. Чуть-чуть закрывать команду – легко.

Вызывать неочевидных футболистов и менять тактику – легко. Он мог делать всё, что захочет, подставляя свою голову на отсечение. Проиграют – отлетит вместе с усами. Выиграют – станут героями. И 8:1 с выходом из группы – это всё. Честь тебе, Стас Черчесов, ты был прав и не боялся принимать решения. Прав твой помощник и сильный тренер по физподготовки Владимир Паников – тебя отличает то, что ты можешь принимать решения, а остальные, те, кто вроде и умны, и красиво говорят, под сильнейшим давлением сдуваются.

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

Ты поставил Дзюбу – он всех порвал.

Ты не взял Глушакова с Денисовым. – у нас мощнейший и мобильнейший центр.

Да и твой Габулов, наверняка, сделал так, как ты задумал.

Конечно, это не только твое.

Но и игроков. Молодых, старых, сочных. Им уже все сказали трибуны. 20 минут крика «Молодцы», теперь уже месяцы восторга страны и какое-то сиюминутное, скрытое возрождение футбола. Пусть теперь и остальные его части – маркетинг, фанаты, логичная система поощрения тренеров – тоже подтянутся.

Спасибо и всему штабу с Ромащенко, Стауче и Паулино Гранеро. Доктору Безуглову, менеджеру Савину, администратору Куличенко, врачам, физиотерапевтам. Вы это сделали вместе.

И, Виталий Мутко, сейчас нам страшно вспоминать ваше: «Мы всех порвем», сказанное премьеру Медведеву. Надеемся, все будет нормально?

Ну ладно, это шутка, перейдем к важному. Неделю назад вы с каким-то пренебрежением отнеслись к одной части того самого интервью тренера по физподготовке Паникова.

Перечитайте её ещё раз и поймите, как важны эти победы – пусть в соперниках у нас были и Египет с Саудовской Аравией.

В. Паников: «В футболе у нас все разбираются, но хуже, когда слышишь это от профессионалов. Вот, Александр Жулин заявляет, что если бы футболисты тренировались как фигуристы, то мы бы были чемпионами. Знаете, у меня жена фигуристка, Юлия Солдатова, была на пьедестале чемпионата мира…поэтому имею какое-то представление. И Жулину хочется ответить: «Александр, попробуйте взять потренировать, взять небольшую командочку и сделать её чемпионом России».

Помощник Черчесова: попробуйте сделать нашу командочку чемпионом мира Тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников даёт жёсткий ответ критикам и рассказывает о реалиях футбола и работе в «Спартаке».

Понятно у него свой вид спорта, но есть футбол, который зависит от конкуренции, от экономики, от науки, от климата.

И пусть посмотрит на поколение 90-х. У нас же в стране тогда все развалилось. Из стадионов сделали рынки, школьные поля превратились в месиво. И мы не Бразилия и Испания, где ребенок без манежей и стадионов может бегать весь год. У нас снег лежит 8 месяцев в году. Да и сильные интернаты футбольные где были? На Украине, в теплой Грузии. А потом раз – и ничего не стало. Это поколение 90-х выросло на развалинах. Хотя, слава богу, в 2000-х начали появляться российские школы. Все тоже развивается: и техника, и наука, и футболисты. Поэтому хотелось бы верить, что прогноз на будущее все-таки утешительный».

С плей-офф, страна! Играем дальше! Живем!

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