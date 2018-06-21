«SOS! На чемпионате мира заканчивается пиво!»

«La Gazzetta dello Sport» разместила у себя на сайте поднимающий крайне важную проблему материал дочернего портала «ItaSportPress» — «Чемпионат мира, запасы пива иссякают». Если в нашей прессе такие тревожные сообщения появлялись лишь в регионах, то итальянцы пишут про Москву. «Кажется, болельщики пьют только пиво», — резюмирует издание, пообщавшись с растерянными официантами, которые жалуются, что другие напитки гости не заказывают.

В «The Guardian» появилась большая статья о том, как пессимизм россиян в отношении национальной команды сменился на гордость за сборную. «Ros! Si! Ya!», — пародирует автор основную кричалку болельщиков.

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«Отношение к команде было выражено популярным мемом в соцсетях. Если футболисты вроде Роналду или Ибрагимовича «забивали мячи» в туалете немыслимыми способами, то сборная России стояла в лучше собственной мочи», — демонстрирует осведомлённость тонкостями рунета автор. По его мнению, нынешняя игра национальной команды для многих обеспечила волну патриотизма, которая может сплотить страну.

«Во время чемпионата мира Владимир Путин забивает дипломатические мячи». Именно с таким заголовком вышла статья на сайте авторитетного американского телеканала CNN. Автор уверен, что мундиаль, как ранее Олимпиада в Сочи, делает Россию центром геополитического мира: несмотря на натянутые отношения с Западом, многие государственные лидеры прилетели в нашу страну на матчи чемпионата мира. По мнению издания, турнир позволяет провести в России не самые очевидные реформы вроде повышения пенсионного возраста.

«The Times» концентрируется непосредственно на игре: «Русские бегают больше и быстрее». Автор достаёт статистические выкладки и резюмирует: «Игроки сборной России пробегают больше всех на этом чемпионате мира – и их чаще всех тестировали на допинг, чем кого-либо ещё на турнире. Также они развивают наиболее высокие скорости». Издание уважительно заключает, что две победы, восемь забитых мячей и всего один пропущенный — это лучший старт для страны-хозяйки чемпионата мира.