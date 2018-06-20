Россия творит историю на лучшем чемпионате мира! Главные фото матча

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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Сборная России обыграла Египет и готова сыграть в 1/4 ЧМ-2018. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Сборная России по футболу
«Чемпионат»
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

Мохамед Салах ещё не подозревает, что приготовил для его сборной Артём Дзюба.

Артём Дзюба и Мохамед Салах
Артём Дзюба и Мохамед Салах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Открыть счёт в матче сборной России помог автогол Ахмеда Фахти – мяч попал в него после удара Романа Зобнина и угодил в сетку ворот.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Симметрия матча.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марио Фернандес получил неприятное столкновение с мячом.

Марио Фернандес
Марио Фернандес
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чтобы выиграть верховую борьбу у Дзюбы, Али Габру пришлось буквально забраться ему на спину.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Черышев с передачи Марио Фернандеса забил очередной гол, после чего принялся раздавать воздушные поцелуи.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Денис Черышев
Денис Черышев
Фото: Julian Finney/ Getty Images

Марио тоже не сдерживал радостных эмоций.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кульминацией матча стал гол Артёма Дзюбы и ответ Станиславу Черчесову на тот самый жест в матче с Саудовской Аравией.

Артём Дзюба
Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Артём Дзба
Артём Дзба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мохамед Салах все-таки смог вписать своё имя в исторический матч для сборной России – нападающий сборной Египта реализовал пенальти в концовке матча.

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эмоции скамейки запасных после финального свистка бесценны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Победу над сборной Египта Артём Дзюба отпраздновал со своим сыном.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Спасибо за эту победу!

Сборная России — Сборная Египта
Сборная России — Сборная Египта
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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