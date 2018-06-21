Фаворитам потрепали нервы. Итоги дня ЧМ — 2018

Каким он был на «Чемпионате» и чемпионате мира.

Аппетит приходит во время еды. И после победы России над Египтом, де-факто гарантирующим нашей сборной выход в плей-офф, мы задались вопросом: «Чего же теперь вы ждёте от российской команды?». Ответы читайте ниже.

Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России? Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

По традиции, пока голова с утра ещё свежая, Сергей Титов разобрал тактические особенности центрального матча, состоявшегося накануне. А это была игра Россия – Египет. Так космос Стас или нет? Читайте в аналитической статье нашего обозревателя.

Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это? 5 главных тактических решений матча России с Египтом.

Матчи сегодняшнего игрового дня (Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Ирак – Испания) имели одну важную особенность: в каждом из них была явная команда-фаворит. В итоге наши прогнозисты с исходами не ошиблись. Правда, то, что все матчи завершатся со скромным счётом 1:0, для них оказалось неожиданностью. А для вас разве нет?

«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Иран – Испания. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Чтобы наши читатели не скучали в ожидании футбола, в районе полудня мы выложили два развлекательных фото-текста.

Слишком много Салаха. И ещё много крутых фото минувшего игрового дня Секреты Акинфеева и Самедова, самое трогательное фото с Дзюбой, женщина-кошка и безумные японцы – в лучших кадрах дня.

Им нравится не только Роналду, а вся сборная Португалии Эти красотки болеют за португальцев.

А вот еще одна развлекательная история: об обладателе лучшей прически чемпионата мира.

Египтянин выбрил себе Салаха на голове. Это очень круто Григорий Телингатер встретил обладателя лучшей причёски на ЧМ-2018.

После двух побед подряд сборной России иностранные СМИ сменили тон в оценках её перспектив на чемпионате мира. Об этом – в подборке ниже.

«Прости, Россия — мы были не правы!» Иностранные СМИ поражены игрой сборной Немцы и британцы каются, что не верили в сборную России. Испанцы удивляются голам Черышева и восторгаются Дзюбой-молотом.

Сборная Марокко на данный момент может считаться самой невезучей командой чемпионата мира. Она имела заметное преимущество в обоих матчах, сыгранных на турнире, но потерпела два поражения со счётом 0:1 и стала первой командой, официально потерявшей шансы на выход в плей-офф.

Роналду решает – Марокко вылетает! Подсказ Карасёва, гол Роналду, разборки на трибунах, симуляция Пепе – все о матче Португалия – Марокко (1:0).

А тем временем команда Станислава Черчесова начала подготовку к поединку с Уругваем.

«Действуем по заранее намеченному плану». Россия после игры с Египтом На тренировке сборной после победы над Египтом Дзюба улыбается, Черчесов пьёт воду, а Ромащенко проводит тактический разбор прямо на поле.

«В 1/8 хочется сыграть с Португалией». Игроки — о будущем сборной России Газинский — о своём преображении в сборной и единорогах, Жирков — о сравнении с Евро-2008 и будущем сопернике по 1/8 финала.

Сами же южноамериканцы на удивления тяжело сыграли с Саудовской Аравией и показали, что проблем у них хватает.

Уругвай играет так, что можно мечтать о лидерстве в группе Аппетит растёт.

Тяжелый для фаворитов день завершила сборная Испании. После фееричного матча с Португалией «красную фурию» называли одним из двух-трёх главных претендентов на золото, однако сегодня она с трудом одолела Иран.