Какой чемпионат мира без селфи с Каррерой?

Олег Лысенко благодарит Санкт-Петербург за всё. У него от этого города самые приятные впечатления, как и у сборной России.

Дорога впереди дальняя, поэтому пришлось запастись всем необходимым. Без допинга никак.

Дмитрий Егоров даже во время чемпионата мира находит время для главного.

Антон Третяк увидел, что Нижний Новгород превратился в Тортугу. Бой за пиво обещает быть ожесточённым и бескомпромиссным.

Фото: «Чемпионат»

Наш специалист по португальскому языку Григорий Телингатер после матча Португалии ждал Криштиану Роналду. Но его и ещё примерно 100 человек, которые с трудом поместились в выделенной для журналистов зоне, ждало разочарование.

Роналду гордо прошёл мимо и не ответил ни на один вопрос. В итоге вопросами забросали всех остальных футболистов – вопросами про Роналду, разумеется. Жозе Фонте и Бернарду Силва привычно назвали Криштиану номером один в мире. Мехди Бенатиа внезапно сказал, что, кроме гола, Роналду в матче вообще ничего не сделал.

А до матча у Гриши случилась небольшая неприятность. После ночи в поезде он отправился сразу в «Лужники» и чувствовал себя помятым и несвежим. Сидя в медиацентре, решил немного освежиться: налить в горсть воды из бутылки и протереть лицо. Но перестарался, залил водой и себя, и ноутбук, пришлось высыхать. Вот что в этой ситуации удивило Гришу больше всего: «Рядом сидят сотни журналистов, никто даже внимания не обратил. Никто даже не улыбнулся, хотя выглядело очень смешно. А видео точно стало бы вирусным. Все так заняты своими статьями, что не видят ничего вокруг. Журналисты…».

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Зато потом удалось пообщаться с Кевином Кураньи. Ну как пообщаться: Кураньи поздравил с выходом из группы, а ответить ему тем же пока нельзя.

Полина Куимова осталась под впечатлением от поддержки сборной Марокко на матче с Португалией.

Кирилл Хаит тоже сходил на игру португальцев, но приключения нашёл уже по дороге домой. На выходе из станции метро «Сокольники», посреди огромной стройки, собралась группа болельщиков сборной Сенегала и устроила концерт. Они собрали толпу зрителей. А в конце сыграли «Калинку», которую Кирилл дал им послушать на телефоне.

Павел Пучков прошёлся по Никольской и делится опасениями. Чемпионат мира закончится, а мы останемся. Будет ли всё так же здорово, как сейчас?

Даниил Бороздин прибыл в Казань на матч Ирана и Испании. У него полно впечатлений. Во-первых, от антуража.

Во-вторых, от масок иранских болельщиков.

В-третьих, от громкости дудок иранцев. Это не запрещённые вувузелы, а легальные дудки. Но тоже очень громкие…

Чемпионат продолжается!