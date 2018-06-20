Секреты Акинфеева и Самедова, самое трогательное фото с Дзюбой, женщина-кошка и безумные японцы – в лучших кадрах дня.

Слишком много Салаха. И ещё много крутых фото минувшего игрового дня

Сенегальские болельщики устроили настоящий карнавал на матче со сборной Польши, а второй гол их команда отпраздновала танцем.

Цена победы сборной России над Египтом.

Фото: РИА Новости

Какими секретами, по-вашему, делились друг с другом Игорь Акинфеев и Александр Самедов после матча?

Фото: РИА Новости

Для победы сборной Египта было недостаточно одного Мохамеда Салаха.

Фото: Евгений Кабак

Таких масштабных гуляний болельщики сборной России не устраивали с 2008 года.

Нынешний чемпионат мира – настоящий клад для сенсаций. На этот раз сборная Японии оказалась сильнее колумбийцев.

Фото: Elsa/Getty Images

Эта болельщица сборной Колумбии определённо должна стать талисманом своей команды.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

У японских болельщиков тоже нет проблем с креативом.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

И напоследок самое трогательное фото дня: Артём Дзюба празднует победу со своим сыном Никитой.