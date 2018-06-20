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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Португалия-Марокко, Уругвай-Саудовская Аравия, Иран-Испания. Онлайн ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
ЧМ-2018. Сможет ли Роналду обогнать Черышева в гонке бомбардиров? LIVE!
Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия, Иран — Испания. Онлайн-трансляция 7-го игрового дня ЧМ-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Указанное в трансляции время — московское

13:00. Прогнозы на сегодняшние матчи.

«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Иран – Испания. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

12:30. Всё прочитали? Ок. Новая порция.

Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это?
5 главных тактических решений матча России с Египтом.
Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России?
Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

12:30. Чего вы теперь ждёте от сборной России?

12:01. Пока вам немного хорошего чтива по вчерашнему матчу.

Гуляй, Россия! Сказка продолжается
В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!
АААААААААаааааааа!!!1
Запомните этот день.
МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России
Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».
Черчесов: Жирков сказал, что готов, и стало ясно, как играть с Салахом
Петербург аплодирует Черчесову, а он объясняет, как победил Египет.
Сегодня вы уснёте в футбольной стране! 5 исторических матчей сборной России
И это всё о ней!
Как празднует Россия. Видео
Самые свежие видео из разных уголков страны, которая получила почти стопроцентный шанс выйти в плей-офф чемпоната мира впервые в истории.
«Мы 23 счастливчика! Исторический момент для России»
Дзюба и вся сборная не может поверить в то, какой праздник принесла стране.

12:00. Добрый всем день! Чемпионат мира продолжается. И теперь для нас он продолжается на новой волне позитива! Сегодня на повестке дня матчи Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия и Иран — Испания. Сегодня сборная России должна официально оформить выход в плей-офф. Понятно, что на 99,9 мы уже в 1/8 финала, но всё-таки.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Португалия — Марокко. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
20 июня 2018, среда. 15:00 МСК
Португалия
Марокко

Уругвай — Саудовская Аравия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
20 июня 2018, среда. 18:00 МСК
Уругвай
Саудовская Аравия

Иран — Испания. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
20 июня 2018, среда. 21:00 МСК
Иран
Испания
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