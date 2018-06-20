«Прости, Россия — мы были не правы!» Иностранные СМИ поражены игрой сборной

Вторая победа сборной России над Египтом заставила многие иностранные издания пересмотреть свои взгляды на потенциал российской сборной. Иностранцы впечатлены восемью голами и слаженной игрой команды Черчесова.

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«Прости, Россия, мы были не правы, — с порога извиняется Spiegel Online. — Даже после победы над Саудовской Аравией со счётом 5:0 мы писали, что Россия всё равно завершит борьбу после предварительной стадии. Должны признать: мы недооценили хозяев чемпионата мира. Россия победила Египет и преподала нам урок».

В своём анализе немецкие журналисты отдельно отмечают роль Артёма Дзюбы, который «связывал оппонентов, отвоёвывал мячи и раздавал передачи». «После перерыва его роль на поле стала ещё важнее, а своим голом на 62-й минуте он также показал собственные технические навыки», — пишет издание.



Spiegel напоминает, что в случае выхода в 1/8 финала сборная России наверняка попадёт на Испанию или Португалию. «Победа над какой-либо из этих команд – едва ли выполнимая задача для нынешней сильной России. Но мы уже прежде ошибались в прогнозах», — осторожничают немцы.

Признаёт собственную неправоту и эксперт BBC Radio 5 экс-полузащитник из Шотландии Пэт Невин.



«Над сборной России все смеялись, она выглядела такой безнадёжной и горемычной, — вспоминает Невин свои прежние ощущения. — Их колотили в товарищеских матчах, они выглядели такими средненькими. Да, им сильно повезло с жеребьёвкой, но её ещё надо было использовать. Россия хороша или ей повезло? Ответ – и то, и то».

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«Дзюба — сокрушающий молот для фараонов»

Знаменитое испанское здание AS выдало громкий заголовок — про имперскую Россию.



«Команда Черчесова вызывала столь высокий уровень пессимизма после семи матчей без побед. Но когда наступил момент истины, Россия перевела себя в имперский режим. Класс Салаха не подкреплялся его физической формой или же помощью кого-то из 10 партнёров по команде, которые были переиграны стремительностью местных игроков и физической мощью Дзюбы. Наличие Дзюбы огорчало Египет: защитники никак не могли справиться с двухметровым снайпером из «Зенита» и остановить его. Это был словно сокрушающий молот для фараонов».

Также в AS поражаются результативности Дениса Черышева, забившего три мяча в двух встречах. «Он уже превзошёл собственные показатели за два сезона в «Вильярреале». Такие показатели Черышева абсолютно неожиданные, ведь он не является потрясающим снайпером и прежде не имел места в национальной сборной. Два года его вообще не вызывали. Те, кто критиковал его за недостаточную встроенность в сборную или многочисленные травмы, теперь должны признать его ценность», — утверждают испанцы.

«Салах сумел вытащить себя из меланхолического транса и попробовал завести партнёров, но на самом деле он уже всё знал. Да все знали. Это была вечеринка России, — пишет Guardian. — Даже с возвращением Салаха Египет был неспособен стать незваным гостем на этой вечеринке. Победа России вполне заслуженна. Для всех, кто после стартового разгрома Саудовской Аравии посмеивался, что всё дело только в уровне соперника, россияне провели ещё одну энергичную демонстрацию собственной уверенности.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



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Тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что у него был план по нейтрализации Салаха – на деле выяснилось, что план был в том, чтобы доминировать, атаковать, владеть мячом и как можно чаще доставлять мяч в штрафную соперника с помощью навесов. Мяч отправлялся вперёд с потрясающей стремительностью, которая создавала давление. Хозяева активно праздновали успех, в их ушах раздавалась «Калинка», но они ждут ещё большего дальше».

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«Президенту не стоило беспокоиться»

В ESPN подробнее остановились на том, как России удалось более-менее остановить главную звезду сборной Египта.



«Станислав Черчесов возложил на 34-летнего Юрия Жиркова незавидную задачу прикрыть Салаха, и защитник здорово с ней справился. И это значит, что мы будем видеть на турнире одного из самых талантливых игроков мира не слишком долго.



Нельзя сказать, что в сборной России невероятно качественные игроки – из стартового состава за границей играет лишь один — да и в плане игрового стиля команда не слишком амбициозная. Но Черчесов хорошо организовал их при схеме 4-4-1-1, и, с талантливыми Головиным и Черышевым и держащейся возрастной обороной, не похоже, что такая команда в будущем сдастся без боя. Да, вариант с повторением успеха Южной Кореи, дошедшей в 2002 году до полуфинала, выглядит маловероятным, но уже просто выход в плей-офф будет расценён как большой успех», — заключает ESPN.

Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это? 5 главных тактических решений матча России с Египтом.

Россияне сумели здорово замаскировать собственную силу, признаёт Daily Mail. По мнению британцев, в команду не особенно верил даже Владимир Путин.



«Не только весь остальной мир опасался, что хозяева быстро вылетят и убьют настроение. Местные жители, включая президента Путина, тоже нервничали насчёт возможного конфуза на глазах у всего мира. Иначе зачем было заранее объявлять, что он не сможет посетить матч во вторник в своём родном Санкт-Петербурге из-за встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко? Возможно, Путин не желал ассоциироваться с поражением — его многие ожидали в поединке с Египтом, у которого в строй возвращался Мохамед Салах.

Что ж, президенту не стоило беспокоиться. Это был не тот Салах, которого мы знаем, и не та Россия, какой мы ожидали. Теперь будет трудно донести до тех, кто видел два первых матча России на турнире, как она выглядела во время подготовки. Возможно, ключ – в отсутствии давления. Будучи столь безнадёжными по общему мнению, хозяева убрали всё давление. И в итоге выстрелили. Россия играет в очень хороший футбол. Не важно, какие соперники: команда не может забить восемь мячей в двух встречах, если она не играет хорошо. Да, им повезло с первым мячом, но они заслужили это везение. Гол Салаха с пенальти стал первым ударом в створ ворот России на этом ЧМ. Справедливо сказать, что россияне просто летают».



Похвалы в адрес россиян раздаются и в ещё одном материале Daily Mail – и снова дело касается веры в команду.



«Теперь в стране настоящее возбуждение — это чувствуется, когда ты прогуливаешься рядом с барами в разных городах. Здорово, что у команды теперь есть вера страны. Я не говорю, что они могут выиграть турнир, но пара побед и пойманный импульс могут сделать потрясающие вещи. В лице Александра Головина у России есть невероятно умный игрок. Я уже некоторое время являюсь его поклонником, и неудивительно, что его связывают с «Арсеналом». Но меня впечатлил не только он, но и вся команда. Очевидно, что состав полон энергии, и они продолжат прибавлять в уверенности в себе».