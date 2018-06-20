В Казани как дома. Иран показал, что с Испанией можно играть

Две стороны одной монеты с Де Хеа

Две новости в течение суток демонстрируют, до каких крайностей доходит современный футбол. В воскресенье голкипер сборной Испании Давид де Хеа пожаловался в интервью: «Я не чувствую особой поддержки из Испании. Сам критикую себя, и этого достаточно. Хочу, чтобы меня сильнее поддержали в трудный момент. Да, я ошибся, но ведь никого не убил». На следующий день стало известно, что по новому пятилетнему контракту с «Манчестер Юнайтед» Де Хеа будет зарабатывать 21 млн евро год, а, значит, превратится в самого высокооплачиваемого голкипера мира. В Англии испанца оценивают выше Мануэля Нойера.

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Любовь и ненависть в футболе – две стороны одной монеты. Тренерам становится всё сложнее, с одной стороны, игнорировать давление СМИ и болельщиков, а, с другой, определять состав вне зависимости от статуса игрока и размера его контракта. Фернандо Йерро, конечно же, простил де Хеа ошибки в эпизодах с голами Криштиану Роналду и поставил его в основу против Ирана.

Азмун – 11-й игрок обороны

Испанцы уже не владеют титулами чемпионов мира и Европы, тем не менее они по-прежнему чуть ли не главные фавориты мирового первенства. И даже смена тренера перед ЧМ-2018 никак не влияет на статус «красной фурии». Но, как бы это ни звучало смешно, в матче на «Казань Арене» лидеру группы после первого тура противостоял не Иран, а именно Испания. Команда экс-наставника «Реала» Карлуша Кейруша и с Марокко-то играла от обороны, а теперь вообще с первых минут ушла глухую в защиту, держа все 11 футболистов на своей трети поля. Даже нападающий «Рубина» Сердар Азмун садился глубоко, чтобы исполнять роль дополнительного центрального полузащитника. Невероятно заряженным на борьбу выглядел другой хорошо знакомый нам иранец – отбывший дисквалификацию хавбек «Ростова» Саид Эззатоллахи: выдавал солидный объём, страховал партнёров и очень жёстко действовал в отборе. Если требовалось, иранцы фолили, а ближе к перерыву принялись откровенно тянуть время, поскольку подустали в таком темпе.

Иско ищет мяч

Пусть сборная Ирана почти не помышляла об атаке, оставив Азмуна без шансов забить, а, значит, и повысить свою трансферную стоимость, тактика Кейруша работала. Испанцы плохо понимали, как пробиться по центру к воротам довольно уверенно играющего на ЧМ-2018 голкипера «Персеполиса» Алирезы Беиранванда, теряли мячи или в лучшем случае зарабатывали фолы. «Стандарты» и создавали напряжение в штрафной сборной Ирана. Помимо того, оборону соперника периодически запутывали неожиданные открывания Иско в разных частях поля. Полузащитник «Реала» вынужден был отходить к своим центральным защитникам для свободного приёма мяча, а при развитии позиционных атак мог оказаться в любой точке. Испании оставалось искать пространство на флангах, где шли вперёд Жорди Альба и менее активно Даниэль Карвахаль, которому, возможно, чуть-чуть мешало присутствие на фланге Лукаса Васкеса, вот только эффективности им недоставало. В первом тайме Испания, по сути, ничего не создала.

Пике во дворе

С началом второго тайма команда Фернандо Йерро ещё ускорила игру, а Альба прописался у ворот Беиранванда. Испанцы растягивали оборону сборной Ирана и в результате прорвали центр. Хотя гол Диего Косты после паса Иньесты получился, конечно, курьёзным. И тут выяснилось, что иранцы на самом деле умеют наступать! Пропустив гол, они стали выбегать в атаку большой группой игроков и забили растерявшимся от такой наглости испанцам. Как же жаль, что у Эззатоллахи отняли гол в Казани! Система VAR помогла судье определить офсайд.

Даже когда Иран раскрылся, стремясь уйти от поражения в концовке, «красная фурия» плохо доводила мяч до ударных позиций в контратаках. Иранцы прессинговали, малоизвестный полузащитник «Персеполиса» Вахид Амири прокидывал мяч между ног Жерару Пике, словно во дворе, а Де Хеа провожал глазами летящий над перекладиной снаряд. У самого дорогого голкипера не было сейвов, благодаря которым он реабилитировался бы за ошибки с Португалией, но на нервах у Давида соперники поиграли.

Испанцам и португальцам досталась совсем не проходная группа. Иран с Марокко показали сегодня игрокам сборной России, что не нужно бояться никого из потенциальных оппонентов по 1/8 финала. Хотя сборную Испании пока, пожалуй, лучше избежать.

Атмосфера лучше футбола. Как Иран победил Марокко в Петербурге Сердар Азмун не доказал в Петербурге, что он уже готовая звезда.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018