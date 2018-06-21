«Ещё недавно никто в нас не верил, а сейчас чуть ли не медали вешают»

Станислав Черчесов вышел на тренировку сборной России под аплодисменты журналистов – очередной показатель новой зашкаливающей любви к сборной. Двух побед оказалось достаточно для ликования и обожания. Черчесов на любовь реагирует так же иронично, как раньше отвечал на критику.

Одновременно с началом занятия сборной на поле запустили систему полива. Артём Дзюба обрадовался и при каждой пробежке успевал принять небольшой душ. Вместе с остальными полевыми игроками, которые вышли разносить Египет с первых минут. Группа была из 9 человек – Акинфеев занимался с вратарями, Жирков продолжает восстанавливаться в спортзале.

Занятие продолжалось неожиданно долго – почти 1,5 часа. Как объяснил Андрей Семёнов, это нужно для поддержания более-менее одинаковой формы у всех игроков из заявки.

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— К сборной всегда большое внимание, так что какого-то давления не ощущается.

— Что сегодня за день, помните?

— Если не ошибаюсь, 10 лет с бронзы чемпионата Европы — 2008. Я тогда ещё играл во второй лиге, в саратовском «Соколе». Помню, мы сидели, смотрели и очень были счастливы за Россию, за сборную. Хорошее время было.

— Представляли, что спустя 10 лет будете играть в сборной в плей-офф чемпионата мира?

— Я к этому стремился. Ребята не вспоминали про этот юбилей, я где-то в новостях прочитал.

— Может ли сборная России повторить достижение 10-летней давности?

— Так далеко не заходим. Мы идём от матча к матчу. Сейчас на повестке дня Уругвай. Сыграем с ним – там будет видно. Мы живём сегодняшним днём, так далеко не заглядывая.

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— Как вам поддержка сборной после успехов?

— Атмосфера фантастическая. Что в «Лужниках», что в Петербурге болельщики гнали футболистов вперёд. Когда звучит гимн, когда поёт весь стадион, мурашки по коже от этого.

— Вы уже вышли из группы, какие цели на Уругвай?

— С Уругваем будет задача победить. Завтра посмотрим и будем готовиться к игре.

— Какая сборная понравилась на чемпионате мира?

— Очень много хороших команд. Та же сборная Марокко вчера очень здорово играла с Португалией, Колумбия в меньшинстве играла. Хотел бы отметить, что на этом чемпионате мира хорошо тактически обучены команды. В принципе, все научились играть в футбол. Все сейчас показывают футбол хорошего уровня.

— Кого-то из центральных защитников на турнире можете отметить?

— Мне очень нравится пара наших будущих соперников – Годин и Хименес. Они играют на очень высоком уровне. Их бы выделил.

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— Какие сейчас цели у команды?

— Никто не верил в Россию, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали уже вешают. Мы не смотрим на это. К чему стремились, то и показываем. Мы хорошо разбирали соперников, всё предугадали.

— Вы сегодня работали больше тех, кто играл с Египтом...

— Те, кто не играл, получили на сегодняшней тренировке большую нагрузку, чтобы быть в равном состоянии. Жиркову дали отдохнуть, но, думаю, всё в порядке.

— Как лично ваше физическое состояние?

— Моё дело – работать на тренировках и показывать свою состоятельность. Я готов помочь команде, а последнее слово — за тренером.

— Противостояние Черышева и Роналду уже вызвало реакцию в команде?

— Шутки, конечно, есть, но на это не обращают внимания. Для нас важнее, чтобы команда побеждала и как можно дальше прошла. Личные награды мы отодвигаем на второй план.

— С кем лучше встретиться в плей-офф?

— Не смотрим на это. Мы смотрим только на себя, а там уже как будет. Все команды хорошего уровня. Наши болельщики поддержат нас и в Лужниках, и в Сочи.

И Семёнова, и пришедшего следом Фёдора Кудряшова иностранные коллеги много спрашивали о неожиданности результата сборной. Звучали слова «сенсация» и «чудо». Даже в России двум победам удивились меньше.

«Вопросов по игре защитников быть не должно»

— Где вы были, когда сборная России побеждала Нидерланды на Евро-2008? — вопрос защитнику сборной России.

— Смотрел матч в Москве с супругой. После матча поехали в центр праздновать.

Уругвай играет так, что можно мечтать о лидерстве в группе Аппетит растёт.

— Что чувствуете, когда так же поддерживают и вас?

— Конечно, приятно, что сейчас так же люди выходят, обматываются флагами и радуются за нас. Болельщики, можно сказать, наш 12-й игрок. При их сумасшедшей поддержке команда идёт вперёд.

— Вы буквально шокировали весь мир своими победами – сами игроки что думают про это?

— Никто в сборной не испытывает удивления результатами на чемпионате мира. Мы все выполняем то, что просит тренерский штаб. Мы реально оцениваем свои силы и просто продолжаем дальше работать.



— 5:0 и 3:1 – такие крупные победы многое значат?

— Мы не думаем о том, сколько именно смогли забить – за любую победу даётся три очка. Даже 1:0 нас устраивало бы.

— Сборная пропустила всего один гол, и тот с пенальти. Приятно?

— Статистика говорит сама за себя, мы действуем внимательно в обороне, и, думаю, никаких вопросов по игре защитников пока быть не должно.

«В 1/8 хочется сыграть с Португалией». Игроки — о будущем сборной России Газинский — о своём преображении в сборной и единорогах, Жирков — о сравнении с Евро-2008 и будущем сопернике по 1/8 финала.

— Если оценивать все три команды в группе, какой соперник самый сложный?

— Он впереди – Уругвай. В принципе, они доказали в двух первых турах свою силу. Думаю, будет интересный матч.

— Вы считаете эту команду более атакующей или более оборонительной?

— По тому, что я видел в играх Уругвая, сложно назвать их чисто атакующей или чисто оборонительной сборной. У них как-то всё вместе, комбинируется.

— Уругвай собирается выиграть или умереть, какие у вас задачи?

— Мы должны просто выходить и выполнять установку тренера. Не забывая, что именно мы играем дома при сумасшедшей поддержке болельщиков.

— Все удивляются физической форме сборной России – расскажите, как это получилось?

— Про нашу физическую форму лучше спрашивать у тренера по физподготовке. Любой сбор – трудный период, но сейчас все чувствуют себя превосходно.

— Где лучше играть: в Сочи или Москве?

— Для меня важно побеждать в каждом матче, а не размышлять о раскладах. Если мы выигрываем у Уругвая, то будем первыми в группе. Значит, сыграем в Сочи.

Уже после тренировки на территории базы в Новогорске пинали мяч какие-то пацаны. Один неудачный удар отправил передачу в охранника сборной России. Дядя довольно уверенно обработал мяч и вернул парням. Страна, возможно, пока ещё не футбольная, но база сборной по этому показателю – в полном порядке.