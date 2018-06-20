«В 1/8 хочется сыграть с Португалией». Игроки — о будущем сборной России

Газинский — о своём преображении в сборной и единорогах, Жирков — о сравнении с Евро-2008 и будущем сопернике по 1/8 финала.

По окончании тренировки сборной России своими эмоциями от исторической победы над Египтом и выхода из группы на чемпионате мира поделились два Юрия: Газинский и Жирков. Первым на вопросы СМИ отвечал игрок «Краснодара».

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— От победы над Египтом получил отличные эмоции, это был сложнейший матч. После игры было много звонков и смс. Всегда приятно получать поздравления. Спасибо всем за поддержку.

— Какие эмоции испытали сразу после финального свистка?

— А какие они могут быть? Приятно войти в историю, получаешь всплеск положительных эмоций.

— Когда уезжали со стадиона, видели из окон автобуса, как ликует Питер?

— Конечно. Но и после первого матча в «Лужниках» поддержка тоже была отличной, видели, как болельщики радуются. Именно такой поддержки нам и не хватало. Она очень важна.

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— Удалось поспать нормально?

— Не так просто было уснуть. После игр это тяжело, всё-таки получаешь серьёзную нагрузку, дополнительный эмоциональный всплеск.

— Что говорил Черчесов после игры?

— Особых поздравлений в раздевалке не было. Никто не чувствует, что задача выполнена. Станислав Саламович всех поздравил и напомнил про следующий матч. Всё-таки мы играем дома с серьёзным соперником. Надо постараться забыть игру с Египтом и хорошо подготовиться к сложному матчу с Уругваем.

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— Ожидали большего от Салаха и чего ждёте от Суареса?

— На теоретическом занятии разберём Уругвай. Но известно, что Суарес — сильный футболист. Что касается Салаха, то все знают, на что он способен. Нам удалось его остановить, и это успех всей команды.

— Как объяснить тот факт, что россияне пробежали больше всех среди всех сборных чемпионата мира на текущий момент?

— Мы провели серьёзный сбор в Австрии, хорошо подготовились. Так что тут нет ничего удивительного. Просто заложили нужный фундамент, плюс было большое желание проявить себя.

— Как чувствуете себя физически?

— Больших проблем нет. Есть пять дней, чтобы восстановиться и сделать это хорошо. Проходим процедуры, массаж. Готовимся.

— Главное для вас сейчас поберечь силы перед плей-офф или показать всё, на что способны, в матче с Уругваем?

— Никто не собирается даже думать о том, чтобы сыграть вничью с Уругваем. Хотим играть на победу в каждом матче — мы ведь выступаем дома, в России.

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— В Интернете появилась фотография с отдыха сборной Англии, где игроки устроили гонки на надувных единорогах в бассейне. А как отдыхает сборная России?

— У нас есть график, который мы соблюдаем. Без единорогов.

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— Последнее: могли представить перед австрийским сбором, что станете основным опорником сборной? Ведь такого статуса у вас не было.

— Я не был уверен, что стану основным игроком. Но ставил перед собой задачу доказать тренерскому штабу сборной, что я готов к этому, выкладывался на сто процентов. И это дало результат.

Вторым к прессе вышел другой Юрий — из Санкт-Петербурга.

— После игры я получил множество сообщений с поздравлениями. Старался по возможности отвечать. Самое памятное выделить тяжело, их было очень много. Приходили смс даже с незнакомых номеров, а не только от друзей и родственников.

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— Расскажите, как вы закрыли Салаха.

— Всё как обычно: играли, старались. Игнашевич помогал, но всё равно у Салаха было несколько возможностей забить. Однако мы готовились к этому, и здорово, что справились с таким большим игроком.

— Чувствовалось, что это футболист мирового уровня?

— В некоторых моментах он показал, что является игроком высочайшего класса.

— С чем можете сравнить вчерашние эмоции?

— С Евро-2008, когда мы вышли из группы. Тогда тоже были отличные эмоции.

— Сегодня вы снова занимались индивидуально. Почему?

— У меня было небольшое повреждение после игры с турками. Сейчас состояние получше, но после игры с Египтом снова возник дискомфорт.

— Что говорят врачи?

— Всё будет хорошо.

— Перед стартом чемпионата мира все критиковали сборную, а сейчас носят её на руках. Нет опасений, что при первом же поражении критика вернётся?

— Стараемся не думать об этом. После поражений все команды критикуют, мы же просто готовимся к следующей игре.

— Настроение сейчас отличается от обычного?

— Настроение в сборной хорошее, все на позитиве.

— И всё же вы чувствуете преображение национальной команды?

— Всё хорошо, когда мы побеждаем. Надеемся, что Уругвай тоже обыграем. По крайней мере, точно будем играть на победу.

— С кем хотели бы встретиться в плей-офф: с Португалией или Испанией?

— С Португалией — мы уже играли против них на Кубке конфедераций. А там посмотрим.