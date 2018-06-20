ЧМ-2018. Сможет ли Роналду обогнать Черышева в гонке бомбардиров? LIVE!

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13:00. Прогнозы на сегодняшние матчи.

«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Иран – Испания. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

12:30. Всё прочитали? Ок. Новая порция.

Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это? 5 главных тактических решений матча России с Египтом.

Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России? Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

12:30. Чего вы теперь ждёте от сборной России?

12:01. Пока вам немного хорошего чтива по вчерашнему матчу.

Гуляй, Россия! Сказка продолжается В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!

АААААААААаааааааа!!!1 Запомните этот день.

МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

Черчесов: Жирков сказал, что готов, и стало ясно, как играть с Салахом Петербург аплодирует Черчесову, а он объясняет, как победил Египет.

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«Мы 23 счастливчика! Исторический момент для России» Дзюба и вся сборная не может поверить в то, какой праздник принесла стране.

12:00. Добрый всем день! Чемпионат мира продолжается. И теперь для нас он продолжается на новой волне позитива! Сегодня на повестке дня матчи Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия и Иран — Испания. Сегодня сборная России должна официально оформить выход в плей-офф. Понятно, что на 99,9 мы уже в 1/8 финала, но всё-таки.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Португалия — Марокко. Текстовая трансляция

Уругвай — Саудовская Аравия. Текстовая трансляция

Иран — Испания. Текстовая трансляция