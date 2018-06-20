Как Петербург гуляет после победы сборной России. Лучшие фото

После окончания матча в Санкт-Петербурге улицы заполнились толпами фанатов с триколорами.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
На любой праздник найдутся вездесущие мексиканские болельщики, куда же без них.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Хочется верить, что сборная России на этом чемпионате мира подарила нам такие крутые эмоции!