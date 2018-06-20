Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России?

Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Команда сделала то, что должна была. Обыграла Египет и Аравию. Всё. Чего жду дальше? Борьбу за первое место в группе. Пусть это уже и второстепенная задача. Главное, что вышли в плей-офф. Простые болельщики критиковали Черчесова, но я говорил, что всё идёт в режиме подготовки. Два года подготовки шли спокойно. В итоге мы вышли из группы. Тут кто-то говорил, что у нас нефутбольная страна. Ничего себе нефутбольная. В фанзоне по 25 тысяч человек стоят.

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Я счастлив. Это победа российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо. Критика Черчесова? Она была, он правильно её принял. Жизнь продолжается. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания. Футбол — великая игра. Другой спорт разве мог собрать бы столько людей и эмоций? Чемпионат мира организован прекрасно, лучше я в жизни не видел. С Уругваем можем зацепиться за победу, а дальше время покажет. Как сложится, так и сложится. Загадывать трудно.

Гуляй, Россия! Сказка продолжается В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»:

— Была ли уверенность, что сборная может выиграть? Уверенность – плохое слово в футболе. Была надежда на то, что ребята хорошо настроятся на игру. Иначе быть не может. Излишняя самоуверенность вредна. Дзюба хорошо сыграл, Черышев прекрасно сыграл. Просто молодцы! Не боязно ли перед Португалией и Испанией? Это команды бесспорно топ, но мы уже набрали кураж, и сейчас всё равно, кого обыгрывать.

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Рашид Рахимов, известный российский тренер:

— Это просто супер, выполнена задача-минимум. Можно говорить всё, что угодно. Например, что это самая слабая группа по рейтингу, но мы одержали две победы, и это даёт нам право выйти в плей-офф. Это, конечно, большое дело, для страны, я не представляю, что бы было, если бы мы не вышли из группы. Сейчас нужно настраиваться на Уругвай, а не на матч плей-офф. Конечно, хочется увидеть положительный результат, но сейчас, повторюсь, мы будем много смотреть на ситуацию в другой группе. Шаг за шагом и дойдём до своей цели. Этого и жду.

Михаил Грушевский, болельщик ЦСКА и сборной России:

— Конечно, хочется не проиграть уругвайцам. Это такая программа-минимум для меня. Можем выйти и с первого места — почему нет? Даже если сыграем третью игру вничью. Я совсем не уверен, что Уругвай разгромит Саудовскую Аравию так же уверенно, как мы. А российская сборная за счёт этой разницы забитых мячей может пройти в плей-офф с первого места. Но опять-таки хрен редьки не слаще: нам явно попадётся или Испания, или Португалия. Но мы можем побороться с обеими этими сборными. За счёт куража, который безусловно сопутствует нашей команде, и поддержки болельщиков вполне может повториться чудо 2008 года.

МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

Леонид Слуцкий, главный тренер «Витесса», бывший главный тренер ЦСКА и сборной России:

— Мы все прекрасно понимаем, что выход из группы на чемпионате мира — это далеко не предел для нашей сборной. Да, решена задача-минимум, но аппетит приходит во время еды. А то качество футбола, которое мы показываем, позволяет нам надеяться на самое-самое высокое достижение.

Александр Кержаков, лучший бомбардир сборной России:

— Сейчас это, конечно, лучшая сборная России. Выйдем ли из группы с первого места? Самое главное, что мы вышли, но нужно не подстраиваться ни под кого. Нам все команды по силам, поэтому нужно просто продолжать играть так, как играем. В истории России наша сборная вообще впервые вышла из группы чемпионата мира. Тем более это домашний ЧМ, поэтому здорово, что так получилось. Главное, чтобы ребята не останавливались.

Наше мнение

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

— Чемпионат мира в России сам по себе настолько праздник, что выступление сборной России, даже если бы всё пошло по худшему сценарию, картины не изменило бы. Ну, может, настроение было бы похуже. Феерическая победа в первом матче — уже круто. Победа во втором матче и фактический выход в плей-офф — это уже космос. Так что спокойно меняем логистику, едем на ещё один матч сборной России, гуляем и веселимся!

Мнения читателей

Partizan2018:

— Сборная России слишком много нам, болельщикам, задолжала за последние десятилетия, так что до 15 июля с долгами пусть рассчитывается!

pervenets1stalina:

— С нашей сборной никогда не ясно, где её предел. Но как бы дальше ни сложилось, я слова плохого не скажу в адрес этой команды, бьются, стараются, глаза горят — это главное. Желаю достойно сыграть в 1/8 с сильной командой, а там уж как повезёт.

zerzer:

Вот не люблю такую эйфорию… меньше эмоций, друзья! Помню, как было после блестящей победы в 1/4 олимпийского хоккейного турнира в Турине (2006 год) над Канадой. Павел Буре тоже выразился: «Мы команда братьев!». А потом мы получили 0:7 по сумме двух матчей от финнов и чехов (полуфинал и за 3-е место). Так что не гоните лошадей!

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