Фаворитам потрепали нервы. Итоги дня ЧМ — 2018

Аппетит приходит во время еды. И после победы России над Египтом, де-факто гарантирующим нашей сборной выход в плей-офф, мы задались вопросом: «Чего же теперь вы ждёте от российской команды?». Ответы читайте ниже.
По традиции, пока голова с утра ещё свежая, Сергей Титов разобрал тактические особенности центрального матча, состоявшегося накануне. А это была игра Россия – Египет. Так космос Стас или нет? Читайте в аналитической статье нашего обозревателя.
Матчи сегодняшнего игрового дня (Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Ирак – Испания) имели одну важную особенность: в каждом из них была явная команда-фаворит. В итоге наши прогнозисты с исходами не ошиблись. Правда, то, что все матчи завершатся со скромным счётом 1:0, для них оказалось неожиданностью. А для вас разве нет?
Сборная Марокко на данный момент может считаться самой невезучей командой чемпионата мира. Она имела заметное преимущество в обоих матчах, сыгранных на турнире, но потерпела два поражения со счётом 0:1 и стала первой командой, официально потерявшей шансы на выход в плей-офф.
Тяжелый для фаворитов день завершила сборная Испании. После фееричного матча с Португалией «красную фурию» называли одним из двух-трёх главных претендентов на золото, однако сегодня она с трудом одолела Иран.