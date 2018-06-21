Драматичная отмена гола Ирану, пиротехника в «Лужниках», первые слёзы фанатов и попытки иностранцев писать на русском – в лучших фото дня.

За что марокканцы подшучивают над Роналду? Главные кадры ЧМ-2018

Криштиану Роналду продолжает покорять этот чемпионат мира – нападающий сборной Португалии установил рекорд, забив на 4-й минуте сборной Марокко, и обошёл Дениса Черышева по количеству голов — их у него стало четыре.

По ходу матча Роналду успел принять освежающий душ.

Сборная Марокко показала настоящий характер в матче с Португалией, но не смогла добиться нужного результата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время матча болельщики сборной Марокко скандировали «Месси-Месси», когда Роналду был с мячом, однако некоторые решили основательно подколоть футболиста.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Несмотря на жёсткий контроль при входе на стадион «Лужники», нескольким болельщикам удалось пронести пиротехнику на трибуны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На что готов ты ради исполнения заветной мечты?

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Луис Суарес посвятил гол в ворота Саудовской Аравии своей беременной жене.

Татуировка Хосе Марии Хименеса напоминает медовые соты.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Драма дня — система VAR оставила без гола Саида Эззатоллахи, который был забит из офсайда.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

По-человечески же попросили не снимать.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Этому городу нужен новый герой.