Сборная России впервые в новейшей истории практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Эти кадры хочется запомнить навсегда

Россия творит историю на лучшем чемпионате мира! Главные фото матча

Мохамед Салах ещё не подозревает, что приготовил для его сборной Артём Дзюба.

Артём Дзюба и Мохамед Салах Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Открыть счёт в матче сборной России помог автогол Ахмеда Фахти – мяч попал в него после удара Романа Зобнина и угодил в сетку ворот.

Сборная России — Сборная Египта Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная России — Сборная Египта Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Симметрия матча.

Сборная России — Сборная Египта Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марио Фернандес получил неприятное столкновение с мячом.

Марио Фернандес Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чтобы выиграть верховую борьбу у Дзюбы, Али Габру пришлось буквально забраться ему на спину.

Сборная России — Сборная Египта Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Черышев с передачи Марио Фернандеса забил очередной гол, после чего принялся раздавать воздушные поцелуи.

Сборная России — Сборная Египта Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Денис Черышев Фото: Julian Finney/ Getty Images

Марио тоже не сдерживал радостных эмоций.

Сборная России — Сборная Египта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная России — Сборная Египта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кульминацией матча стал гол Артёма Дзюбы и ответ Станиславу Черчесову на тот самый жест в матче с Саудовской Аравией.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Дзба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мохамед Салах все-таки смог вписать своё имя в исторический матч для сборной России – нападающий сборной Египта реализовал пенальти в концовке матча.

Сборная России — Сборная Египта Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эмоции скамейки запасных после финального свистка бесценны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Победу над сборной Египта Артём Дзюба отпраздновал со своим сыном.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Спасибо за эту победу!

Сборная России — Сборная Египта Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Как празднует Россия. Видео Самые свежие видео из разных уголков страны, которая получила почти стопроцентный шанс выйти в плей-офф чемпоната мира впервые в истории.

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