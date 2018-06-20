Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Россия творит историю на лучшем чемпионате мира! Главные фото матча
Сборная России впервые в новейшей истории практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Эти кадры хочется запомнить навсегда
Мохамед Салах ещё не подозревает, что приготовил для его сборной Артём Дзюба.
Артём Дзюба и Мохамед Салах
Фото
: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Открыть счёт в матче сборной России помог автогол Ахмеда Фахти – мяч попал в него после удара Романа Зобнина и угодил в сетку ворот.
Сборная России — Сборная Египта
Фото
: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная России — Сборная Египта
Фото
: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Симметрия матча.
Сборная России — Сборная Египта
Фото
: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Марио Фернандес получил неприятное столкновение с мячом.
Марио Фернандес
Фото
: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Чтобы выиграть верховую борьбу у Дзюбы, Али Габру пришлось буквально забраться ему на спину.
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Денис Черышев с передачи Марио Фернандеса забил очередной гол, после чего принялся раздавать воздушные поцелуи.
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Денис Черышев
Фото: Julian Finney/ Getty Images
Марио тоже не сдерживал радостных эмоций.
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кульминацией матча стал гол Артёма Дзюбы и ответ Станиславу Черчесову на тот самый жест в матче с Саудовской Аравией.
Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Артём Дзба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Мохамед Салах все-таки смог вписать своё имя в исторический матч для сборной России – нападающий сборной Египта реализовал пенальти в концовке матча.
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Эмоции скамейки запасных после финального свистка бесценны.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Победу над сборной Египта Артём Дзюба отпраздновал со своим сыном.
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Спасибо за эту победу!
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Станислав Черчесов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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