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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Лучшие фото дня. 20 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
За что марокканцы подшучивают над Роналду? Главные кадры ЧМ-2018
Драматичная отмена гола Ирану, пиротехника в «Лужниках», первые слёзы фанатов и попытки иностранцев писать на русском – в лучших фото дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Криштиану Роналду продолжает покорять этот чемпионат мира – нападающий сборной Португалии установил рекорд, забив на 4-й минуте сборной Марокко, и обошёл Дениса Черышева по количеству голов — их у него стало четыре.

По ходу матча Роналду успел принять освежающий душ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Марокко показала настоящий характер в матче с Португалией, но не смогла добиться нужного результата.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время матча болельщики сборной Марокко скандировали «Месси-Месси», когда Роналду был с мячом, однако некоторые решили основательно подколоть футболиста.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Несмотря на жёсткий контроль при входе на стадион «Лужники», нескольким болельщикам удалось пронести пиротехнику на трибуны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На что готов ты ради исполнения заветной мечты?

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Луис Суарес посвятил гол в ворота Саудовской Аравии своей беременной жене.

Татуировка Хосе Марии Хименеса напоминает медовые соты.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Драма дня — система VAR оставила без гола Саида Эззатоллахи, который был забит из офсайда.

Фото: Julian Finney/Getty Images
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

По-человечески же попросили не снимать.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Этому городу нужен новый герой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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