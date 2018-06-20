Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это?

Цели России без мяча снова выполнены

Слаженный прессинг был лучшим качеством сборной Черчесова и на Кубке конфедераций, и полгода назад. Главная разница – если раньше коронкой России было высокое давление в статичных ситуациях, то сейчас Черчесов полноценно отстроил качественный mid-прессинг, работающий на дистанции полного матча. При таком прессинге команда редко встречает соперника до центральной линии, концентрируется на создании плотного блока в центральной зоне и реагирует на доставку мяча до флангов, провоцируя откат атаки соперника назад. Такой стиль прессинга при правильной постановке очень неудобен, при максимальной плотности у соперника не остаётся вариантов продвижения мяча.

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Как и в матче с Саудовской Аравией, России удался качественный mid-прессинг. Верхняя шестёрка максимально насыщала центр (в том числе и Головин с Дзюбой), вынуждая соперника чаще играть через фланги.

Но при доставке мяча на фланг команда тоже реагировала, выполняя один из двух сценариев.

1. К крайнему защитнику Египта подскакивал Черышев или Самедов, одновременно с ним движение к игроку за спиной прессингующих делал Жирков или Фернандес.

2. Вся прессингующая шестёрка смещалась в сторону одного из флангов.

Оба варианта провоцировали либо откат египетской атаки, либо длинную передачу в борьбу. Из-за такого прессинга все защитники Египта, кроме Ахмеда Фатхи, сделали 10 лонг-боллов. Слабая доводка мяча до Салаха, который уходил ниже русской четвёрки защитников, чтобы открыться под пас, – тоже следствие прессинга России.

Ещё одна важная деталь давления – работа Газинского и Зобнина в связке. Они по-прежнему допускают совместные ошибки, вроде момента с ударом Трезеге в первом тайме (Зобнин проиграл мяч на подборе, Газинский пустил египтянина в свою зону на подстраховке), но ошибок становится меньше, а отлаженного взаимодействия – больше. В давлении они играли именно как связка: Газинский прессинговал выше, особенно при аутах, а Зобнин страховал. Наоборот было только в ситуациях, когда Салах смещался в центр – тогда спартаковец прессинговал первым.

Прогресс Газинского и Зобнина как связки, пожалуй, главный тактический успех Станислава Черчесова на дистанции месячной подготовки к чемпионату мира. Когда тренер впервые обкатывал схему 4-4-2, они проявили себя слабо в товарищеском матче с Турцией – или вместе выбрасывались в прессинг, или выбрасывались так, что не контролировали центральную зону (пропущенный гол от турок здесь показателен). Сейчас Газинский и Зобнин работают намного более слаженно.

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План с мячом – насыщение левого фланга и навесы

Здесь Станислав Черчесов тоже попал с планом, надавив на самое больное место сборной Египта. Мохамед Салах плохо отрабатывает без мяча, а ярко выраженный билардист Эктор Купер подстраивает под него оборонительный модуль – играя 4-2-3-1 при контроле, без мяча Египет меняет расстановку на 4-4-2 с правым инсайдом, Салахом, в верхней двойке, что непривычно и сказывается на качестве игры без мяча. Салах прессингует начиная с центральной линии, но вообще не занимается черновой работой, а маскирует проблемы египтян Мохамед Эль-Ненни, часто смещаясь направо и помогая Ахмеду Фатхи.

Против сборной России это не сработало – атакуя, команда Черчесова максимально насыщала левый край. Помимо Жиркова и Черышева, игравших слева, на фланг смещался Александр Головин, работавший по всему фронту атаки, а также Зобнин и Газинский (причём сразу вдвоём). Важный алгоритм сборной в первом тайме – создание численного преимущества в зоне, подключение к флангу Газинского и длинная диагональ под забегание Фернандеса.

Правый фланг тоже насыщался похожим образом, Фернандесу с Самедовым помогали Головин и/или Зобнин. Разница заключалась, во-первых, в большем оборонительном сопротивлении – Трезеге слабо выбирал позицию при защите, но хотя бы мешал численному перевесу соперника в своей зоне, а во-вторых, в доставке мяча. Если слева, помимо навесов, сборная искала другие варианты, то справа – только навешивала в сторону Дзюбы. Это отражается в статистике: Александр Самедов, играющий справа, стал рекордсменом матча по навесам (10).

Сборная осознанно завалила штрафную Египта навесами – тоже явная часть плана Черчесова. За полтора календарных года египтяне пропустили 67% голов после кроссов, команда хронически не умеет обороняться против них. Это касается и центральных защитников, Хегази и Габра, королей воздуха только внешне. Весь первый тайм навесы получались немного неудобными для Дзюбы, но после перерыва план сборной частично сработал. Ни один из трёх голов не был забит напрямую после кросса, но все три тесно связаны с планом Черчесова: с подбора после навеса, после флангового розыгрыша низом, после длинной передачи в сторону Дзюбы.

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Жирков – идеальный нейтрализатор Салаха

Роль Юрия Жиркова, пожалуй, главное тактическое откровение матча. Неправильно называть миссию левого защитника персональной опекой по Мохамеду Салаху: Жирков спокойно отпускал египтянина в более глубокие зоны. Однако роль Жиркова была подстроена под Салаха, особенно отчётливо это проявлялось в билд-апе России. При начале атак Юрий располагался ниже Марио Фернандеса, на одной линии с центральными защитниками, и редко забегал вперёд.

Идея проста. Египет оставлял Салаха и Мохсена на передней линии, а оставлять их 2vs2 с медленными по скоростным данным центральными защитниками нельзя – проще стреляться сразу. Опускаясь глубже, Жирков создавал численное преимущество сборной России на случай контратаки египтян и маскировал недостаток скорости у обороны. При этом роль Жиркова была гибкой: если Салах опускался ниже, Юрий сам поднимался на финальную треть.

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На своей трети Жирков реагировал именно на движение Салаха. При длинных забросах и диагоналях Юрий стягивался на Салаха, вступал в единоборства и чаще выходил победителем – выиграл 3 эпизода из 4. Жирков следовал за лидером египтян, если он смещался в центр, причём чаще не накрывая его с мячом, а догоняя по той же траектории. Вот пример, как это бывало: Салах получил пас из глубины и сместился в центр, ускользнув от Игнашевича, но напоролся на Жиркова на подстраховке. Когда Игнашевич ошибался в эпизодах 1vs1 с Салахом (был ещё момент в середине второго тайма, с необъяснимым пасом пяткой под перехват), Жирков грамотно страховал центрального защитника.

Пока Салах не стал вторым центральным нападающим, Жирков спокойно упаковывал его в карман. Под его опекой Мохамед не сделал ни одной удачной обводки, нанёс всего 1 удар – причём даже тогда Жирков затормозил движение Салаха, заблокировал его проход и заставил бить с разворота. Отлично выполненное задание.

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Дзюба вписался в силовой футбол Черчесова

Самое важное из пресс-конференции Станислава Черчесова насчёт выбора состава на Египет: «Мы смотрели их не только последние матчи. Независимо от того, забил бы Смолов в первой игре или нет, сегодня сыграл бы Дзюба». Изначально под Египет был выбран фланговый и вертикальный футбол – один из самых эффективных способов победить египтян, что показал Уругвай в стартовом матче чемпионата мира. Уругвайцы добавили, когда Годин и Хименес стали форсировать центр длинными вертикалями, а не катать мяч. Плюс оба центральных защитника, Хегази и Габр, испытывают проблемы при большой нагрузке лонг-боллами и часто неаккуратно скидывают мяч на подбор сопернику.

До перерыва Дзюба скорее искал работу. Он выигрывал много верховых единоборств за штрафной – при аутах сборная нагружала его забросами, а Дзюба цеплялся за мяч и искал варианты скидок. Форвард напрягал Хегази и Габра, но добирался до мяча только за штрафной. Внутри штрафной у Дзюба одно касание за первый тайм – удар из-под Габра после стандарта. Однако Дзюба вымотал центральных защитников египтян своей нацеленностью на борьбу: даже понимая, что очередной навес бесперспктивен, Артём ускорялся в борьбу и напрягал Хегази или Габра. Он принуждал к активным оборонительным действиям.

Это сыграло, когда Ахмед Фатхи автоголом открыл счёт. Дзюба снова сознательно навязал единоборство 1vs1 – до удара Зобнина из глубины кинул взгляд на капитана Египта, спровоцировал Фатхи на оборонительное действие.

После гола Дзюба добавил в КПД – типичная для него история. Артём чуть улучшил статистику выигранных верховых единоборств (61,5% против 61,1% до гола), но стал чаще цепляться за мяч после полноценных вертикальных передач, а не бросков из-за боковой. Отсюда же – прогресс по количеству соперников, отрезанных на приёме мяча: 25 в первом тайме, 34 за полчаса после перерыва. Плюс Дзюба косвенно поучаствовал в создании второго гола, вновь использовав тактические пробелы Хегази. Защитник египтян бросился на длинную передачу Игнашевича, недоиграл эпизод и оказался в полупозиции – не помешал ни Черышеву, выигравшему верх у Фатхи, ни Дзюбе. Артём дождался мяча в нужной точке и отдал направо Самедову.

Гол Дзюбы – только приятный бонус. Комбинация с длинной передачей Кутепова на Дзюбу из статики абсолютно точно отработана на тренировках, после неё сборная уже забивала Саудовской Аравии. Внезапно египтяне дали Артёму даже больше свободы: Хегази снова не рассчитал полёт мяча, запустив его себе за спину, а Габр вчистую проиграл Дзюбе 1vs1.

Зобнин – MVP матча в сборной России

Леонид Слуцкий в эфире Первого канала ещё по ходу матча назвал Романа Зобнина лучшим в составе нашей сборной. Второй тайм Зобнин, как и вся команда, отыграл волшебно – нанёс важный удар-прострел перед автоголом Фатхи, пару раз протащил мяч сквозь египетские зоны на силовом дриблинге, вгрызался в жёсткий отбор. Изначально, после просмотра матча в режиме онлайн, у меня возникали вопросы к Зобнину насчёт игры без мяча, на подборах – трижды за тайм Роман проигрывал подбор, однажды это конвертировалось в момент. Но первичная оценка была неправильной.

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До перерыва Зобнин очень помог игре сборной России без мяча. В связке с Газинским Зобнин чаще играл страхующего и правильно выдерживал момент, когда нужно вступить в контакт или ускориться на подбор. Роман динамично покрывал зоны по всей ширине поля, отбирая мяч и справа, и слева, мешая сместиться в центр Салаху, как на скриншоте ниже. Кроме того, за первый тайм лишь Газинский отрезал передачами больше соперников, чем Зобнин (31 против 30).

Зобнин выдал мощный матч и по цифрам (6 Impect, 4 удачных отбора – лучшие в сборной показатели, 67% выигранных единоборств – второй по силе), и по визуальному впечатлению. Смена позиции на него тоже не влияет: переместившись налево, чтобы уплотнить фланг, Зобнин тоже был очень хорош. Очевидно, что впечатление об игре Зобнина меняется с креном игры сборной России в сторону системности. В дальнейшем впечатление должно лишь усиливаться.

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