Кажется, последний раз так болельщики сборной России гуляли в 2008-м году.

Как Петербург гуляет после победы сборной России. Лучшие фото

После окончания матча в Санкт-Петербурге улицы заполнились толпами фанатов с триколорами.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На любой праздник найдутся вездесущие мексиканские болельщики, куда же без них.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хочется верить, что сборная России на этом чемпионате мира подарила нам такие крутые эмоции!