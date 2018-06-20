Слишком много Салаха. И ещё много крутых фото минувшего игрового дня

Сенегальские болельщики устроили настоящий карнавал на матче со сборной Польши, а второй гол их команда отпраздновала танцем.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Цена победы сборной России над Египтом.
Фото: РИА Новости
Какими секретами, по-вашему, делились друг с другом Игорь Акинфеев и Александр Самедов после матча?
Фото: РИА Новости
Для победы сборной Египта было недостаточно одного Мохамеда Салаха.
Фото: Евгений Кабак
Таких масштабных гуляний болельщики сборной России не устраивали с 2008 года.
Нынешний чемпионат мира – настоящий клад для сенсаций. На этот раз сборная Японии оказалась сильнее колумбийцев.
Фото: Elsa/Getty Images
Эта болельщица сборной Колумбии определённо должна стать талисманом своей команды.
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
У японских болельщиков тоже нет проблем с креативом.
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
И напоследок самое трогательное фото дня: Артём Дзюба празднует победу со своим сыном Никитой.
Фото: РИА Новости