«Мы 23 счастливчика! Исторический момент для России»

Дзюба и вся сборная не может поверить в то, какой праздник принесла стране.

Во втором матче на домашнем чемпионате мира сборная России одержала уверенную победу над Египтом и укрепила лидерство в турнирной таблице группы A.

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

«Я телефон даже не смотрел»

Денис Черышев не мог объяснить, как вместе с Криштиану Роналду делит первое место в гонке бомбардиров.

— Не знаю, почему у меня так получается на этом турнире. Не могу объяснить. Очень доволен, что все так выходит. Славу богу, что все здоровы. Я здоров, могу играть. Надо продолжать в том же духе.



— Стоит ли теперь цель бороться за первое место в группе?

— Мы должны так же продолжать тренировался, работать и играть. Думать только о победе. Ничего другого нас не может устраивать.



— А дальше о чём можно думать?

— Нам надо думать только о следующей игре. Просто надо спокойно ко всему относиться. Мы достигли первой цели, надо дальше работать. Посмотрим, что будет.



— Что думаете о следующей игре?

— С Уругваем будем играть на победу. Ничего другого в голове не может крутиться.

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— Хотели бы в 1/8 с Испанией встретиться?

— В плей-офф все соперники будут трудные. Посмотрим, кто попадется.



— Начо уже не поздравил вас с сегодняшним голом?

— Не знаю. Я телефон даже не смотрел.



— Представляете, что сейчас в стране происходит?

— Пока нет, только со стадиона выходим. Постараемся, чтобы страна и дальше радовалась.

«Мы 23 счастливчика!»

Главный героем микст-зоны стал, конечно же, Артём Дзюба.

— Мы безумно счастливы, это исторический момент для всех, — начал Артём. — Мы говорили перед игрой с ребятами, что нужен один шаг, чтобы сделать историю. Спасибо огромное стране, болельщикам. Мы после первой игры видели, как на больших экранах люди переживали, кричали, это добавляло мотивации. Мы провели непростой, динамичный мяч, была вязкая борьба по всему полю. Ключ к успеху — мы не проиграли ни сантиметра. Удача повернулась к нам лицом, заслуженно победили. Сдержали Салаха и всю атаку.

Гуляй, Россия! Сказка продолжается В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!

— Когда узнали, что сыграете?

— За два дня начали наигрывать схему со мной, но я не был до конца уверен. Ждал с нетерпением установку.

— Вам будет удобнее играть со следующим соперником?

— Уругвай с Египтом также играл, это современный футбол. Все научились играть, обороняться. Мы все счастливы. Небольшая наглость, но мы хотим бороться за первое место в группе. Если мы навяжем борьбу на каждом участке поля, будем единым целым… Мы боролись до конца сегодня, это ключ к успеху. Уругвайцы такие же люди, как Салах сегодня. Будет интересно проверить свои силы. Дальше ещё будут сильнее соперники. У нас соперники по нарастающей: хорошая Саудовская Аравия, ещё лучше Египет, и ещё лучше Уругвай. Дальше будет космос. Через игры мы начинаем понимать, какие скорости нас ждут. Но давайте пока просто порадуемся!

— Вы вышли сегодня с сыном на разминку. Как он отреагировал?

— Он безумно счастлив! Он хотел играть. Я сказал ему: папа немножко устал. Поиграем потом. Нападающий растёт ещё один.

— Рады за Черышева, который получил второй раз приз лучшему игроку матча?

— Мы 23 брата. Его победа, наша победа. Мы все счастливы. Денис заслуживает, как и любой игрок. Мы победили за счёт того, что были командой.

— Вы праздновали в раздевалке?

— Нет, мы ждали ребят с допинг-контроля, обсуждали. Это был исторический матч, но надо двигаться дальше.

— Как удалось стать настолько лучше по сравнению с товарищескими матчами?

— Есть контрольные — тренер любит это слово — матчи, а есть официальные. Нас готовили выйти на пик именно в это время. Плюс эмоции от официальных матчей совсем другие. Атмосфера такая… Мы в шоке! Поддержка невероятная. Это фантастика. Мы счастливые люди. Мы с детства мечтали о таком. 23 счастливчика, которые смогли попасть в сборную. Мы хотим дальше!

«Мы пока ничего не выиграли»

Александр Самедов рассуждал рациональнее всех из команды.

— Завтра спокойно сядем на базе и посмотрим Уругвай и что творится в других группах, — сказал Самедов. — А пока наслаждаемся турниром.

— Сколько уведомлений пришло вам на телефон: больше ста?

— Очень много. Больше!



— Это была простая победа?

— Египет — хорошая команда, там есть суперзвезда, им надо было играть в открытый футбол, мы этим воспользовались.



— О суперзвезде. Салаха вообще видно было на поле?

— Думаю, заслуга наша, что его не было видно.



— Персонально против него никто не играл?

— Нет, Юра Жирков, опорники — все передвигались. Командой мы сыграли неплохо.



Марио Фернандес напомнил, что пока сборная России ничего не выигрывала.

— Спасибо болельщикам за такую поддержку. Для мечта — побеждать на чемпионате мира. Мы сыграли хорошо против крепкой команды. Все заслужили поздравления. Мы не радовали результатами товарищеских матчей, но верили в свои силы. Правда пока мы еще ничего не выиграли. Черышев заслуживает того, что с ним происходит. Он – тот человек, с которым я провожу больше всего времени в сборной, потому что мы говорим по-испански.

Кстати, о зрителях. «Зенит» в новом сезоне хочет побить собственный рекорд посещаемости домашних матчей, клуб намерен собрать 1 миллион 300 тысяч болельщиков на домашних играх во всех турнирах. Если в Питере собиратюся аншлаги на матч Марокко — Иран и игру с Египтом, то это кажется задачей вполне выполнимой.

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МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

ЧМ-2018. Россия — Египет — 3:1. Мы победили!!! LIVE! Ночь, но никто не спит. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.