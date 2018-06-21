Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Португалия
Испания
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Аргентина
Исландия
Нигерия
E
Сербия
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
F
Мексика
Швеция
Германия
Южная Корея
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Сенегал
Япония
Польша
Колумбия
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Обзор главных событий дня на чемпионате мира, 20 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Обзор дня
«Чемпионат»
Фото: TF-Images/Getty Images
Фаворитам потрепали нервы. Итоги дня ЧМ — 2018
Каким он был на «Чемпионате» и чемпионате мира.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Аппетит приходит во время еды. И после победы России над Египтом, де-факто гарантирующим нашей сборной выход в плей-офф, мы задались вопросом: «Чего же теперь вы ждёте от российской команды?». Ответы читайте ниже.

Вопрос дня. Чего вы теперь ждёте от сборной России?
Сборная России почти в плей-офф. Чего ждать от неё дальше? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

По традиции, пока голова с утра ещё свежая, Сергей Титов разобрал тактические особенности центрального матча, состоявшегося накануне. А это была игра Россия – Египет. Так космос Стас или нет? Читайте в аналитической статье нашего обозревателя.

Черчесов снова попал с тактическим планом. Сборная, ты ли это?
5 главных тактических решений матча России с Египтом.

Матчи сегодняшнего игрового дня (Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Ирак – Испания) имели одну важную особенность: в каждом из них была явная команда-фаворит. В итоге наши прогнозисты с исходами не ошиблись. Правда, то, что все матчи завершатся со скромным счётом 1:0, для них оказалось неожиданностью. А для вас разве нет?

«Черышеву будет трудно в борьбе с Криштиану». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Португалия – Марокко, Уругвай – Саудовская Аравия, Иран – Испания. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Чтобы наши читатели не скучали в ожидании футбола, в районе полудня мы выложили два развлекательных фото-текста.

Слишком много Салаха. И ещё много крутых фото минувшего игрового дня
Секреты Акинфеева и Самедова, самое трогательное фото с Дзюбой, женщина-кошка и безумные японцы – в лучших кадрах дня.
Им нравится не только Роналду, а вся сборная Португалии
Эти красотки болеют за португальцев.

А вот еще одна развлекательная история: об обладателе лучшей прически чемпионата мира.

Египтянин выбрил себе Салаха на голове. Это очень круто
Григорий Телингатер встретил обладателя лучшей причёски на ЧМ-2018.

После двух побед подряд сборной России иностранные СМИ сменили тон в оценках её перспектив на чемпионате мира. Об этом – в подборке ниже.

«Прости, Россия — мы были не правы!» Иностранные СМИ поражены игрой сборной
Немцы и британцы каются, что не верили в сборную России. Испанцы удивляются голам Черышева и восторгаются Дзюбой-молотом.

Сборная Марокко на данный момент может считаться самой невезучей командой чемпионата мира. Она имела заметное преимущество в обоих матчах, сыгранных на турнире, но потерпела два поражения со счётом 0:1 и стала первой командой, официально потерявшей шансы на выход в плей-офф.

Роналду решает – Марокко вылетает!
Подсказ Карасёва, гол Роналду, разборки на трибунах, симуляция Пепе – все о матче Португалия – Марокко (1:0).

А тем временем команда Станислава Черчесова начала подготовку к поединку с Уругваем.

«Действуем по заранее намеченному плану». Россия после игры с Египтом
На тренировке сборной после победы над Египтом Дзюба улыбается, Черчесов пьёт воду, а Ромащенко проводит тактический разбор прямо на поле.
«В 1/8 хочется сыграть с Португалией». Игроки — о будущем сборной России
Газинский — о своём преображении в сборной и единорогах, Жирков — о сравнении с Евро-2008 и будущем сопернике по 1/8 финала.

Сами же южноамериканцы на удивления тяжело сыграли с Саудовской Аравией и показали, что проблем у них хватает.

Уругвай играет так, что можно мечтать о лидерстве в группе
Аппетит растёт.

Тяжелый для фаворитов день завершила сборная Испании. После фееричного матча с Португалией «красную фурию» называли одним из двух-трёх главных претендентов на золото, однако сегодня она с трудом одолела Иран.

В Казани как дома. Иран показал, что с Испанией можно играть
Система VAR оставила без гола Саида Эззатоллахи.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент