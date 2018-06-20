«Действуем по заранее намеченному плану». Россия после игры с Египтом

Сборная России впервые в истории вышла из группы ЧМ. Вы все это видели, и все праздновали эту победу.

«С победой, дядь Миш, — обращаюсь к первому кого увидел на поле — ветерану службы безопасности национальной команды Михаилу Павлову. — Спасибо большое, все у нас хорошо — действуем по заранее намеченному плану». Неужели Черчесов и правда всерьез рассчитывал как минимум выйти из группы? Если так, то он действительно царь. Уже без шуток.

Команда прилетела в Москву глубокой ночью (в три часа). И по мнению пресс-атташе Игоря Владимирова это была одна из лучших ночей в его жизни. Но все настолько устали, что сразу отправились отдыхать. «Ребята очень счастливы, но для нас всё, по сути, только начинается», — отмечает он.

И хотя футболисты выглядят плюс-минус свежими, персонал вчера явно отмечал исторический успех. Их можно понять, они этого заслужили. Команда — это не только футболисты и тренеры, но и массажисты, сотрудники безопасности или врачи. Вы бы на их месте выглядели ещё хуже. Полстраны сегодня не вышло на работу, а другая лучше бы и не выходила. Как Россия отмечала победу над Египтом можно посмотреть в этом материале Чемпионата.

Как Петербург гуляет после победы сборной России. Лучшие фото Кажется, последний раз так болельщики сборной России гуляли в 2008 году.

На первом после вчерашней красочной победы занятии сборная тренируется в полном составе, включая Алана Дзагоева. По нему, кстати, есть положительная динамика.

Черчесов долго говорит в центральном круге, минут 5, не меньше. После этого Акинфеев, Жирков и Дзагоев отправляются в тренажерный зал. Как сообщает Владимиров индивидуально занимаются только последние двое. Акинфеев работает в собственном ритме.



Пока футболисты совершают пробежку с мячами, Черчесов с помощниками Ромащенко и Стауче что-то активно обсуждают в центре поля. Посмотреть на эти забавные телодвижения наших тренеров можно в видео-репортаже с тренировки.

Футболисты держатся друг-друга больше по клубному принципу. Когда-то вместе играли Миранчук и Самедов, Габулов и Акинфеев, Кудряшов и Семенов. Сейчас выступают за один клуб Зобнин и Кутепов, Фернандес и Головин, Смольников, Лунев и главный герой вчерашнего вечера — Артём Дзюба. Лица игроков не светятся от счастья, но и грустными их назвать нельзя. Дзюба веселит партнёров по «Зениту» и чувствует себя раскованно. Впрочем, как обычно. Хотя повод, чтобы чувствовать себя уверенно — имеется более чем подходящий

После пробежки — растяжка. Рядом с игроками — Гранеро и Сан Мартин. Второй поднимает руки вверх, как будто отрицает что-то. Возможно, идёт извечный спор о том, чья система подготовки лучше: аргентинская или бразильская. Пока равенство — обе сборный на ЧМ в первых матчах потеряли очки (Бразилия со Швейцарией, Аргентина с Исландией).



На другой стороне поля Ромащенко даёт тактические подсказки недавнему запасному сборной Юрию Газинскому, который в одночасье превратился в твердого игрок основного состава. По центру Черчесов. Он пьёт воду (ещё бы) и контролирует процесс. У медиа-трибуны Владимиров с гордостью рассказывает журналистами, что наши пробежали больше всех в первых двух матчах. Об этом, а также о своих эмоциях от победы над Египтом, противостоянии с Салахом, планах по сопернику на 1/8 и многом другом прессе рассказали два Юрия: Жирков и Газинский. Читайте об этом в следующем материале Чемпионата.