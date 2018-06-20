Черчесов: Жирков сказал, что готов, и стало ясно, как играть с Салахом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вёл себя на послематчевой пресс-конференции так, как и после любой другой игры. Он казался достаточно спокойным, иногда шутил. «Где мой перуанский друг?» – поинтересовался Станислав Саламович, когда микрофон взял один из представителей зарубежных СМИ. Но перуанский журналист, полюбившийся Черчесову, похоже, в Петербург не прилетел. Впрочем, сегодня нашему главному тренеру были милы все журналисты, которые, конечно же, проводили его аплодисментами.

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— Египтяне должны были побеждать, а мы хотели, – напомнил предматчевые расклады Черчесов. — Это разные психологические моменты. Мы знали, что сборная Египта хуже играет «первым номером». Требовалось решать задачу нейтрализации Салаха. Сегодня Юрий Жирков сказал, что готов играть, и мы уже понимали, что нам делать.

— Это самый счастливый день в вашей жизни?

— Надеюсь, он ещё будет.

— В первом тайме не очень получалось завершение. Что-то работало не идеально?

— В игре самое главное повторять задуманное. В конце концов, соперник не добежит, а мы используем момент. Чем дольше длится игра, тем сложнее любой команде. Мы сами испытали это на своей шкуре во встрече с Францией. Египет после пропущенного мяча стал нервничать, торопиться.

Не знаю, был ли пенальти. Раз 50 человек сейчас эти моменты смотрят, то, значит, был. Главное, что сборная России победила и порадовала болельщиков.

— Были ли у вас сомнения, когда вы выбирали между Дзюбой и Смоловым? Артём теперь – первый номер?

— Первый номер у нас Акинфеев. Мы изучали соперников после жеребьёвки. Независимо от того, что было в первом матче, сегодня, скорее всего, вышел бы Дзюба. Он больше подходил под тактику. Как я говорил, в сборной России нет основных и запасных. Вы видели сами, насколько живая у нас скамейка. Дзагоева мы потеряли, Жирков под вопросом, Головин выбыл бы, если бы получил жёлтую карточку. Так что все 23 игрока должны быть готовы.

— Что не так с Жирковым?

— У него до игры была боль в голеностопе. Мы подготовили Юрия. Но я его поэтому и заменил, что боль стала сильной. Не хочется терять игроков на ранней стадии.

— Вы удивлены тем, как быстро решили проблемы с составом?

— В нашем лексиконе нет слова «проблема». Возникают вопросы по ходу турнира, и они решаются. Мы учли недочёты, которые были на Кубке конфедераций. И в плане тренировочного процесса, и в плане подбора игроков. А проблем у нас нет, не было и не будет.

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— Задачу-минимум вы выполнили досрочно. А какова задача-максимум?

— Сейчас задача-максимум прилететь в Новогорск, выспаться, а завтра провести ещё одну тренировку и снова выспаться. Потом, надеюсь, какие-то мысли будут прыгать в нашу голову.

— Способна Россия выиграть чемпионат мира? Вы забили уже восемь голов!

— Если бы за восемь голов давали чемпионство, мы бы уже стали чемпионами. А раз за любое количество мячей дают три очка, то пока сделан шаг в следующий круг.

— Что скажете о сборной Египта и Салахе? Шокировал или удивил вас соперник?

— Вам, как журналисту из Египта, виднее, шокировала или удивила сборная Египта. Мы разбирали соперника. Очень много информации дала встреча египтян с Уругваем. Салаха пусть оценивает его главный тренер. Моя команда меня порадовала тактической дисциплиной. Понятно, что были технические огрехи.

— Насколько серьёзно надо отнестись к матчу с Уругваем? Дадите отдохнуть кому-то из игроков?

— Мы не даём дни отдыха, тем более на чемпионате мира. Нам надо готовиться к матчу с Уругваем, как и к предыдущим играм. Уругвай – команда совершенно другого уровня, она и играет по-другому. Нужно подбирать состав и тактику, которые принесут успех.

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер не выглядел убитым горем. Ему не понравился только вопрос про его возможную отставку. Очевидно, аргентинец считает, что заслуживает большего уважения, поскольку впервые за долгие годы вывел Египет на ЧМ.

— У нас было 10-15 негативных минут, – объяснил Купер причину поражения от России. – Не считаю, что нам не хватило концентрации, но мы допустили ошибки. Не хватило немного удачи, наши игроки промахивались по воротам. В целом же они показали себя с лучшей стороны, однако нужно использовать голевые моменты.

— Что случилось с обороной? Вам стоит оставаться в сборной?

— Останусь на посту или нет, зависит не только от меня. Если люди недовольны мной, я сам уйду. У нас есть тут ещё один матч. Моя команда всегда хорошо играла в обороне, но сегодня, повторюсь, было 10-15 плохих минут. Мы контролировали передачи на высоких игроков соперника, тем не менее ошибки стоили нам поражения.

— Как вы оцениваете форму Мохамеда Салаха?

— Никто не отрицает значение Салаха. Что бы случилось, если бы он был в лучшей форме, сложно сказать. Сегодня он хорошо себя чувствовал. Я всегда говорю, что один игрок ничего не решает, за одной-двумя звёздами должна быть команда. Вообще я доволен работой команды.

— Травма всё-таки повлияла на кондиции Салаха?

— Врачи сказали, что он хорошо себя чувствует. Что касается физической формы, ему пришлось тренироваться индивидуально. Может, это чуть-чуть сказалось на его готовности. Если бы он не получил травму в финале Лиги чемпионов, то тренировался бы три недели с такой же интенсивностью, как остальные игроки сборной Египта.

Салах – символ команды, источник её вдохновения. Конечно, все были бы счастливы, если бы травмы Мо не было. Мы хотели дать ему восстановиться.

— Можете сравнить сборные России и Уругвая? Какие перспективы у российской команды?

— Думаю, потребуется много времени на сравнение этих двух сборных. Ваша команда работоспособна. Игроки много бегают и хорошо закрывают пространство.

— Египет надеялся на сюрприз. Правда, что вратарь Эль-Хадари был против сегодняшнего состава?

— Кто выходит на поле – моё решение. Никто не должен обижаться. Моя ответственность определять состав. Я это уже многократно говорил в Египте.

— Почему сборная Египта развалилась?

— Иногда соперник использует ваши ошибки. Выматывает вас. Нужно это учитывать. Возможно, мы ошибались сегодня так, как не ошибались против Уругвая в первом туре.

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