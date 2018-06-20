«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

Шестой игровой день чемпионата мира не принёс участникам большого количества очков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Борис Игнатьев угадал разницу в матче Колумбия – Япония.

Сергей Титов и Иван Петренко из Новосибирска очков не набрали.

Таблица

Специалисты — 28

Журналисты — 19

Читатели — 8

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Прогноз специалистов

Игорь Гамула, известный российский тренер:

Португалия – Марокко — 3:1

В первой игре марокканцы уступили, пропустив на последних секундах. Хотя показали неплохой футбол, преимущественно в первом тайме. Они захотят реабилитироваться, но португальцы, как показала игра с Испанией, в полном порядке. Особенно их лидер – Криштиану Роналду. Сборной Марокко будет сложновато, потому что Португалии нужно выходить из группы. Победа будет за португальской сборной.



Уругвай – Саудовская Аравия — 2:1

После первого матча саудовцы, конечно, в шоке: россияне их хорошо «побрили». Так что сложно им будет что-то сделать. Уругвайцам надо решать свою задачу и не оставлять на последнюю игру. В третьем матче против сборной России им следует дать поиграть другим футболистам. Уругвай играет в Ростове, а здесь сегодня очень жарко. Саудовская сборная привыкла к такой погоде, уругвайская – наверняка поменьше. И всё равно класс футболистов сборной Уругвая намного выше, поэтому они победят Саудовскую Аравию. Но думаю, саудовцы забьют один гол.



Иран – Испания — 0:2

Иранцы добыли три очка, у них эйфория. Испанцам, так же как и португальцам, в этих играх нужно брать три очка, чтобы решать задачу по выходу из группы. В любом случае сборная Испания пройдёт дальше. Сегодня она добьётся победы в два мяча, да и в следующей игре выиграет.

ЧМ-2018. Сможет ли Роналду обогнать Черышева в гонке бомбардиров? LIVE! Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия, Иран — Испания. Онлайн-трансляция 7-го игрового дня ЧМ-2018.

Прогноз читателей

Сергей Калашников (Санкт-Петербург)

Португалия — Марокко — 3:1

Первый тур показал, что португальцы находятся в неплохой форме, но при этом имеют проблемы в обороне. Думаю, подопечные Фернанду Сантуша выиграют, а Криштиану Роналду вновь забьёт. Черышеву будет трудно в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ.

Уругвай – Саудовская Аравия — 5:0

В первом туре Уругвай создал достаточно голевых моментов, но не сумел их реализовать. В матче с Саудовской Аравией Луиса Суареса и Эдинсона Кавани должно прорвать.

Иран – Испания — 0:2

Испания должна побеждать без вопросов. Но иранцы не мальчики для битья, поэтому разгрома не будет.

Прогноз журналистов

Павел Пучков, обозреватель «Чемпионата»

Португалия — Марокко — 1:0

Матч, в котором португальцам не будет легко. Во-первых, потому что их модель игры в целом предполагает убийство соперников на контратаках, а тут придётся владеть инициативой самим. Во-вторых, у Марокко очень организованная командная игра, заточенная на оборону. Африканская сборная выйдет на поле мешать сопернику.



Вничью с Испанией в Сочи сыграла не сборная Португалии, а конкретно Криштиану Роналду. Если португалец продолжит уничтожать соперников в таком же ритме, то проблем не возникнет. Но португальцам нужен альтернативный вариант игры в ситуации, когда соперник закрыт и не даёт твоему лучшему футболисту даже принять мяч.

Минимальная победа и гол со стандарта для нынешнего чемпионата мира – стандартная схема.



Уругвай – Саудовская Аравия — 3:0

Если кто-то ещё не в курсе – крупная победа саудовцев в этой игре сделает шансы сборной России на выход из группы чуть менее очевидными.



Но понятно, что если тут и будет разгром, то в пользу Уругвая. Они тяжело победили Египет, но теперь соперник явно слабее. Взаимодействий Кавани и Суареса должно хватить для уверенной победы. Тем более что у саудовцев в России всё пока складывается тяжело: то шейх накажет за поражение в матче открытия, то самолёт на посадке начнёт сверкать искрами из крыла.



Иран – Испания — 1:3

По первому туру показалось, что отставка Хулена Лопетеги не повлияла как минимум на принципы испанской сборной. Такая же игра в атаку, комбинации в пас, безумный Диего Коста. И дыры в обороне. Вопрос – что с Давидом де Хеа и была ли провальная игра против Португалии случайным помутнением?



Испанцы точно дадут сопернику шансы забить, но сами создадут намного больше возможностей.