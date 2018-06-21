За что марокканцы подшучивают над Роналду? Главные кадры ЧМ-2018

Криштиану Роналду продолжает покорять этот чемпионат мира – нападающий сборной Португалии установил рекорд, забив на 4-й минуте сборной Марокко, и обошёл Дениса Черышева по количеству голов — их у него стало четыре.
По ходу матча Роналду успел принять освежающий душ.
Сборная Марокко показала настоящий характер в матче с Португалией, но не смогла добиться нужного результата.
Во время матча болельщики сборной Марокко скандировали «Месси-Месси», когда Роналду был с мячом, однако некоторые решили основательно подколоть футболиста.
Несмотря на жёсткий контроль при входе на стадион «Лужники», нескольким болельщикам удалось пронести пиротехнику на трибуны.
На что готов ты ради исполнения заветной мечты?
Луис Суарес посвятил гол в ворота Саудовской Аравии своей беременной жене.
Татуировка Хосе Марии Хименеса напоминает медовые соты.
Драма дня — система VAR оставила без гола Саида Эззатоллахи, который был забит из офсайда.
По-человечески же попросили не снимать.
Этому городу нужен новый герой.