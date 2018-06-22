Расклады для сборной Аргентины: при каких результатах она выйдет из группы

В двух первых матчах Аргентина набрала лишь одно очко, сыграв 1:1 с Исландией и уступив 0:3 Хорватии. В группе D осталось провести три матча.

А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира Аргентинские болельщики не заслужили такого позора.

Завтра играют Нигерия – Исландия, и как бы не завершился этот матч, Аргентина не потеряет шансов выйти в 1/8. Если в этом матче выиграет Исландия, то у неё будет 4 очка, и в последнем туре ей будет достаточно ничьей с Хорватией, чтобы отправить Месси домой. Да и побороться за первое место ещё можно.

Аргентинцам же в последнем туре нужно будет крупно обыгрывать Нигерию и надеяться на то, что хорваты сыграют в полную силу и победят. Они могут, мы-то помним.

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Если завтра выиграет Нигерия, то у африканцев будет 3 очка, у Аргентины и Исландии по одному. И в последнем туре Аргентине для выхода будет достаточно победы над Нигерией, но только в том случае, если в параллельной игре исландцы не обыграют Хорватию. Иначе Месси и К нужно будет много забить Нигерии, чтобы поправить разницу забитых и пропущенных, испорченную сегодня.

Турнирная таблица

И, наконец, если Исландия и Нигерия сыграют вничью, то Аргентине нужно будет в последнем туре обыграть африканцев и рассчитывать, что Хорватия сыграет хотя бы вничью с исландцами.

Как видим, Месси сейчас очень серьезно зависит от товарища по «Барселоне» Ракитича. Но вовсе не факт, что аргентинцы с такой игрой смогут переиграть Нигерию.

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