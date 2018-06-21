Мощные нападающие становятся главным решением ЧМ. Обороняться научились все

Откройте таблицу бомбардиров нынешнего чемпионата мира. Отбросьте голы после стандартов — у Роналду останется один, у Кейна ноль. Лучшим бомбардиром турнира по голам с игры станет с тремя мячами Денис Черышев, но это, при всём уважении к Денису, — невероятная статистическая аномалия, потому что до начала турнира никто не мог предположить, что он вообще будет получать много игрового времени. Зато три других игрока объясняют примерно всё, что происходит на турнире. Рядом с Черышевым с тремя мячами Диего Коста (но два с игры), по два мяча у Ромелу Лукаку и Артёма Дзюбы.

Хотя нет, подождите. Лучшим бомбардиром пока является автогол — таких мячей было уже пять. Рекордом чемпионатов мира были шесть мячей в свои ворота в 1998 году — это был первый турнир из 64 матчей в истории. Российский мундиаль, судя по набранному темпу, легко превзойдёт то французское достижение, и в этом нет случайности. Более того, это укладывается в один тренд с Костой, Лукаку и Дзюбой в списке бомбардиров с игры.

Вот как это работает.

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По меньшей мере два автогола из пяти случились в борьбе — Ахмед Фатхи заковырял умопомрачительный мяч в противостоянии с Артёмом Дзюбой, а Азиз Бехич пальнул по своим в борьбе с подключившимся по месту центрального нападающего Полем Погба. Коста растолкал португальских защитников и затоптал иранских, Дзюба сделал то же самое с саудовцами и египтянами, два гола Лукаку — навес и мощный проход. Наличие габаритного нападающего в составе становится обязательным условием этого турнира — если, конечно, ты хочешь забивать с игры.

Всё началось с чемпионата мира 2014 года. Луи ван Гал понял, что по исполнителям оборона сборной Нидерландов вызывает смесь из жалости и ужаса — при этом ужаса явно больше. В ответ на это он выстроил команду таким образом, что обороняться нужно было количеством и плотностью линий. Коста-Рика сделала то же самое и стала главным открытием турнира. Всё это уложилось в другую примету времени — кризис центральных защитников. По-настоящему индивидуально сильных футболистов на этой позиции почти не осталось, их функции сильно деформировались в сторону созидания.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018



Идея ван Гала состояла в том, что наиграть командную оборону и плотность линий за несколько недель подготовки возможно, а вот для того, чтобы позиционное нападение научилось взламывать глубокую линию защиты командой, нужно много времени и сыгранности. Этого у сборных нет, поэтому ставка ван Гала в тех условиях оказалось очень практичной — в итоге это позволило «оранье» взять медали, чего от них никто не ожидал (примерно тот же состав в следующие четыре года не выйдет ни на Евро, ни на ЧМ).

Спустя четыре года проблема только обострилась. В Европе появилось больше тренеров-адептов позиционного футбола, но он работает только в условиях ежедневного повторения, а для сборных почти бесполезен. Индивидуально сильных защитников больше не стало, и ещё больше сборных перешли на максимально плотную оборону. Удивительно при этом, что именно чемпионы мира оказались главной командой, которая этому тренду не последовала — Германия оказалась раздетой ядовитыми мексиканскими контратаками. А забить, владея мячом и стараясь войти в штрафную через пас, так и не смогла.

В таких условиях мощные нападающие и остаются главным решением. Отчасти это можно доказать по сборной России, где Фёдор Смолов мучается, а Дзюба мучает защитников, но всё же главный пример — аргентинский. Открываться между исландскими линиями, конечно, было не запрещено, но получая там мяч, ты моментально оказывался в ловушке из четырёх соперников. Входить в штрафную через пас исландцы тоже не запрещали, но сработало это только один раз. Во всех остальных случаях удары даже не доходили до вратаря Ханнеса Тора Халлдорссона — всего Исландия заблокировала десяток аргентинских попыток. На клубном уровне достаточно сыграть на долю секунды быстрее — и передача в штрафную низом станет голевой.



На уровне сборных это не работает. Поэтому мы и дальше будем видеть красивые, но нерезультативные позиционные атаки, голы со стандартов и боевые автоголы. А сборные с топовыми мощными форвардами останутся фаворитами турнира.