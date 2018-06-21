«Я в себе не сомневаюсь». Каррера вернулся

«Спартак» вышел из отпуска и тренируется в Москве. Массимо Каррера знакомится с новым штабом и уверен, что в этом году добьётся с командой высоких результатов.

«Ты просто космос, Стас!» Реакция социальных сетей на победу сборной России над Египтом.

— Черчесова критиковали, как не одного тренера в России. Вы удивлены результатом?

— Удивляться должны те, кто его критиковал, потому что они не ожидали подобного. Черчесов повёл себя правильно, не обращая внимания на комментарии людей, и дал лучший ответ за счёт результата.

— Сейчас многие артисты и актёры извиняются перед ним. В Италии популярные личности тоже комментируют работу тренеров?

— Да, в Италии тоже такое бывает. Некоторые артисты – заядлые болельщики, которые порой выражают своё мнение. Но футбол тем и хорош, что его все могут обсуждать.

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— Роман Зобнин даже в конце сезона говорил, что не до конца восстановился от травмы. Сейчас вы чувствуете, что он вернулся?

— С тех пор как он вышел во втором тайме против «Краснодара» осенью, у него продолжался постоянный, стабильный рост. Сейчас Роман достиг пика формы и стал прежним, каким был до травмы.

— В сборной России особенно выделяют Головина. Можно ли сказать, что Зобнин – игрок столь же высокого класса?

— Считаю, что да, безусловно. У них разные характеристики, но у обоих есть все необходимые качества, чтобы быть стать топовыми игроками.

— Вы не раз говорили, что Головин заслуживает выступать за «Ювентус». Зобнин – тоже?

— Уверен, что он вполне может играть на подобном уровне. Он готов играть в Англии, Италии или любом другом сильном чемпионате.

— В пресс-центре после матча России и Египта все итальянские и испанские журналисты пытались поймать Головина. Удивляет такой интерес иностранной прессы к российскому игроку?

— Нет, я не удивлён. Два года подряд говорю, что он сильный игрок.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

— В матче с Египтом Кутепов уверенно играл в паре с Игнашевичем. Такие турниры делают игроков «Спартака» намного сильнее?

— Конечно. Тем более ему повезло играть в паре с опытным игроком, который может научить его многому. И возвращение Игнашевича — только плюс. Человек, который профессионально относится к своей работе, может выступать до тех пор, пока тело выдерживает нагрузки. Игнашевич готов продолжать, потому что сыграл два матча по 90 минут.

— Вы чувствуете, что Криштиану Роналду в этом году идёт за историческим шестым «Золотым мячом»?

— Он на верном пути – четыре гола за два матча на чемпионате мира не каждому удаётся забить. Он доказывает, что заслуживает «Золотого мяча».

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— Вы входите в новый сезон с новыми помощниками. Это ваши кандидаты или кандидаты от клуба?

— В итоге утверждаю их я – это было обоюдное решение, моё и руководства, работать с этими людьми.

— Почему ушёл практически весь тренерский штаб – четыре человека?

— Потому что мы приняли такое решение – поменять штаб. И всё.

— У «Спартака» есть первый новичок, защитник Жиго. Вы довольны?

— Да, я следил за ним, считаю хорошим игроком. Ждём его прибытия в «Спартак», потому что он закончил играть позже, чем мы, и сейчас у него отпуск.

— Какая у вас цель на сезон со «Спартаком»?

— Цель – добиваться максимальных результатов без оглядки на что бы то ни было.

— Наверняка вы в России часто слышали слово «никогда» и чувствовали недоверие. Сомневались ли вы в себе в первый сезон или сейчас?

— Да, слышал много раз. Но я никогда не сомневался и не сомневаюсь — ни тогда, ни сейчас.