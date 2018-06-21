Франция в плей-офф, Перу вылетает. Мбаппе решает в Екатеринбурге

Дешам прислушивается к игрокам

Натужная победа в 1-м туре над австралийцами привела к тому, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам услышал критику в свой адрес от собственных игроков. Естественно, в мягкой форме, но тем не менее. Лидер финалистов Евро-2016 Антуан Гризманн намекнул на ошибку Дешама при выборе тактической схемы: «Мы создавали голевые моменты, а штрафная площадь соперника была недостаточно насыщена нашими игроками. Может, Франции стоит поменять схему. Обсудим тактику с тренером», – сказал нападающий, недавно решивший не покидать «Атлетико».

Дешам поменял двух игроков: вместо Коринтина Толиссо и Усмана Дембеле в основе появились Блез Матюиди и Оливье Жиру. Это позволило перейти с 4-3-3 на 4-2-3-1.

Сборная Франции разрушит надежды Перу на выход в плей-офф ЧМ-2018 Девять ставок на сегодняшние матчи сборных Франции и Аргентины.

Погба на перехвате

Первые минут десять казалось, что сборная Франции держит в уме ничью, которая, в общем-то, устраивала фаворита группы. Ведь при таком результате «трёхцветные» могли в последнем туре разыграть уже «гроссмейстерскую ничью» с Данией. Команда Дешама не претендовала на мяч. Однако потом включилась на полную мощь и принялась создавать момент за моментом. Похоже, с этой тактической схемой французы действительно более эффективны. Вдобавок Жиру явно превосходил в росте и физических качествах центральных защитников соперника, как и в целом французская сборная перуанскую. Оливье сохранял мяч, подыгрывал. Килиан Мбаппе в паре эпизодов выпрашивал пенальти, но судья Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед, пожалуй, был прав, что даже повторы не стал смотреть. Сборная Франции забила с игры. Ключевая деталь голевой атаки – великолепный перехват Поля Погба.

Юбилей Льориса

Погба и Н’Голо Канте держали центр поля в своих руках. Сборной Перу, любящей и умеющей контролировать мяч, было очень тяжело преодолевать мощный прессинг французов. Впрочем, периодически «инкам» удавалось с флангов доставлять мяч на Пауло Герреро, который заменил на острие игравшего с датчанами нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В первом тайме лучший шанс Герреро имел после передачи очень активного левого защитника бразильского «Фламенго» Мигеля Трауко. Голкипер французов Уго Льорис едва не пожалел, что присоединился перед чемпионатом мира к акции капитанов в защиту дисквалифицированного лидера перуанцев. Самуэль Юмтити, занервничавший после конфликта с Герреро, потерял оппонента, и только сейв Льориса спас «трёхцветных». Между прочим, сегодня Уго проводил 100-й матч за национальную команду!

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Фарфан играет один тайм

В перерыве главный тренер «инков» Рикардо Гарека пошёл на крайние меры – сделал двойную замену. На поле появился Фарфан. Сборная Перу значительно улучшила контроль над мячом, в том числе благодаря изменению игры французов. Команда Дешама села достаточно глубоко в оборону, вместо того чтобы встречать перуанцев выше. Теперь «трёхцветные» точно играли на удержание и едва не поплатились за это в дебюте второго тайма, когда почувствовавший свободу центрхав Педро Акино пробил из-за штрафной с паса Фарфана – Льориса выручила крестовина.

Впрочем, надолго перуанцев не хватило. Явных голевых моментов у ворот Льориса они больше не организовали. Тот же Фарфан бил однажды из очень неудобной позиции, когда техничный, но простоватый в решениях Андре Каррильо в очередной раз загубил собственные усилия. Герреро устал, потерялся. В итоге сборная Франции спокойно удержала победу, обеспечившую вице-чемпионам Европы место в 1/8 финала.

Екатеринбург обошёлся без нового скандала

Никак нельзя пройти мимо того факта, что во втором матче на чемпионате мира Екатеринбург избежал скандала с посещаемостью. Напомним, игра Египет – Уругвай собрала на «Арене Екатеринбург» всего 27 тысяч зрителей, а нижние ряды выглядели шокирующе пустыми. ФИФА даже пришлось проводить специально расследование, чтобы выяснить причину этого. Объяснили всё как-то невнятно. Зато сегодня лишь чуть-чуть не дотянули до аншлага: на трибунах было 32 789 зрителей. В значительной степени благодаря перуанским болельщикам, заслужившим того, чтобы задержаться вместе со своей сборной на чемпионате мира. К сожалению, в плей-офф Перу не будет.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018