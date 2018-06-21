Болельщики продолжают шутить про сборную, которая наконец-то пробилась в 1/8 финала ЧМ, про симуляцию Пепе и косяк Пике.

Россия окончательно обеспечила себе попадание в плей-офф чемпионата мира, и по этому поводу в социальных сетях не стихает ажиотаж.

Кто-то из болельщиков неожиданно увидел в главном тренере сборной другого коллегу, который добился успеха.

И, конечно, подъехала новая порция шуток про «космическое» сравнение Владимира Стогниенко во время трансляции матча сборной: «Ты просто космос, Стас!»

Артём Дзюба и компания чётко выполнили установку болельщиков.

Правда, в дальнейший успех нашей команды некоторые болельщики почему-то не верят.

Прошедший игровой день подарил болельщикам не меньше ярких впечатлений. В основном они были связаны с судейскими решениями и курьёзными ситуациями на поле.

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Например, симуляция Пепе настолько развеселила зрителей, что теперь они от всей души желают игроку здоровья: «Наши мысли и молитвы с тобой».

Кто-то заметил сразу три символа современного футбола на одном матче. «Когда покупаешь Неймара, Роналду и Месси на Алиэкспрессе».

Интересно, что за человеком надо быть, чтобы пролететь половину земного шара и повесить на стадионе баннер с надписью «Стейк и вино»?

Шутки про Луиса Суареса никогда не устаревают. «Суарес уважительно обменивается мнениями с игроком сборной Саудовской Аравии».

В матче Ирана и Испании двое футболистов удостоились весёлых комментариев. Один из них – по традиции Херард Пике, пропустивший от Иранца мяч курьёзным образом. После такого у него наверняка вся жизнь пронеслась перед глазами.

«Башня Пике».

Но вот кто удивил по-настоящему, так это Милад Мохаммади, решивший за 15 секунд до финального свистка продемонстрировать акробатические навыки при вбросе мяча из аута. Получилось примерно так:

Чемпионат мира продолжается, и каждый болельщик пытается выкроить время, чтобы посмотреть матч любимой команды. Некоторых в такие моменты не останавливает даже общение с Богом.

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон видел, что творилось на матче Англии и Туниса – и прибыл в Волгоград подготовленным. Теперь никакая мошкара не страшна!