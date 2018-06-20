Роналду решает – Марокко вылетает!

Настолько красно-белыми «Лужники» не были даже на матчах «Спартака». 78 011 человек и все в красном или белом. Чаще в красном. Фанатов Марокко на стадионе оказалось несопоставимо больше. Не представляю, почему из этой африканской страны доехало больше туристов, чем из благополучной Португалии. Так или иначе, команду Роналду освистывали практически каждый раз, когда она брала мяч под контроль. Особенно если сам Роналду.

И португальцы, и марокканцы в первом туре потеряли очки и поражение во втором фактически гарантировало вылет с мундиаля. И уже с первых минут было видно, во что собираются играть команды. Сборная Марокко носится по полю – и с мячом, и без него. Сборная Португалии – дисциплинирована и тактически почти безупречна. Благодаря этому она выиграла Евро-2016, а вовсе не из-за одного Роналду.

Однако ЧМ-2018 пока становится именно его турниром. Против испанцев – чумовой хет-трик. И вот уже на четвёртой минуте нового матча отличился именно Криштиану. После навеса с фланга CR7 убрал на ложном рывке Бенатиа и головой вонзил мяч в ворота. Это только ещё больше раззадорило марокканцев. На 16-й минуте 16-й номер Амрабат сорвал с себя защитный шлем (точь-в-точь как у Чеха) и выбросил за пределы поля.

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Если у исландских болельщиков есть фирменный клич «ху!», то фишка марокканцев – топот при подаче углового. Шум такой, словно скачет табун лошадей. Вряд ли на это рассчитывали инженеры «Лужников», но арена выдержала. Кстати, о шуме. Ещё одно забавное наблюдение. Финт Зидана в исполнении Буссуфа вызвал такой же мощный рёв на стадионе, как гол Роналду. Это для понимания соотношения фанатов.

Самый смешной момент матча случился на 40-й минуте. Судья свистнул фол в пользу португальцев и даже достал жёлтую карточку, указав пальцами в разные места поля. Мол, там, там и там Бенатиа уже нарушал правила, так что на четвёртый раз – предупреждение. Защитник передразнил арбитра, начав судорожно тыкать пальцами в произвольные места на поле.

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Случился и другой момент, когда возникли разногласия между судьёй и сборной Марокко. Тренер африканцев Ренар жестом попросил арбитров глянуть на повторе, не было ли пенальти в ворота португальцев. Это заметил резервный судья Карасёв, после чего главный рефери сделал внушение тренеру. Вообще, по количеству споров с судьями этот матч стал рекордным на ЧМ-2018. Любым решением арбитра возмущалась одна из сторон.

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На 57-й минуте марокканцы были фантастически близки к голу. Португальский вратарь Патрисиу в падении еле дотянулся до мяча. Незадолго до этого Роналду без сопротивления бил из пределов штрафной, но запустил мяч мимо ворот.

Во втором тайме португальцы уже не шли вперёд большими силами. На острие оставался один Роналду (либо Мартинш), который цеплялся за мяч при возможности. Хотя возможностей как раз было мало. Португальцы подпускали соперника к своим воротам, но действительно опасных моментов практически не было. Достаточно нервозное противостояние перенеслось и на трибуны. Один из марокканских фанатов ударил российского болельщика. Стюарды вывели балагура с трибуны.

И лишь после 90-й минуты у марокканцев были две шикарные возможности сравнять счёт. Примерно с точки пенальти без сопротивления бил сначала Зийех (попал в голову Пепе), а затем Бенатиа (мимо). Прямо скажем, что ничья была бы более закономерным результатом. Однако португальцы тянули время как могли (Пепе свалился после слабенького похлопывания по спине) и добились своего.



Марокко – первая команда ЧМ-2018, которая потеряла шансы на выход из группы.