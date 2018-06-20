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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Сборная России, Салах, Дзюба. Лучшие фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Евгений Кабак
Слишком много Салаха. И ещё много крутых фото минувшего игрового дня
Секреты Акинфеева и Самедова, самое трогательное фото с Дзюбой, женщина-кошка и безумные японцы – в лучших кадрах дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Сенегальские болельщики устроили настоящий карнавал на матче со сборной Польши, а второй гол их команда отпраздновала танцем.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Цена победы сборной России над Египтом.

Фото: РИА Новости

Какими секретами, по-вашему, делились друг с другом Игорь Акинфеев и Александр Самедов после матча?

Фото: РИА Новости

Для победы сборной Египта было недостаточно одного Мохамеда Салаха.

Фото: Евгений Кабак

Таких масштабных гуляний болельщики сборной России не устраивали с 2008 года.

Нынешний чемпионат мира – настоящий клад для сенсаций. На этот раз сборная Японии оказалась сильнее колумбийцев.

Фото: Elsa/Getty Images

Эта болельщица сборной Колумбии определённо должна стать талисманом своей команды.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

У японских болельщиков тоже нет проблем с креативом.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

И напоследок самое трогательное фото дня: Артём Дзюба празднует победу со своим сыном Никитой.

Фото: РИА Новости
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