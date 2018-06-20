ЧМ-2018. Сможет ли Роналду обогнать Черышева в гонке бомбардиров? LIVE!

Указанное в трансляции время — московское
13:00. Прогнозы на сегодняшние матчи.
«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Иран – Испания. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.
12:30. Всё прочитали? Ок. Новая порция.
Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это?
5 главных тактических решений матча России с Египтом.
Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России?
Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».
12:30. Чего вы теперь ждёте от сборной России?
12:01. Пока вам немного хорошего чтива по вчерашнему матчу.
Гуляй, Россия! Сказка продолжается
В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!
АААААААААаааааааа!!!1
Запомните этот день.
МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России
Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».
Черчесов: Жирков сказал, что готов, и стало ясно, как играть с Салахом
Петербург аплодирует Черчесову, а он объясняет, как победил Египет.
Сегодня вы уснёте в футбольной стране! 5 исторических матчей сборной России
И это всё о ней!
Как празднует Россия. Видео
Самые свежие видео из разных уголков страны, которая получила почти стопроцентный шанс выйти в плей-офф чемпоната мира впервые в истории.
«Мы 23 счастливчика! Исторический момент для России»
Дзюба и вся сборная не может поверить в то, какой праздник принесла стране.
12:00. Добрый всем день! Чемпионат мира продолжается. И теперь для нас он продолжается на новой волне позитива! Сегодня на повестке дня матчи Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия и Иран — Испания. Сегодня сборная России должна официально оформить выход в плей-офф. Понятно, что на 99,9 мы уже в 1/8 финала, но всё-таки.
Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018