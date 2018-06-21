«Русские – наши братья». Хорватский эмигрант – о России и Путине

Сначала в Нижний Новгород приезжали безбашенные шведы, которые танцевали и пели без остановки. Город чуть не сошёл с ума от такого концерта нон-стоп. Но это было только начало. На смену скандинавам пожаловали аргентинцы и хорваты, которые зажигают ещё лучше. С самого утра они заполонили улицы Нижнего: сначала раскачивали метро своими песнями, а потом гудели на главной пешеходной улице, сильно напоминающей московский Арбат.

Хорваты заняли веранду одного из кафе. Среди множества флагов, развешанных на перилах, выделялся один: на нём соседствовали Хорватия и Австралия. Неожиданное сочетание, не правда ли? Его бережно поправлял пожилой мужчина в одежде с хорватской символикой.

Оказалось, что Питер Пулич, родившийся в Хорватии, уехал в Австралию, когда ему было 20. Сейчас ему почти 70, но выглядит он просто отлично. На чемпионат мира он приехал с восточного побережья Голд-Кост – на дорогу у него ушли почти сутки.

— Я живу в Австралии уже 50 лет, но всё равно болею за Хорватию. Видите, какой у меня флаг? – говорит Питер. — Наверху написано «Голд-Кост» — это место, где я живу. А внизу – «Любушки». Это мой родной городок в Хорватии.

Фото: «Чемпионат»

На далёкий материк хорват уехал в поисках лучшей жизни. По его словам, в Австралию он бежал от коррупции, которая его просто доконала.

— Хорватия, конечно, тоже очень хорошая страна, но уж больно коррумпированная. На международном уровне на неё сильно влияет США, да и Россия тоже. А мы в политике не такие уж и сильные – на нас очень легко оказывать воздействие.

Совершенно внезапно (мы этого не особо-то и хотели) разговор принял политический характер. Питер сам начал про Путина, Украину и братьев-славян.

— Я хорошо отношусь к Путину. Он сохраняет стабильность и спокойствие в вашей стране. Люди в России очень приятные. Русский народ – добрый народ! – сказал он на русском. — Русские – наши братья. А Украина – это та же Россия. Я не понимаю, как такое вышло между вашими странами. Когда я сижу в Австралии и смотрю новости о том, что где-то идёт война, мне становится страшно. У меня холодеет душа. Так быть не должно. Мы должны жить в мире. То, что сейчас происходит, неправильно. Здесь, на чемпионате мира, русские, аргентинцы, хорваты и все-все мирно уживаются друг с другом – так должно быть всегда, не только во время турнира.

Тут уже дедушку было не остановить.

— Молодые люди должны повести за собой мир и показывать, как всё должно быть, иначе всё рухнет, — серьёзным тоном сказал он. — Возможно, чемпионат мира поможет что-то изменить. Люди приедут посмотреть на Россию и увидят, что это за страна на самом деле. Увидят города и людей такими, какие они есть. Приятно, что здесь все доброжелательно к нам относятся. Полиция везде, но старается не вмешиваться. Здесь я чувствую себя так же безопасно, как в Австралии. Даже лучше! В Калининграде мы пели и танцевали – никаких проблем не возникло. Надеюсь, что мы не доставляем вам слишком много хлопот.