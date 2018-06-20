Сегодня вы уснёте в футбольной стране! 5 исторических матчей сборной России

И это всё о ней!

Россия — Камерун (6:1)

29 июня, 1994 год

Тот мундиаль выдался для нашей сборной сущим провалом, и первые два матча Россия проиграла Бразилии и Швеции. Но в последнем туре группового этапа команда Садырина сохранила лицо и накидала беднягам из Камеруна целую пачку голов на любой вкус. До недавнего времени тот матч был самым результативным матчем на ЧМ в истории нашей страны. При этом Саленко забил в нём пять мячей, а в воротах стоял Станислав Черчесов!

Фото: Mark Leech/Getty Images

Франция — Россия (2:3)

5 июня, 1999 год

Сборная отвратительно начинала отборочный турнир, проиграв несколько игр подряд. К игре с чемпионами мира сборная подходила в своих любимых условиях: победа или смерть. Победа на выезде оставляли нам шансы ехать на турнир, и парни её добились! И пусть потом был жуткий провал с Украиной, тот матч с французами до сих пор входит в золотые хроники российского футбола.

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Уэльс — Россия (0:1)

19 ноября, 2003 года

С валлийцами мы встречались в «стыках», и в той игре разыгрывалась очередная путёвка на Евро-2004. Первый матч закончилась нулевой ничьей, зато во втором Вадим Евсеев уже на 22-й минуте матча вывел свою команду вперёд. Счёт в итоге так и остался 0:1 в пользу сборной России, а Вадим устроил знаменитое похождение по стадиону в Кардиффе с нецензурщиной в прямом эфире.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Россия — Англия (2:1)

17 октября, 2007 года

Один из самых великих матчей сборной России в её новейшей истории, предопределивший её выход на Евро-2008. Сборная Англии приехала в «Лужники» фаворитом и планировала сделать очередной шаг навстречу чемпионату Европы. В первом тайме у неё это получалось: усилиями Руни англичане вели в счёте. Вот только в перерыве Гус Хиддинк нашёл какое-то неведомое средство, и так замотивировал своих парней, что они забили два мяча и выиграли ту игру. А автор того знаменитого дубля спустя полгода уехал играть в АПЛ.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нидерланды — Россия (1:3)

21 июня, 2008 года

Турнир, который начинался для страны разгромным поражением от Испании, закончился грандиозным успехом. Да, в полуфинале Россию поджидал очередной разгром от испанцев, но вы вообще помните, что происходило в ту ночь, когда Аршавин прокинул мяч между ног Ван дер Сару, а Торбинский аккуратно вложил мяч в ворота пяточкой?

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Выходи на улицы, Россия! Время повторить!

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АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

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МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

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