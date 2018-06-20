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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Фоторепортаж о праздновании болельщиками победы сборной России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Как Петербург гуляет после победы сборной России. Лучшие фото
Кажется, последний раз так болельщики сборной России гуляли в 2008-м году.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

После окончания матча в Санкт-Петербурге улицы заполнились толпами фанатов с триколорами.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На любой праздник найдутся вездесущие мексиканские болельщики, куда же без них.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хочется верить, что сборная России на этом чемпионате мира подарила нам такие крутые эмоции!

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