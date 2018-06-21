Россия окончательно обеспечила себе попадание в плей-офф чемпионата мира, и по этому поводу в социальных сетях не стихает ажиотаж.
Кто-то из болельщиков неожиданно увидел в главном тренере сборной другого коллегу, который добился успеха.
И, конечно, подъехала новая порция шуток про «космическое» сравнение Владимира Стогниенко во время трансляции матча сборной: «Ты просто космос, Стас!»
Артём Дзюба и компания чётко выполнили установку болельщиков.
Правда, в дальнейший успех нашей команды некоторые болельщики почему-то не верят.
Прошедший игровой день подарил болельщикам не меньше ярких впечатлений. В основном они были связаны с судейскими решениями и курьёзными ситуациями на поле.
Например, симуляция Пепе настолько развеселила зрителей, что теперь они от всей души желают игроку здоровья: «Наши мысли и молитвы с тобой».
Кто-то заметил сразу три символа современного футбола на одном матче. «Когда покупаешь Неймара, Роналду и Месси на Алиэкспрессе».
Интересно, что за человеком надо быть, чтобы пролететь половину земного шара и повесить на стадионе баннер с надписью «Стейк и вино»?
Шутки про Луиса Суареса никогда не устаревают. «Суарес уважительно обменивается мнениями с игроком сборной Саудовской Аравии».
В матче Ирана и Испании двое футболистов удостоились весёлых комментариев. Один из них – по традиции Херард Пике, пропустивший от Иранца мяч курьёзным образом. После такого у него наверняка вся жизнь пронеслась перед глазами.
«Башня Пике».
Но вот кто удивил по-настоящему, так это Милад Мохаммади, решивший за 15 секунд до финального свистка продемонстрировать акробатические навыки при вбросе мяча из аута. Получилось примерно так:
Чемпионат мира продолжается, и каждый болельщик пытается выкроить время, чтобы посмотреть матч любимой команды. Некоторых в такие моменты не останавливает даже общение с Богом.
Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон видел, что творилось на матче Англии и Туниса – и прибыл в Волгоград подготовленным. Теперь никакая мошкара не страшна!