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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

«Чемпионат» на чемпионате мира – смешные истории

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Carlos Cuin/Jam Media/Getty Images
Как египтяне пытались украсть телефон в Санкт-Петербурге
Истории журналистов «Чемпионата» за день.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Поскольку главный матч игрового дня проходил в Санкт-Петербурге, интересные истории корреспондентов «Чемпионата» касались в основном Северной столицы.

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Дарья Тубольцева в своих «историях» весь день удивлялась дождю в Санкт-Петербурге, как будто это не обычная погода для города. Уж кто-кто, а петербурженка Дарья должна быть привычна.

Дениса Целых слегка разыграл египтянин, подарив заряд позитива в дождливом Санкт-Петербурге. После просьбы Дениса сделать фото парень взял телефон – и побежал. Правда, почти сразу же с хохотом остановился. Главное теперь, чтобы у этого египтянина так телефон не украли. А то подумает, что это тоже пранк.

«Ты просто космос, Стас!»
Реакция социальных сетей на победу сборной России над Египтом.

«Ни на одном турнире (три «мира», два Евро, финал ЛЧ), ни в одном городе я не встречал таких мер безопасности, как в Питере, — рассказывает Олег Лысенко. — В метро дважды за минуту просвечивали рюкзак. В авто залезли во все возможные отсеки. Машинное масло — нельзя. Воду — нельзя. Пустую кружку-термос не пропустили. Ну а проверка содержимого кошельков – это, похоже, чисто питерское изобретение. В нём-то что опасное для жизни и здоровья окружающих можно пронести?! Микробомбу? Боюсь представить, что на полуфинале будет. А если ещё и президент пожалует»...

Иван Карпов нашёл в Санкт-Петербурге собрата по разуму. Точнее, по усам надежды.

Дмитрий Егоров задался риторическим вопросом после победы нашей сборной над Египтом.

МЫ – НЕ ГОВНО! Это самая сильная сборная России
Честь тебе, Стас Черчесов. Спасибо, божественная команда. Мутко был прав: «Россия всех порвёт».

И добавляет немного поэзии в наш прозаический мир.

Впрочем, далеко не все наши корреспонденты были в Питере. По просторам России в поезде мчались Галина Козлова, Павел Пучков и Полина Куимова, поделившаяся забавным наблюдением.

Григорий Телингатер встретил парня с оригинальной стрижкой: выбритым на голове Салахом. О нём он ещё напишет отдельно.

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Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия, Иран — Испания. Онлайн-трансляция 7-го игрового дня ЧМ-2018.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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