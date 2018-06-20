Им нравится не только Роналду, а вся сборная Португалии

Сборная Португалии уже осчастливила всех поклонников футбола, выдав умопомрачительный матч с испанцами. Теперь португальцам нужно исполнить ещё одну мечту своих болельщиков и впервые стать чемпионами мира. На трибунах Криштиану и компанию будут поддерживать красивые девушки, а их расстраивать нельзя. Сегодня португальцев ожидает вторая игра в группе — с Марокко. Ждём Португалию в финале и знакомимся с группой поддержки действующих чемпионов Европы.

ЧМ-2018. Сможет ли Роналду обогнать Черышева в гонке бомбардиров? LIVE! Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия, Иран — Испания. Онлайн-трансляция 7-го игрового дня ЧМ-2018.

Анна-София Морейра – жена защитника Пепе

Пепе познакомился с супругой в 2007 году, и с тех пор пара неразлучна. Ради любимого Анна-София отказалась от престижной работы и улетела вместе с ним в Мадрид. Поэтому не стоит даже спрашивать, будет ли любимая жена Пепе на трибунах в России – обязательно будет!

Филипа Брандао — девушка защитника Седрика Суареша

Филипа — большая поклонница футбола, а лучший представитель этого вида спорта для неё — Седрик. В своих интервью она всегда подчёркивает, что готова быть с ним как в хорошие, так и в плохие времена. Девушка всегда на трибуне, когда играет её возлюбленный, а значит, мы обязательно увидим её в нашей стране.

Карлота Сардина — девушка полузащитника Жоау Мариу

Карлота очень любит путешествовать, а значит, обязательно захочет увидеть нашу огромную и красивую страну. Больше путешествий Карлота любит только Жоау Мариу и футбол. Приехав в Россию, девушка сможет совместить все три свои страсти.

Мадалена Невес – девушка полузащитника Гонсалу Гуэдеша

Мадалена очень любит Гонсалу и поддерживает его во всех начинаниях. По словам футболиста, её поддержка всегда помогает ему в трудные минуты. Ну а когда ещё поддерживать своего возлюбленного, как не на чемпионате мира? Ждём девушку на трибунах России.

Джорджина Родригес – девушка нападающего Криштиану Роналду

Криштиану и Джорджина вместе уже несколько лет. Он посвящает ей свои победы, а она с замиранием сердца болеет за него на трибуне. День назад Джорджина выкладывала фотографию из Мадрида, но будем надеяться, что матч с Марокко девушка увидит воочию.