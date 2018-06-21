Ради них Месси и Ко приехали за титулом. Жёны игроков сборной Аргентины

После ничьей в непростом матче с командой Исландии сборной Аргентины предстоит встретиться с Хорватией. Месси и Ко обязательно нужна победа, а это значит, что поддержка на трибунах будет очень важна. Поклонники сборной уже наводнили Нижний Новгород в ожидании матча. Помимо болельщиков за игрой аргентинских футболистов будут наблюдать их девушки и жёны. Знакомимся с красавицами из страны Марадоны – жгучие «марадонки».

Даниэла Рэндон – жена голкипера Франко Армани

Начнём с хорошей новости — Даниэла уже приехала в Россию! Девушка гуляет по Москве, много фотографируется и не забывает делиться фотографиями в социальных сетях. Рано утром она поехала в Нижний Новгород, чтобы поболеть за своего супруга. Ищите её на трибунах.

Евгения Лусардо – жена защитника Маркоса Рохо

Когда Маркос Рохо играл за «Спартак» и жил в Москве, он ещё не был в отношениях с Евгенией, а это значит, что аргентинская девушка не видела России. Чемпионат мира – прекрасная возможность увидеть стадион бывшей команды Маркоса, город, в котором он жил, да и просто познакомиться с нашей культурой.

Магали Аравена — жена полузащитника Эдуардо Сальвио

Магали и Эдуардо более семи лет вместе. Девушка популярна в Аргентине не только благодаря своим откровенным фотографиям, но и как дизайнер купальников. Где, как не в России, черпать вдохновение для новой коллекции? Поездка на чемпионат мира позволит Магали и мужа поддержать, и впечатлений набраться.

Лусиана Саласар — жена нападающего Гонсало Игуаина

Лусиана совсем недавно родила, поэтому, скорее всего, в Россию не приедет. С другой стороны, ну как можно пропустить финал чемпионата мира, в котором играет твой муж? Будем надеяться, что Аргентина дойдёт до финала, и тогда Лусиана точно приедет в «Лужники».

Антонелла Роккуццо – жена нападающего Лионеля Месси

Жена Лионеля Месси необычно скромна, особенно для девушки её статуса. Антонелла всё свободное время проводит дома с детьми, но никогда не пропускает матчи мужа. Девушка любит футбол и аргентинских болельщиков, поэтому наверняка прилетит поддержать Лео.